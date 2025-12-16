Tento rok ušetríte peniaze a ešte vám budú susedia potichu závidieť. Nový trend v zdobení okien ovládol Vianoce

Vianočná výzdoba okien sa v posledných rokoch viditeľne mení. Kým kedysi dominovali najmä svetelné reťaze a výrazné osvetlenie, dnes čoraz viac ľudí siaha po jednoduchších a prirodzenejších riešeniach. Dôvodom je nielen snaha znížiť spotrebu elektriny, ale aj túžba po pokojnejšej, menej preplnenej atmosfére v interiéri.
Svetlá z výzdoby úplne nezmizli, no často sa používajú striedmejšie alebo v kombinácii s inými dekoráciami. V oknách sa tak objavujú prírodné materiály, ručne vyrábané ozdoby a nenápadné detaily, ktoré pôsobia esteticky aj bez osvetlenia.
Sušené ovocie, čečina a drevo patria medzi najčastejšie voľby
Medzi obľúbené materiály pri vianočnej výzdobe okien patrí sušené ovocie, vetvičky z ihličnanov – teda čečina – a jednoduché drevené prvky. Ide o dostupné suroviny, ktoré sa dajú ľahko kombinovať a hodia sa do rôznych typov interiérov.
Sušené plátky pomarančov či jabĺk sa často vešajú do okna alebo tvoria súčasť girlánd. Okrem vizuálneho efektu môžu jemne prevoňať miestnosť. Čečina dodáva výzdobe zimný charakter a drevené dekorácie pôsobia neutrálne, takže zapadnú do moderného aj tradičného bývania.
Maľovanie na okná ako jednoduchá a dostupná dekorácia
Kriedy a fixky určené na sklo sa využívajú už niekoľko rokov. Umožňujú dočasnú výzdobu okien, ktorú možno po sviatkoch jednoducho odstrániť. Najčastejšie sa objavujú motívy vločiek, hviezd, stromčekov alebo jednoduchých zimných siluet.
Tento spôsob dekorovania je finančne nenáročný a často slúži aj ako spoločná aktivita pre deti a dospelých. Aj jednoduché kresby dokážu okno oživiť bez potreby ďalších doplnkov.
Girlandy z čečiny si nachádzajú miesto aj v interiéri
Girlandy z čečiny sa tradične používali najmä vonku, no dnes sa čoraz častejšie objavujú aj okolo vnútorných okien alebo dverí. Ich výhodou je prirodzený vzhľad, jemná vôňa ihličia a možnosť doplnenia ďalšími ozdobami, ako sú sušené plody, papierové dekorácie alebo drobné svetlá.
Pri vhodnom umiestnení vydržia po celú adventnú sezónu a nevyžadujú zložitú starostlivosť. V interiéri pôsobia prirodzene a nenápadne.
Papierové hviezdy ako univerzálna ozdoba
Papierové hviezdy patria medzi dekorácie, ktoré možno zavesiť do priestoru, na okno alebo na garnížu. Používajú sa samostatne alebo v skupinách rôznych veľkostí, vďaka čomu vytvárajú zaujímavý vizuálny efekt.
Ich výhodou je nízka hmotnosť, jednoduchá výroba a možnosť opakovaného použitia. Mnohí si ich vyrábajú doma z papiera, čo umožňuje prispôsobiť farbu aj veľkosť konkrétnemu priestoru.
Svetielka sa používajú cielene a v menšom množstve
Svetelné dekorácie zostávajú súčasťou vianočnej výzdoby, no čoraz častejšie sa uprednostňuje teplé biele svetlo. Používajú sa napríklad LED hviezdy na batérie, svetelné závesy alebo drobné mikro LED svetlá umiestnené v pohároch či lucernách.
Takéto osvetlenie má nižšiu spotrebu energie a pôsobí menej rušivo, najmä v menších miestnostiach.
Súčasná výzdoba okien sa často nesie v duchu jednoduchosti, kombinovania materiálov a osobného prístupu. Nejde o jednotný trend, ale o viacero možností, z ktorých si ľudia vyberajú podľa vlastného vkusu, rozpočtu a typu bývania. Prírodné prvky, najmä čečina, ručné dekorácie a striedme osvetlenie predstavujú praktickú a dostupnú alternatívu ku klasickým svetelným reťaziam.