Termostat je vypnutý, ale radiátor stále hreje. Čo to znamená?

Zistili ste, že radiátor v byte či dome hreje, aj keď máte termostat nastavený na nulu? Nie ste sami. Tento zdanlivo nevysvetliteľný problém trápi množstvo domácností a okrem nepríjemného prehrievania môže viesť aj k zbytočne vysokým účtom za energie. Poďme sa pozrieť, čo za tým stojí a ako to vyriešiť.
Keď radiátor hreje aj pri vypnutom termostate
Zatiaľ čo väčšina ľudí sa obáva zimy bez kúrenia, existuje aj opačný problém – radiátory, ktoré si „žijú vlastným životom“. Aj keď vypnete kúrenie, niektoré z nich zostanú teplé alebo dokonca horúce. Na prvý pohľad to vyzerá, že zlyhal termostat, no príčina zvyčajne spočíva inde – vo ventiloch, ktoré riadia prietok teplej vody v systéme.
Zaseknutý alebo poškodený prepínací ventil
Najčastejším vinníkom býva tzv. prepínací ventil. Táto malá, no veľmi dôležitá súčiastka rozhoduje o tom, či teplá voda z kotla potečie do radiátorov, alebo do zásobníka s teplou vodou. Ak sa ventil zasekne v medzipolohe, voda prúdi do oboch okruhov naraz – teda aj do radiátorov, hoci máte kúrenie vypnuté. Výsledkom je zbytočne prehriaty byt a vyššia spotreba energie.
Zlyhaný spätný ventil alebo anti-gravitačný systém
Ďalším častým problémom je porucha spätného ventilu. Ten má zabrániť, aby teplá voda prúdila systémom po vypnutí kúrenia. Ak ventil nefunguje, voda z kotla začne prúdiť prirodzene smerom nahor – a radiátory tak ostávajú teplé. Tento jav sa vyskytuje najmä pri starších kotloch.
Podobne môže zlyhať aj anti-gravitačný ventil, ktorý má zabrániť tomu, aby sa teplo šírilo potrubím samospádom. Ak sa zanáša nečistotami alebo poškodí, teplá voda si jednoducho nájde cestu aj tam, kam by nemala. Celý systém potom funguje ako hrniec bez pokrievky – teplo uniká a vy platíte za energie, ktoré prídu nazmar.
Moderné kotly a režim „príhrev“
Ak máte novší kondenzačný kotol, môže byť príčina oveľa jednoduchšia. Niektoré moderné zariadenia majú zabudovaný režim „príhrev“ (predohrev). Kotol sa automaticky na chvíľu zapína, aby udržiaval vodu v systéme na stabilnej teplote. Takýto režim zaručuje, že keď kúrenie naozaj zapnete, voda sa zohreje rýchlejšie. V takom prípade je mierne teplý radiátor úplne normálny jav, nie porucha.
Radiátor napojený na okruh teplej vody
V kúpeľniach alebo na chodbách bývajú radiátory často napojené na okruh teplej vody. Tento systém je bežný pri kombinovaných kotloch, ktoré zároveň ohrievajú vodu pre domácnosť. Keď teda otvoríte kohútik s teplou vodou, cez radiátor prechádza ohriata voda a ten sa krátkodobo zohreje. Ide o úmyselné riešenie, nie o chybu – a dá sa ľahko upraviť, ak vám nevyhovuje.
Oprava: kedy zasiahnuť a kedy volať odborníka
Aj keď sa môže zdať lákavé pustiť sa do opravy svojpomocne, pri zásahoch do ventilov alebo kúrenárskeho systému to nie je dobrý nápad. Tieto časti sú napojené priamo na kotol a fungujú pod tlakom, takže neodborný zásah môže spôsobiť ešte väčšie škody. Najlepším riešením je zavolať kúrenára alebo technika, ktorý ventil skontroluje, vyčistí, premaže alebo vymení. Vo väčšine prípadov ide o rýchlu opravu, ktorá trvá len niekoľko desiatok minút.
Záver: za všetkým je fyzika, nie kúzla
Ak radiátor hreje aj pri vypnutom termostate, netreba hneď panikáriť. Väčšinou nejde o nič záhadné, ale o jednoduchý dôsledok fyziky alebo mechanickej závady. Zaseknutý ventil či prirodzený pohyb teplej vody sú bežné príčiny, ktoré dokáže odborník ľahko odhaliť a vyriešiť.
Než teda začnete vetrať naplno alebo zbytočne míňať energiu, nechajte svoj vykurovací systém skontrolovať. Správne fungujúce kúrenie sa riadi podľa vás – nie podľa svojvôle kotla.