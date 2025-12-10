Teplo domova bez drahého kúrenia. Päť krokov, ktoré dokážu znížiť účty už túto zimu

Znížiť spotrebu energií počas zimných mesiacov nie je o zázračných trikoch, ale o úpravách, ktoré majú skutočný vplyv na tepelné straty domu. Mnohé opatrenia sa dajú urobiť svojpomocne a investícia sa vracia už po jednej vykurovacej sezóne. Ak sa použijú vhodné materiály, zlepší sa nielen tepelná pohoda v interiéri, ale aj celková životnosť stavby.
Odborníci z oblasti stavebníctva upozorňujú na päť postupov, ktoré patria medzi najúčinnejšie pri príprave domu na zimu.
VIDEO: Zatepľovanie domu svojpomocne
Vo videu nižšie je možné vidieť praktický postup zatepľovania rodinného domu svojpomocne – od prípravy podkladu až po lepenie izolačných dosiek a finálnu úpravu povrchu:
1. Zateplenie fasády a strechy – najväčší vplyv na spotrebu tepla
Najväčšie tepelné straty vznikajú cez obvodové steny a strechu. Je to fakt, ktorý potvrdzujú energetické audity aj normy. Kvalitné zateplenie dokáže znížiť spotrebu energie na vykurovanie v závislosti od pôvodného stavu budovy aj o desiatky percent.
Najčastejšie používané materiály:
- EPS polystyrén – cenovo dostupný, vhodný na fasády.
- XPS polystyrén – odolný voči vlhkosti, ideálny pre sokle a miesta s vyšším zaťažením.
- Minerálna vlna – výborné tepelné aj akustické vlastnosti, nehorľavosť, vhodná pre strechy a domy, kde je dôležitá požiarna bezpečnosť.
Zateplenie znižuje únik tepla, obmedzuje tvorbu kondenzácie a predlžuje životnosť muriva a strešnej konštrukcie.
2. Tesnenie okien a dverí – najrýchlejšia cesta k úspore
Aj kvalitné okná môžu po rokoch prepúšťať vzduch cez opotrebované tesnenia. Prievzdušnosť takmer vždy vedie k stratám tepla, vyššiemu účtu za energie a pocitu chladu v interiéri.
Čo je pravdivé a účinné:
- Samolepiace gumové alebo silikónové pásky výrazne zlepšia tesnosť.
- Montážna pena alebo tesniaci tmel dokážu vyplniť medzery okolo rámov.
- Aj malé netesnosti môžu zvýšiť tepelné straty — preto má ich odstránenie okamžitý efekt.
Tesnenie je lacný zásah, ktorý zvládne bez problémov každý.
3. Izolácia podlahy – odstránenie chladu od nôh
Chlad prenikajúci cez podlahu dokáže znížiť teplotu miestnosti až o niekoľko stupňov, čo núti domácnosť viac kúriť. Najmä prízemné miestnosti nad nevykurovanou pivnicou alebo nad terénom bývajú výrazným zdrojom tepelných strát.
Pri rekonštrukciách sa používajú:
- polystyrénové dosky
- podlahový EPS 100 alebo tvrdšie izolačné dosky s dobrou pevnosťou
Izolačná vrstva stabilizuje teplotu v miestnosti a znižuje množstvo energie potrebnej na vykurovanie. Tento postup je dlhodobo overený a používa sa aj pri moderných novostavbách.
4. Moderné fasádne omietky a nátery – ochranná vrstva, ktorá má reálny význam
Fasádna omietka nie je len o vzhľade. Materiály ako silikónové a silikátové omietky majú:
- vysokú odolnosť voči vlhkosti
- nízku nasiakavosť
- dlhú životnosť
- schopnosť obmedzovať tvorbu drobných prasklín
To je dôležité, pretože vlhkosť vnikajúca do zateplenia môže znižovať jeho účinnosť. Kvalitná povrchová úprava tak skutočne predlžuje životnosť celého systému.
5. Izolácia potrubí a technických miestností – ochrana pred stratami aj poškodením
Tepelným stratám často napomáhajú aj miesta, na ktoré sa zabúda: suterény, garáže či technické miestnosti, kde sú vedené teplovodné rozvody.
Pravdivé fakty:
- Neizolované potrubie stráca teplo počas celej vykurovacej sezóny.
- V mrazoch môže v extrémnych prípadoch dôjsť k zamrznutiu vody v potrubí.
- Návleky z penového polyetylénu alebo minerálnej vlny účinne znižujú tepelné straty a chránia rozvody.
Toto je jedno z najlacnejších a najrýchlejších opatrení s merateľným efektom.
Záver: Úspora energie nie je mýtus, ale výsledok správnych krokov
Všetkých päť odporúčaní vychádza z overených stavebných postupov a energetických zásad. Ak sa vykonajú správne, dokážu:
- zlepšiť tepelný komfort
- znížiť spotrebu tepla
- predĺžiť životnosť konštrukcií
- znížiť účty za vykurovanie bez nutnosti meniť celý vykurovací systém
Tieto riešenia sú v praxi dlhodobo používané a energetickí špecialisti ich odporúčajú ako základné kroky k úspornejšiemu bývaniu.