Teraz je ideálny čas na výrobu nádchovníkového sirupu. Prírodný pomocník pre zdravie!

Ak máte doma nádchovník, ktorý je silný, hustý a plný listov, nastal správny moment na jeho zber.
Rastlina sa tým zároveň omladí, môžete ju rozmnožiť z odrezkov a z nazbieraných listov si pripraviť liečivý čaj alebo domáci sirup.
Ten je výborný nielen pri nachladnutí, ale aj pri ďalších zdravotných ťažkostiach.
Poznáte účinky nádchovníka?
Kedy zbierať nádchovník
Ak je váš nádchovník svieži, zelený a dobre rastie, nemusíte sa báť ho zastrihnúť. Pravidelným zberom podporíte jeho ďalší rast a zároveň získate cennú surovinu na prípravu liečivého sirupu.
Nádchovník je známy svojou intenzívnou vôňou, ktorú ucítite už pri jemnom dotyku. Jeho listy majú priaznivé účinky pri:
- nádche a nachladnutí,
- ochoreniach horných aj dolných dýchacích ciest,
- rôznych zápaloch,
- podpore činnosti srdca, pečene a obličiek.
Najjednoduchšie je použiť čerstvé listy na prípravu čaju. Sirupy a medy sú však veľmi obľúbené najmä u detí, ktoré nie vždy majú v láske „zelené“ liečivé rastliny.
Navyše výroba sirupu nie je zložitá, najmä ak zvolíte variant bez varenia.
Video návod na prípravu nádchovníkového sirupu
Ak si chcete pozrieť postup krok za krokom, môžete sa inšpirovať týmto videom:
Ako si vyrobiť nádchovníkový sirup za studena
Sirup môžete pripraviť len z listov nádchovníka a cukru, no odporúča sa pridať aj citrusové plody. Dodajú mu lepšiu chuť aj ďalšie prospešné látky.
Budete potrebovať:
- veľké množstvo listov nádchovníka,
- kryštálový cukor,
- citrón, pomaranč alebo limetku v bio kvalite.
Ak nemáte k dispozícii neošetrené citrusy, vždy odstráňte šupku a jadierka.
Postup prípravy
- Pripravte si veľký, dôkladne umytý a suchý pohár s viečkom.
- Na dno vložte nalámané listy nádchovníka.
- Posypte ich vrstvou cukru.
- Pridajte plátky citrusu.
- Postup opakujte, kým nenaplníte pohár.
- Posledná vrstva musí byť vždy z cukru.
Pohár dobre uzavrite a nechajte stáť pri izbovej teplote. Nevadí ani svetlo.
Už po jednom až dvoch dňoch začne cukor vytiahnuť šťavu z listov a citrusov a v pohári sa začne tvoriť tekutina.
Vďaka vysokému obsahu cukru nehrozí plesnivenie, napriek tomu je vhodné hotový sirup skladovať v chladničke.
Po niekoľkých dňoch až týždni, keď budete s množstvom tekutiny spokojní, obsah sceďte a čistý sirup prelejte do vhodnej nádoby.
Dávkovanie a účinky nádchovníkového sirupu
Nádchovníkový sirup sa užíva trikrát denne:
- deti: 1 malá lyžička,
- dospelí: 1 polievková lyžica.
Sirup, čaj aj čerstvé pomliaždené listy pomáhajú pri:
- nádche a prechladnutí,
- astmatických ťažkostiach,
- bolestiach hlavy,
- znížení krvného tlaku,
- problémoch s trávením.
Pravidelné užívanie môže podporiť celkovú obranyschopnosť organizmu, najmä v chladnom období roka.