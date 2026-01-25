Tento starý trik poznali už naše staré mamy. Dnes sa opäť vracia do domácností

Vytieranie podlahy patrí k bežným domácim povinnostiam, no nie každý vie, že pri niektorých typoch podláh môže obyčajná kuchynská soľ skutočne pomôcť. Nejde o zázračný čistiaci prostriedok, ale o doplnok, ktorý môže uľahčiť odstraňovanie povrchových nečistôt a pachov. Práve preto sa k tomuto jednoduchému postupu, ktorý bol bežný v domácnostiach našich starých mám, niektorí ľudia znovu vracajú.
Prečo sa soľ kedysi pri upratovaní používala?
V minulosti nebol veľký výber čistiacich prostriedkov, a tak sa v domácnosti často využívalo to, čo bolo cenovo dostupné a vždy po ruke. Soľ bola lacná, dlho vydržala a dala sa použiť na viac účelov – či už pri varení, konzervovaní potravín alebo pri jednoduchom čistení.
Dodnes platí, že soľ je prírodná, neagresívna a lacná, čo ju robí zaujímavou alternatívou pre ľudí, ktorí chcú obmedziť používanie chémie. Netreba však očakávať, že nahradí moderné čistiace prípravky – jej účinky sú obmedzené a funguje skôr ako doplnok, nie hlavný čistič.
Ako môže soľ pomôcť pri vytieraní podlahy?
✔️ 1. Mierne abrazívny účinok
Kryštáliky soli majú jemný drsný povrch, takže pri rozpustení vo vode pomáhajú uvoľniť povrchové nečistoty a mastnotu. Tento účinok je slabý, no pri bežnom upratovaní môže pomôcť dosiahnuť pocit čistejšej podlahy.
✔️ 2. Soľ môže znížiť zápach
Soľ dokáže viazať vlhkosť a tým aj pachy, najmä na tvrdých povrchoch. Ak máte doma zvieratá alebo staršiu dlažbu, môže pomôcť, aby sa neželaný zápach rýchlejšie stratí.
✔️ 3. Podlaha môže vyzerať čistejšie
Po použití slanej vody sa môžu objaviť menej šmúh, najmä na povrchoch ako dlažba či PVC. Nie je to efekt lesku, ale skôr to, že soľ nezanecháva zvyšky ako niektoré čistiace prostriedky.
Ako soľ správne používať?
Postup je jednoduchý:
- Do teplej vody pridajte 1–2 polievkové lyžice soli.
- Dobre premiešajte, aby sa soľ rozpustila.
- Vytierajte ako zvyčajne.
Môžete pridať aj trochu octu — ten má skutočný odmasťovací účinok, na rozdiel od samotnej soli.
Soľ sama o sebe nie je dezinfekcia. Ak potrebujete povrch skutočne dezinfikovať, treba použiť na to určené prostriedky.
Na aké podlahy sa soľ hodí – a kde nie?
Vhodné povrchy:
- keramická dlažba
- PVC a vinyl
- kvalitné laminátové podlahy
Na týchto povrchoch soľ nič nepoškodí a môže pomôcť odstrániť bežné nečistoty.
Pri dreve je potrebná opatrnosť
Drevo neznáša veľa vody. Ak ju používate príliš, môže dôjsť k napúčaniu alebo poškodeniu povrchovej úpravy. Preto platí:
- použiť minimum vody
- mop musí byť dobre vyžmýkaný
- soľ pridávať skôr v symbolickom množstve alebo vôbec
Je vytieranie soľou bezpečné pre domácnosti s deťmi a zvieratami?
Áno, pokiaľ máte podlahu, pre ktorú je tento postup vhodný. Soľ neobsahuje agresívne látky ani parfumy, takže je dobrým riešením pre ľudí citlivých na chemické prípravky.
Je však dôležité pripomenúť, že:
- soľ nie je dezinfekcia
- neodstráni silnú mastnotu ani pripáleniny
- neporadí si so zaschnutými odolnými škvrnami
Hodí sa teda hlavne na bežnú údržbu, nie na hĺbkové čistenie.
Zhrnutie pravdy o soli pri upratovaní
✔️ Môže pomôcť uvoľniť ľahké nečistoty.
✔️ Dokáže čiastočne neutralizovať pachy.
✔️ Je lacná a bezpečná pre väčšinu domácností.
✔️ Na tvrdých povrchoch môže zanechať menej šmúh.
❌ Nenahrádza moderné čistiace a dezinfekčné prostriedky.
❌ Nepôsobí ako silný odmasťovač.
❌ Na drevo a citlivé podlahy sa nehodí vo veľkom množstve.