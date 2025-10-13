Tento recept obletel internet. Zistili sme, prečo si ho ľudia zamilovali

Internet dokáže vytvoriť trendy, ktoré sa rozšíria rýchlosťou blesku. Niekedy ide o módne výstrelky, inokedy o gastronomické poklady, ktoré si získajú srdcia milovníkov sladkého po celom svete. A práve takto vznikla legenda menom dubajská čokoláda – a neskôr aj jej ešte slávnejšia verzia v podobe dubajských brownies.
Tento dezert sa stal virálnym hitom a dnes ho pripravujú ľudia od Európy až po Blízky východ. Nie je to však len kvôli jeho vzhľadu. V skutočnosti ide o harmonické spojenie chutí, ktoré pôsobí luxusne a zároveň si ho zvládne pripraviť aj úplný začiatočník.
Ako vznikol fenomén dubajskej čokolády
Nie je celkom jasné, kto ako prvý spustil tento trend na internete. Isté však je, že za pôvodnou myšlienkou stojí britsko-egyptská podnikateľka Sarah Hamouda, ktorá vo svojej čokoládovni začala vyrábať tabličky čokolády s netradičnými náplňami. Najväčší rozruch vyvolala kombinácia pistáciovej pasty a tahini – a práve tá sa stala základom dnešného receptu.
Keď sa tieto chute spojili s čokoládou a nadýchaným korpusom, internet okamžite explodoval nadšením. Odvtedy vzniklo množstvo variácií, no originálne dubajské brownies zostali neprekonané.
Dubajské brownies: dezert, ktorý zmení váš pohľad na čokoládu
Aj keď niektoré prísady môžu znieť exoticky, nemusíte sa ničoho báť. Recept je jednoduchý, zvládne ho každý, kto má chuť potešiť seba alebo blízkych niečím výnimočným.
Ingrediencie:
- 200 g masla
- 180 g kvalitnej horkej čokolády
- 200 g trstinového cukru
- 3 vajcia
- 70 g hladkej múky
- 30 g kakaa
- štipka soli
- 100 g kataifi cesta (jemné arabské cesto podobné rezancom)
- 1–2 lyžice masla na opekanie cesta
- 250 g pistáciového krému
- 1 lyžička tahini (sezamovej pasty)
- 200 g mliečnej čokolády
- 2 lyžice smotany na šľahanie
- 1 lyžica pistáciovej pasty na ozdobu
Postup krok za krokom
- Predhriatie rúry a príprava formy
Zapnite rúru na 175 °C a pripravte si plech vystlaný papierom na pečenie.
- Rozpustenie čokolády a masla
Maslo spolu s horkou čokoládou rozpustite nad parou alebo v mikrovlnke a nechajte mierne vychladnúť.
- Príprava cesta
V miske vyšľahajte vajcia s trstinovým cukrom do nadýchanej peny. Potom primiešajte vychladnutú čokoládovú zmes, preosiatu múku, kakao a štipku soli. Všetko dobre premiešajte, kým nevznikne hladké čokoládové cesto.
- Pečenie
Cesto vlejte do formy a pečte približne 20 minút. Okraje by mali byť pevné, zatiaľ čo stred zostane mierne vláčny – to je tajomstvo dokonalých brownies.
- Príprava kataifi vrstvy
Na panvici rozohrejte maslo a pridajte kataifi cesto. Opekajte ho pár minút, kým nezíska zlatistú farbu a chrumkavú štruktúru. Potom ho nechajte vychladnúť.
- Pistáciovo-tahini krém
Vychladnuté cesto zmiešajte s pistáciovým krémom a lyžičkou tahini. Vznikne hustá, jemne oriešková pasta s orientálnym nádychom. Tú potom rovnomerne rozotrite na vychladnuté brownies.
- Čokoládová poleva
V menšom hrnci rozpustite mliečnu čokoládu so smotanou, kým sa nevytvorí hladká poleva. Nalejte ju na pistáciovú vrstvu a uhlaďte.
- Ozdoba a finálne dotiahnutie
Na vrch môžete pridať pásiky pistáciovej pasty a pomocou špajdle vytvoriť mramorový efekt – vďaka tomu bude dezert vyzerať ako z luxusnej cukrárne.
- Chladenie
Brownies vložte do chladničky aspoň na 2 hodiny, aby sa chute prepojili a poleva stuhla.
Tip na záver
Tento dezert je ideálny na oslavy, návštevy aj len tak – ku káve či čaju. Vďaka kombinácii tmavej čokolády, pistácií a tahini pôsobí luxusne a pritom sa pripravuje veľmi jednoducho.
Dubajské brownies sú dôkazom, že internetové trendy nemusia byť len prechodnou módou – niektoré sa právom zapíšu medzi najchutnejšie dezerty, aké môžete doma pripraviť.