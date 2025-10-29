Teraz je ten najlepší čas. Ak spravíte túto jednu chybu pri sadení cesnaku, môžete prísť o úrodu

Každý skúsený záhradkár vie, že aj ten najmenší omyl môže mať veľký dopad na úrodu. Práve v tomto období sa rozhoduje o tom, či sa budúci rok dočkáme bohatých hlávok cesnaku, alebo len sklamania. Jeseň je pre túto cibuľovinu kľúčová – ak ju vysadíte správne, odmení sa vám silnou vôňou, vynikajúcou chuťou a plnými záhonmi. Ak však spravíte jedinú chybu, môžete o celú úrodu prísť.
Nepozerajte len do kalendára, sledujte aj pôdu
Najvhodnejším obdobím na jesennú výsadbu cesnaku je koniec októbra až začiatok novembra. No nejde len o dátum v kalendári – rozhodujúce je počasie a teplota pôdy. Tá by mala mať menej ako 9 °C, aby cesnak stihol vytvoriť silné korienky ešte pred príchodom mrazov, no nezačal rásť nad zemou.
Ak by ste ho zasadili priskoro, keď je pôda ešte teplá, cesnak by sa „nechal oklamať“ a začal by vytvárať zelené listy. Prvé mrazy by ich však spálili a rastlina by sa z tohto šoku už nemusela spamätať.
Inými slovami – s výsadbou sa neoplatí ponáhľať. Cesnak potrebuje cítiť, že sa blíži zima. Až keď sa ochladí, začne v podzemí pracovať na silnom koreni, vďaka ktorému na jar vyraší do bujného rastu.
Pôdu treba pripraviť s rozumom
Správny termín je len polovica úspechu. Druhou kľúčovou vecou je príprava pôdy. Cesnak nemá rád ťažké, premokrené miesta – potrebuje kyprú, humóznu a dobre priepustnú pôdu. Na rozdiel od inej zeleniny však nepotrebuje veľa živín, preto je ideálne sadiť ho na miesto po hlúbovitej zelenine, uhorkách alebo strukovinách.
Vyhnite sa však záhonom, kde v posledných štyroch rokoch rástol cesnak, cibuľa alebo pór. V takej pôde sa totiž môžu stále nachádzať škodcovia, najmä háďatko cesnakové, ktoré dokáže zničiť celú úrodu.
Namočte každý strúčik pred výsadbou
Pred samotným sadením nezabudnite pripraviť aj sadbu. Každý strúčik cesnaku by sa mal namočiť do roztoku fungicídu alebo do slabého roztoku hypermangánu. Tento krok ochráni rastlinu pred plesňami a háďatkami. Strúčiky nechajte ponorené asi tri hodiny a potom ich rozložte, aby dôkladne preschli.
Sadenie krok za krokom
Keď je pôda pripravená a sadba ošetrená, prichádza chvíľa, na ktorú ste čakali – samotná výsadba. Strúčiky vkladajte špičkou nahor do pripravených jamiek hlbokých približne 6 až 10 centimetrov. Medzi jednotlivými strúčikmi nechajte 10 až 15 centimetrov odstup, aby mali rastliny dosť priestoru.
Pri sadení buďte jemní – cesnak do pôdy nevtláčajte, len ho vložte. Ak by ste ho poškodili, mohol by zle zakoreniť alebo úplne zhniť.
Mulčovanie ako ochrana
Po výsadbe záhon prikryte vrstvou mulču – napríklad slamou, lístím alebo posekanou trávou. Tento prírodný kryt ochráni cesnak pred prudkými výkyvmi teplôt a mrazmi. Zároveň pomáha udržiavať v pôde vlhkosť a bráni prerastaniu buriny.
Ak dodržíte všetky tieto kroky – správny čas výsadby, vhodné miesto, ošetrenie strúčikov a ochranu záhonu – môžete sa už teraz tešiť na budúcoročnú bohatú úrodu.
Po zbere nezabudnite na sušenie
Keď príde čas zberu, nechajte cesnak dôkladne vyschnúť na suchom a vzdušnom mieste. Len tak si zachová svoju chuť, arómu a dlhú trvanlivosť.
Ak sa teda chystáte sadiť cesnak, urobte to s rozvahou. Jedna malá chyba v tomto období môže rozhodnúť o celej budúcoročnej úrode.