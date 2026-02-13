Teraz je ideálny čas na očkovanie. Kliešte na Slovensku nezmiznú ani v zime a hrozia aj v mestských parkoch

Zima na Slovensku síce znižuje aktivitu kliešťov, no rozhodne ich nehubí. Aj počas najchladnejších dní sú schopné prežiť ukryté v pôde či lístí a čakajú na prvé oteplenie. Práve zimné mesiace sú preto najlepším obdobím na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, aby bol človek chránený už v momente, keď sa kliešťová sezóna začne naplno.
Kliešte počas zimy nezahynú – iba sa stiahnu hlbšie do pôdy
Na Slovensku sa kliešte vyskytujú prakticky všade – od Podunajska po severné regióny, od nížin až po horské oblasti s vhodnými podmienkami.
Mnoho ľudí si myslí, že mrazy ich prirodzene zničia, ale realita je iná:
- už pri teplotách pod 5 °C prechádzajú do útlmu
- pri mrazoch sa zahrabú do pôdy, pod lístie alebo mach
- vyhľadávajú miesta, kde teplota takmer nikdy neklesne pod extrémne hodnoty (pod snehom býva teplota stabilnejšia)
Vďaka tomu dokážu prežiť aj dlhé zimné obdobie. Populácia kliešťov sa v zime takmer vôbec nezmenšuje, iba dočasne spomalí.
Oteplenie predlžuje kliešťovú sezónu – aj na Slovensku
Monitorovanie Úradu verejného zdravotníctva SR a viacerých vedeckých pracovísk ukazuje, že:
- sezóna kliešťov sa začína skôr, často už vo februári
- aktivita pretrváva aj do neskorej jesene
- vďaka miernejším zimám sa kliešte rozširujú aj do vyšších nadmorských oblastí
- miera zamorenia kliešťov infekciami dlhodobo stúpa
Kým pred rokmi boli vysokohorské oblasti relatívne bezpečné, dnes sa kliešte bežne vyskytujú aj v lokalitách nad 800 – 900 m n. m..
Kliešte v mestách? Áno, aj tam sú bežné
Na Slovensku už dávno neplatí, že kliešť „patrí do lesa“. Často sa nachádzajú aj v:
- mestských parkoch
- záhradách rodinných domov
- okrajoch sídlisk
- brehoch potokov a jazier
- miestach, kde sa pohybujú psy, mačky či vtáky
Klieští hostitelia (hlavne hlodavce a vtáky) sa v mestách nachádzajú vo veľkom, čo vytvára ideálne podmienky na ich prežívanie aj rozmnožovanie.
Aké ochorenia prenášajú kliešte na Slovensku?
Najčastejšie infekcie u nás sú dve:
1. Lymská borelióza (bakteriálna infekcia)
- na Slovensku patrí medzi najčastejšie hlásené infekčné ochorenia vôbec
- lieči sa antibiotikami, ktoré sú pri včasnom záchyte účinné
- prejavom býva typické putujúce začervenanie, únava, bolesti kĺbov, neskôr neurologické príznaky
Vakcína proti borelióze momentálne neexistuje.
2. Kliešťová encefalitída (TBE) – vírusové ochorenie
- prítomné v mnohých slovenských regiónoch (najmä Považie, severná časť krajiny, okolie Bratislavy, stredné Slovensko)
- postihuje centrálny nervový systém
- môže zanechať trvalé následky (poruchy rovnováhy, slabosť končatín, bolesti hlavy)
- v najťažších prípadoch môže viesť k úmrtiu
Liečba vírusovej encefalitídy neexistuje – lekári zvládajú iba príznaky. Práve preto je očkovanie jedinou spoľahlivou ochranou.
Prečo sa očkovať práve v zime?
Aby bola ochrana účinná už na začiatku jari, očkovanie treba začať v období, keď kliešte ešte nie sú aktívne.
Výhody očkovania v zime:
- máte čas podať si prvé dve dávky, ktoré už vytvoria imunitu
- telo nie je zaťažené alergiami či letnými chorobami
- objednávacie termíny bývajú voľnejšie
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde na Slovensku:
- je dostupné pre všetky vekové kategórie
- niektoré zdravotné poisťovne preplácajú časť alebo celú cenu pre vybrané skupiny (napr. seniorov)
Farmaceutické firmy síce testujú nové typy vakcín, no na Slovensku zatiaľ nie je dostupná žiadna schválená vakcína proti lymskej borelióze.
Jedinou prevenciou zostáva ochrana pred kliešťami a včasná diagnostika.