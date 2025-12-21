Tento vianočný zvyk môže nenávratne zničiť parkety aj drahé podlahy. Robíme ho rok čo rok

Vianoce bez vianočného stromčeka si väčšina ľudí ani nevie predstaviť. Svetielka, ozdoby, darčeky pod konármi a typická vôňa ihličia jednoducho patria k sviatočnej atmosfére. Len málokto si však uvedomuje, že práve živý stromček môže byť pre byt – a najmä pre podlahu – nečakaným problémom. Škody sa často ukážu až po sviatkoch, keď je už neskoro niečo zachraňovať.
Na riziká spojené s umiestnením živého stromčeka v interiéri upozorňuje aj nasledujúce video:
Živý stromček má čaro, ale aj riziká
Každý rok sa opakuje rovnaká dilema: živý alebo umelý stromček? Kým niektorí nedajú dopustiť na plastový variant, ktorý používajú celé roky a nemusia riešiť opadané ihličie, väčšina ľudí stále uprednostňuje živý ihličnan. Pôsobí prirodzene, krásne vonia a v interiéri vytvára pocit, akoby ste si domov priniesli kúsok lesa.
Práve tento „kúsok lesa“ však môže spôsobiť nepríjemnosti, ktoré sa prejavia poškodenými parketami alebo inými citlivými podlahami.
Prečo môže stromček poškodiť podlahu
Najväčším nepriateľom drevených podláh je vlhkosť. Živý stromček potrebuje pravidelné dolievanie vody do stojana a často sa rosia aj jeho vetvy. Ak sa voda dostane na podlahu a zostane tam dlhšie, drevo môže začať napučiavať, meniť farbu alebo sa deformovať.
Riziká však nekončia pri vode. Problémom môže byť aj:
- opadané ihličie, ktoré pri chôdzi funguje ako jemný brúsny materiál a postupne poškriabe povrch
- smola (živica), ktorá sa môže vsiaknuť do dreva a zanechať škvrny, ktoré sa veľmi ťažko odstraňujú
- vysoká hmotnosť stromčeka v kombinácii s kovovým stojanom, ktorá vytvára tlak na jedno miesto a môže spôsobiť otlaky
Najčastejšia chyba: manipulácia so stromčekom
Veľké škody často vznikajú už pri samotnom prenášaní stromčeka. Mnohí ľudia ho jednoducho ťahajú po podlahe, pričom kmeň alebo podstava zanechávajú ryhy a škrabance. Riziková je aj samotná inštalácia do stojana – kovová konštrukcia je ťažká a spolu s váhou jedle, smreka či borovice môže podlahu výrazne zaťažiť.
Jednoduchá prevencia, ktorá ušetrí peniaze aj nervy
Dobrou správou je, že poškodeniu podlahy sa dá vo väčšine prípadov úplne vyhnúť. Stačí myslieť na niekoľko základných pravidiel:
- stromček nikdy neťahajte po podlahe, ale ho vždy prenášajte
- pod stromček položte pevnú a nepremokavú podložku
- pravidelne odstraňujte opadané ihličie
- kontrolujte, či zo stojana nepresakuje voda
Tieto jednoduché opatrenia dokážu ochrániť aj drahé parkety a dizajnové podlahy, ktorých oprava by po Vianociach vyšla na stovky eur.
Vianočné sviatky majú byť časom pokoja a radosti, nie stresu z poškodeného bytu. Ak budete myslieť na ochranu podlahy včas, pod stromčekom vás po sviatkoch čakajú len pekné spomienky – a nie nepríjemné prekvapenia v podobe zničených parkiet.