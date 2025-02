Tento prístroj by ste mali vypínať cez noc? Pravda o jeho spotrebe energie

Ak sa snažíte šetriť energiu v domácnosti, zrejme ste už počuli o tzv. „energetických žrútoch“ alebo „vampíroch“. Tieto pojmy sa niekedy spájajú s ľuďmi, ktorí nás dokážu vyčerpávať psychicky, no v súvislosti s elektrinou označujú spotrebiče, ktoré potichu, no pravidelne, odoberajú energiu, aj keď ich zdanlivo nepoužívame. K takým patrí aj Wi-Fi router – zariadenie, ktoré mnohí nechávajú zapnuté permanentne, hoci to môže mať svoje dôsledky na účtoch za elektrinu. Stojí však vôbec za to ho vypínať?

Nečakaný „vampír“ v domácnosti

Mnoho ľudí sa sústreďuje na viditeľných „žrútov“ elektriny, ako sú staré televízory, neefektívne spotrebiče alebo rôzne nabíjačky ponechané v zásuvke. V porovnaní s nimi vyzerá router nenápadne. Často je umiestnený v rohu miestnosti, so zopár blikajúcimi diódami, ktoré pôsobia ako zanedbateľný zdroj spotreby. Pravda je však taká, že aj router beží nepretržite – a to vrátane nočných hodín, keď internet bežne nevyužívame. Keď ho nechávame stále zapnutý, môže sa nám ročná spotreba energie navýšiť viac, než by sme čakali.

Prečo router nespí ani v noci?

Nepretržitá prevádzka dát

Router sa stará o prenos dát medzi našimi zariadeniami a internetom. Pokiaľ používate v domácnosti bezdrôtovú sieť Wi-Fi, zabezpečuje jej stabilitu a nepretržitú dostupnosť. Aj keď my sami spíme, router „nespí“. Naopak, stále komunikuje s poskytovateľom internetových služieb, monitoruje sieť a pripravuje sa na akúkoľvek požiadavku, ktorá by mohla prísť – hoci aj o tretej ráno.

Pohotovostný režim vs. úplné vypnutie

Router síce nejde vypnúť do „stand-by“ režimu tak, ako napríklad televízor či set-top box, no počas svojej prevádzky kontinuálne spotrebúva malé, ale nezanedbateľné množstvo energie. Na ročnom vyúčtovaní sa to môže prejaviť prekvapujúcou čiastkou, najmä ak vezmeme do úvahy, že funguje doslova 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Môžete vôbec niečo ušetriť, ak ho vypnete?

Viacerí ľudia sa rozhodnú, že router v noci vypnú. Snažia sa tým znížiť účty za elektrinu a zároveň chcú, aby ich nič nerušilo počas spánku (napríklad neustále blikajúce diódy). Takéto riešenie môže priniesť úsporu v priemere okolo 30 kWh ročne – aj keď konkrétna hodnota závisí od efektivity vášho modelu routera a od toho, ako často a na aké dlhé intervaly ho vypínate.

Navyše, ak ste z domu často preč, napríklad počas dovolenky, môže dávať zmysel router úplne vypnúť na niekoľko dní. Vtedy ušetríte nielen elektrinu, ale sa aj nebudete musieť obávať bezpečnostných rizík spojených s neautorizovaným pripojením počas vašej neprítomnosti.

Prečo by ste mohli router radšej nechávať zapnutý?

Hoci sa zdá, že vypnutím routera ľahko ušetríte, existujú aj riziká a faktory, ktoré by ste mali vziať do úvahy:

Smart domácnosť a bezpečnostné systémy

V mnohých domácnostiach fungujú rôzne inteligentné zariadenia – od svetiel a termostatov až po bezpečnostné kamery či alarmy. Tieto zariadenia zväčša potrebujú internetové pripojenie nepretržite, aby mohli komunikovať so servermi alebo s vami (napríklad posielať upozornenia). Ak router vypnete, smart spotrebiče a bezpečnostné systémy nebudú môcť vykonávať svoju funkciu. V prípade kamier či senzorov to môže znamenať riziko pre vašu bezpečnosť. Aktualizácie softvéru

