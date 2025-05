Teraz je správny čas vysadiť rajčiny do záhona. Toto pri sadení nezanedbajte, aby ste si neznížili úrodu

Počasie nám síce stále predvádza svoje vrtochy, no ľadoví muži sú už konečne za nami. Znamená to jediné – prišiel čas premiestniť sadenice rajčín von do záhonov. Aby ste sa mohli tešiť na bohatú úrodu sladkých a zdravých rajčín, venujte pozornosť nasledujúcim bodom, ktoré sú pri ich výsadbe kľúčové. Niekedy totiž stačí málo, a celá úroda môže byť ohrozená.

1. Správny čas výsadby – neponáhľajte sa!

Rajčiny sú teplomilné rastliny, ktoré vyžadujú naozaj stabilné teploty bez hrozby nočných mrazov. Pokiaľ sa unáhlite a rajčiny vysadíte von príliš skoro, môžu mladé rastlinky počas chladných nocí utrpieť nenávratné škody. Ideálne je počkať, až keď je pôda dostatočne prehriata a počasie ustálené. V našich podmienkach sa odporúča obdobie približne od druhej polovice mája.

Ak rajčiny zasadíte príliš skoro, riskujete ich spomalený rast alebo dokonca oslabenú úrodu, pretože korene v chladnej pôde nebudú schopné optimálne rásť.

2. Dbajte na správne rozostupy medzi rastlinami

Rajčiny potrebujú pre svoj zdravý rast dostatok priestoru. Hustá výsadba môže spôsobiť zlé prúdenie vzduchu medzi rastlinami, čo výrazne zvyšuje riziko vzniku plesňových chorôb, ktorými sú rajčiny obzvlášť náchylné. Okrem toho sa príliš husto vysadené rajčiny navzájom oberajú o svetlo, vodu aj živiny, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich celkový rast aj množstvo úrody.

Dodržujte preto odporúčané rozostupy:

Kolíkové rajčiny : minimálne 50 až 60 cm medzi jednotlivými rastlinami

: minimálne 50 až 60 cm medzi jednotlivými rastlinami Kríčkové rajčiny: stačí odstup 30 až 40 cm

Takto zabezpečíte dostatok miesta pre každú rastlinu, čo podporí ich zdravý a silný rast.

3. Vyberajte správnych susedov do záhona

Nielen ľudia, ale aj rastliny si musia „sadnúť“. Niektoré druhy zeleniny nie sú pre rajčiny vhodnými spoločníkmi. Vyhnite sa napríklad pestovaniu rajčín v blízkosti papriky, baklažánu či tekvíc. Tieto plodiny majú totiž podobné nároky na živiny a sú náchylné na tie isté ochorenia, čím si navzájom konkurujú.

Naopak, veľmi vhodné je pestovanie rajčín spolu s aromatickými bylinkami, ako je bazalka, petržlen, či dokonca cesnak. Tieto bylinky podporujú lepší rast rajčín, odpudzujú škodcov a dokonca môžu zlepšiť chuť samotných plodov.

4. Myslite na stabilnú oporu už od začiatku

Rajčiny rastú rýchlo a často veľmi bujne, pričom ich ťažké plody môžu ľahko spôsobiť zlomenie stoniek, najmä v prípade silného vetra či prudkého dažďa. Preto je dôležité, aby ste už pri samotnej výsadbe zabezpečili vhodnú a pevnú oporu.

Vhodnou voľbou sú napríklad:

drevené alebo bambusové koly

kovové špirálové tyče

mriežky či sieťové konštrukcie

Ak oporu pripravíte už pri výsadbe, neskôr nebudete musieť zasahovať do koreňového systému rastliny, čím zabránite jej poškodeniu.

5. Zalievajte správne a dôkladne

V prvých dňoch po výsadbe venujte rajčinám zvýšenú pozornosť, najmä pokiaľ ide o zalievanie. Prvá zálievka by mala byť mimoriadne bohatá, aby sa rastliny dobre ujali v novej pôde a korene sa rýchlo rozrástli.

Dbajte však na to, aby ste vodu vždy liali iba ku koreňom rastliny a nie na listy – mokré listy totiž predstavujú veľké riziko vzniku plesní. Nasledujúce dni pravidelne kontrolujte vlhkosť pôdy, ktorá by mala byť mierne vlhká, no nikdy premočená. Takto zabezpečíte rajčinám ideálne podmienky na rast a vaša úroda bude naozaj bohatá.

Ak budete dôsledne dodržiavať tieto tipy, rajčiny vás odmenia bohatou, chutnou a zdravou úrodou. A vy si budete môcť vychutnávať domáce rajčinky celé leto až do jesene. Veľa pestovateľských úspechov!