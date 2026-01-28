Teplá vlna v Pacifiku prekvapuje meteorológov. Môže zvýšiť šancu na mimoriadne teplú jar aj v našom regióne

Pod hladinou tropického Pacifiku sa začiatkom roka 2026 odohráva proces, ktorý meteorológovia očakávali – no nie až tak rýchlo. Ochladenie známe ako La Niña postupne slabne a oceán smeruje k neutrálnym podmienkam. Medzinárodné klimatické centrá upozorňujú, že práve prechod medzi jednotlivými fázami ENSO (El Niño – Južná oscilácia) patrí k obdobiam s najväčšou neistotou, a preto bude najbližších pár mesiacov rozhodujúcich.
La Niña ustupuje rýchlejšie, než sa čakalo
Dáta amerického Climate Prediction Center (NOAA/CPC) ukazujú, že La Niña, ktorá pretrvávala do začiatku zimy 2025/2026, postupne stráca na sile. Teplota povrchových vôd v centrálnej časti Pacifiku sa približuje k dlhodobému priemeru a atmosférické signály už nenaznačujú typickú dynamiku silnej La Niña fázy.
NOAA preto zvýšila pravdepodobnosť, že v období január až marec 2026 dôjde k prechodu do neutrálnej fázy ENSO – približne na 75 %. Neutrálne podmienky znamenajú, že oceán ani atmosféra nevykazujú nadpriemerné ochladenie (La Niña) ani oteplenie (El Niño).
Modely zároveň ukazujú, že neutrálne podmienky sa môžu udržať minimálne do neskorej jari.
Ako ENSO funguje a prečo ho svet pozorne sleduje
ENSO je jeden z najzásadnejších klimatických javov na Zemi. Ovláda cirkuláciu atmosféry v trópoch a dokáže výrazne zmeniť počasie na viacerých kontinentoch. El Niño aj La Niña sa striedajú v nepravidelných cykloch trvajúcich zvyčajne dva až sedem rokov.
- La Niña prináša ochladenie povrchovej vody v Pacifiku a mení správanie tropických vetrov.
- El Niño znamená opačnú situáciu – tropický Pacifik sa otepľuje.
Tieto výkyvy majú veľký vplyv na Áziu, Ameriku alebo Austráliu. Pre Európu je však ich priame pôsobenie slabšie a nepriamo cez iné klimatické mechanizmy. Konečný charakter počasia u nás závisí najmä od Severoatlantickej oscilácie (NAO) a celkovej cirkulácie nad Atlantikom.
Viac než polovica modelov počíta s možným El Niño v druhej polovici roka
Zatiaľ čo jar 2026 by mala prebiehať pod neutrálou ENSO, viaceré svetové modely naznačujú, že v druhej polovici roka môže začať silnieť pravdepodobnosť vývoja El Niño.
Odborníci však pripomínajú, že predpovedanie ENSO práve v prechodnom období je veľmi neisté. V minulosti sa už viackrát stalo, že skoré náznaky neskôr zoslabli alebo sa dokonca obrátili opačným smerom.
V tejto chvíli platí len jedno – jasné potvrdenie El Niño v roku 2026 zatiaľ neexistuje.
Čo môže slabnúca La Niña znamenať pre Európu a strednú Európu
Aj keď ENSO neovláda európske počasie tak výrazne ako iné regióny, mierny vplyv sa prejaviť môže. Počas rokov s neutrálom ENSO býva v Európe väčšia variabilita počasia a výsledný charakter jari a leta sa odvíja najmä od priebehu NAO.
Všeobecne platí:
- neutrálna fáza ENSO neukazuje jednoznačný trend smerom k teplejšiemu alebo chladnejšiemu počasiu
- vplyv na regióny ako Česko a Slovensko sa prejavuje skôr nepriamo
- o jarnej teplotnej odchýlke rozhodne hlavne cirkulácia nad Atlantikom
Niektoré sezónne modely pre strednú Európu naznačujú zvýšenú pravdepodobnosť mierne nadpriemerných teplôt, ale presnosť týchto predpovedí je obmedzená.
Klimatológovia pripomínajú: trend otepľovania pokračuje
Aj keď vývoj ENSO zostáva neistý, dlhodobé klimatické trendy sú jasné. Podľa európskej služby Copernicus patrilo posledných jedenásť rokov medzi najteplejšie v histórii meraní. Rok 2025 sa stal tretím najteplejším rokom na svete aj v Európe, čo zvyšuje pravdepodobnosť teplejších období aj v nasledujúcich rokoch – bez ohľadu na fázu ENSO.
Ako sa pripravovať na sezónu 2026
Pre obyvateľov strednej Európy je dôležité sledovať:
- mesačné klimatické prehľady
- aktualizácie ENSO od NOAA a európskych centier
- vývoj NAO, ktorá priamo ovplyvňuje naše počasie
Zahrádkari aj poľnohospodári by mali počítať s tradičným rizikom skorých teplých epizód aj následných mrazov – jav, ktorý sa objavuje čoraz častejšie v dôsledku otepľujúcej sa klímy.
Čo bude ďalej?
Najbližšie mesiace rozhodnú o tom, či rok 2026 prejde z neutrality do El Niño, alebo zostane v neutrálnom ENSO režime. Ide o obdobie, kedy sú predpovede najviac neisté, preto klimatológovia odporúčajú nepreceňovať žiadnu z možností.
Jedno je však isté: La Niña je na ústupe a globálny klimatický systém sa opäť mení.