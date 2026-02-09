Teplovzdušné fritézy vypúšťajú až stokrát menej škodlivých výparov než klasické spôsoby prípravy jedla

Keď sa hovorí o vyprážaní, často sa spomína predovšetkým obsah tuku či kalórií. Menej sa však rozoberá to, čo počas prípravy jedla dýchame. Pri klasickom smažení na panvici vznikajú prchavé organické zlúčeniny a jemné častice, ktoré sa v domácnosti držia ešte dlho po tom, ako vypneme sporák. Moderné štúdie však naznačujú, že teplovzdušné fritézy môžu byť z hľadiska kvality vzduchu šetrnejšou voľbou.
Čo sa deje s olejom pri vysokých teplotách?
Keď olej zahrejeme, začne sa postupne rozkladať. Pri teplotách bežných pre vyprážanie sa tvoria:
- ultrajemné častice
- aerosóly
- prchavé organické zlúčeniny (VOCs)
Tieto látky sa šíria vzduchom a usádzajú sa na stenách, nábytku, textíliách či kuchynských skrinkách. V nevetraných priestoroch môžu byť prítomné desiatky minút až hodiny. Zdroje sú najmä:
- vysoké teploty oleja
- jeho veľké množstvo
- dlhé vyprážanie
- opätovne používaný alebo prepálený olej
Prečo teplovzdušná fritéza produkuje menej výparov
Vedecké merania potvrdili, že teplovzdušné fritézy môžu pri príprave jedla produkovať menej VOCs aj vzdušných častíc než tradičné vyprážanie. Nie je to však „zázračné“, ale logické:
1. Uzavretý priestor spotrebiča
Jedlo sa pripravuje v kompaktnom koši, kde väčšina výparov ostáva zachytená. Na rozdiel od panvice sa mastnota neuvoľňuje priamo do priestoru kuchyne.
2. Minimálne množstvo tuku
Na prípravu stačí veľmi malé množstvo oleja, prípadne žiadny. Čím menej oleja sa zahrieva, tým menej výparov vzniká.
3. Rovnomerný obeh horúceho vzduchu
Vďaka cirkulácii vzduchu nie je potrebné olej prehrievať tak, ako na panvici, kde často vzniká dymenie.
Nie všetky výsledky sú rovnaké. Čo hovoria odborníci?
Štúdie sa zhodujú v tom, že vo väčšine bežných situácií je teplovzdušná fritéza čistejšia voľba než panvica s olejom. Existujú však faktory, ktoré môžu výsledok ovplyvniť:
- niektoré potraviny môžu pri vysokých teplotách uvoľňovať viac výparov
- ak je fritéza znečistená starým tukom, môže produkovať viac VOCs
- rozdiely závisia aj od času prípravy a nastavenia teploty
Dôležité teda je, aby bola fritéza čistá, správne používaná a nepreťažovaná.
Významná pomoc pre malé byty a kuchyne bez dobrej digestora
V menších bytoch sa výhody prejavia najviac. Menej výparov znamená:
- menej mastného povlaku na nábytku
- slabší zápach po varení
- lepšiu kvalitu vzduchu pri každodenných jedlách
Pre ľudí, ktorí varia často, môže byť teplovzdušná fritéza praktickým spôsobom, ako znížiť množstvo výparov v domácnosti bez toho, aby sa museli vzdať chrumkavých jedál.
Tip na prípravu: malé zatrasenie robí veľký rozdiel
Počas pečenia je dobré košík raz vybrať a krátko pretrepať. Tým sa:
- uvoľní nahromadená para
- kúsky jedla rovnomernejšie opečú
- zníži riziko prepaľovania malého množstva oleja
Túto techniku odporúčajú aj profesionálni kuchári.
Recept na chrumkavú zeleninu s bylinkami z teplovzdušnej fritézy
Suroviny:
- cuketa
- červená paprika
- mrkva
- ružičky brokolice
- 1 PL olivového oleja
- soľ, korenie
- sušený cesnak
- bylinky podľa chuti
Postup:
- Zeleninu nakrájajte na približne rovnaké kúsky.
- Premiešajte ju s olejom, korením a bylinkami.
- Rozprestrite ju do košíka fritézy v jednej vrstve.
- Pečte pri 180 °C asi 12–15 minút, v polovici prípravy košík pretrepte.
Výsledkom je zelenina, ktorá je zvonka krásne chrumkavá a zvnútra mäkká — bez mastného filmu aj bez pretrvávajúceho zápachu po oleji.
Čo si z toho odniesť
Teplovzdušná fritéza nie je úplne bez výparov, no dostupné vedecké dôkazy potvrdzujú, že vo väčšine bežných situácií produkuje menej prchavých látok a jemných častíc než klasické vyprážanie na panvici.
Kombinácia uzavretého priestoru, menšieho množstva oleja a rovnomernej cirkulácie vzduchu z nej robí praktický spôsob prípravy jedál, ktorý môže zlepšiť kvalitu vzduchu v domácnosti.