Aktualizácie routera, operačných systémov či rôznych aplikácií často prebiehajú v čase, keď je internetová prevádzka nižšia. Teda zväčša v noci. Ak router pravidelne vypínate, môže sa stať, že tieto aktualizácie neprebehnú správne, prípadne sa posunú na neskoršie obdobie. To môže mať negatívny vplyv nielen na rýchlosť a stabilitu internetu, ale predovšetkým na bezpečnosť domácich sietí. Zlá povesť u poskytovateľa internetu

Niektorí poskytovatelia internetových služieb môžu vyhodnocovať vaše pripojenie ako nestabilné, ak ho neustále vypínate. Môže to ovplyvniť kvalitu a rýchlosť vášho internetového pripojenia, lebo systém deteguje časté výpadky a automaticky zníži preferenciu pre danú linku. Pri dlhodobom vypínaní a zapínaní sa tak môžete dostať k horšej rýchlosti alebo k prísnejšej politike poskytovateľa.

Koľko teda reálne ušetríte?

Ak priemerný router spotrebuje približne 5 až 15 W, pri nepretržitej prevádzke sa mesačná spotreba môže pohybovať v rozmedzí 3,5 až 10,8 kWh (v závislosti od konkrétneho výkonu a využitia). Za rok tak môže router spotrebovať okolo 40 až 130 kWh. Prepočet na peniaze závisí od cien elektriny a konkrétnych sadzieb u vášho poskytovateľa.

Aj keď na prvý pohľad nejde o dramatické čísla, ročne môže takáto suma presiahnuť 10, 20 či dokonca 30 eur v závislosti od vašej tarify. Pre niektorých ľudí je to dostatočný dôvod na to, aby router aspoň na noc vypli, iní zasa uprednostňujú nepretržitú prevádzku kvôli pohodliu a stabilite pripojenia.

Zhrnutie: Ako postupovať rozumne?

Zvážte potreby domácnosti

Ak máte doma smart zariadenia, ktoré musia byť stále online, prípadne vám na nočnom pripojení záleží (napr. pre nočné zálohy na cloud), router vypínať nemusíte.

Pokiaľ však internet v noci takmer alebo vôbec nevyužívate a nemáte doma zariadenia, ktoré by jeho chod vyžadovali, vypnutie môže byť vhodným riešením, prinášajúcim aspoň menšiu úsporu. Nastavte harmonogram

Niektoré moderné routery či inteligentné zásuvky umožňujú nastaviť plán, kedy sa prístroj automaticky vypne a zapne. Môžete tak napríklad vypnúť router v čase, keď ste v práci či na dovolenke, alebo si určiť nočný režim. Takto optimalizujete spotrebu bez toho, aby ste museli každý deň manuálne zapínať a vypínať zariadenie. Zamerajte sa na celkovú efektivitu

Hoci môže router prispieť k spotrebe energie, v reálnych nákladoch bývajú často oveľa náročnejšie iné spotrebiče, ako chladnička, práčka či klimatizačná jednotka. Snažte sa sledovať celkovú spotrebu domácnosti a zamerať sa tam, kde úspora prinesie najväčší efekt. Zaistite pravidelné aktualizácie

Ak sa rozhodnete router predsa len vypínať, venujte pozornosť tomu, aby sa mohli sťahovať a inštalovať všetky dôležité aktualizácie. Urobte to napríklad raz do týždňa počas dňa alebo v čase, keď ste doma a viete, že aktualizácie prebehnú bez prerušenia.

Konečný verdikt?

Vypínať router je možné a niekedy to dáva dobrý zmysel, no táto voľba nemusí prinášať až takú vysokú úsporu, ako by ste dúfali. Navyše si môžete skomplikovať fungovanie smart zariadení, bezpečnostných systémov či internetových aktualizácií. Ak vám však pár desiatok kWh ročne za to stojí a viete, že cez noc internet skutočne nepotrebujete, môže vám tento krok pomôcť ušetriť aspoň menšiu čiastku z vášho rozpočtu na elektrinu. Všetko je to o vyvážení pohodlia a úspor – a o zvážení, či riskujete prípadné následky, ktoré s vypínaním routera môžu súvisieť.