Tento pečený karfiol je lepší než mäso. Bez oleja a bez vyprážania!

Smažený karfiol patrí v Česku aj na Slovensku k najobľúbenejším jedlám.
Robí sa v mnohých domácnostiach – rýchly obed, ktorý chutí takmer každému. Má to však háčik: jeho klasická podoba plná oleja je dosť ťažká a rozhodne nepatrí medzi zdravé jedlá.
Dobrou správou je, že existuje aj omnoho ľahšia verzia, ktorá sa chuťou vyrovná tej tradičnej.
Karfiol – zelenina plná vitamínov
Karfiol sa právom radí medzi najzdravšie druhy zeleniny. Obsahuje veľké množstvo vitamínu C, vitamíny skupiny B, ale aj vitamín K.
Okrem toho je zdrojom minerálov, ako sú vápnik, zink a horčík.
Podpora imunity aj trávenia
Vedci upozorňujú, že pravidelná konzumácia karfiolu môže posilňovať imunitu – čo sa mimoriadne hodí najmä počas jesene a zimy.
Okrem toho má karfiol antioxidačné účinky, podporuje zdravie srdca, pomáha znižovať krvný tlak a vďaka obsahu vlákniny zasýti na dlhší čas.
Vláknina zároveň prispieva k prirodzenej detoxikácii tela a podporuje správnu funkciu čriev. Pre jeho minimálny obsah tuku je ideálny aj do redukčných jedálničkov.
Pečený karfiol ako zdravšia alternatíva
Karfiol chutí výborne takmer v akejkoľvek úprave, no najznámejší je v trojobale – vyprážaný rovnako ako rezne.
Práve táto úprava však výrazne znižuje jeho zdravotné benefity a robí z neho ťažký a mastný pokrm. Ak si však nechcete odpustiť chuť „smaženého“ karfiolu, skúste jednoduchú a oveľa zdravšiu verziu – upečte ho v rúre.
Inšpiráciu nájdete aj vo videu:
Ako pripraviť pečený karfiol
Budete potrebovať:
- 1 celý karfiol
- hladkú múku
- 2 vajíčka
- 150 g strúhanky (ideálne panko)
- 1 strúčik cesnaku
- 1 ČL provensálskeho korenia
- 1 ČL sušenej petržlenovej vňate
- 50 g strúhaného parmezánu
- soľ
Postup:
- Karfiol zbavte listov a rozdeľte ho na čo najrovnomernejšie ružičky.
- Vo veľkom hrnci priveďte do varu osolenú vodu a karfiol povarte približne 5 minút.
- Sceďte ho a nechajte vychladnúť.
- V miske zmiešajte strúhanku so strúhaným parmezánom, cesnakom, provensálskym korením a sušenou petržlenovou vňaťou.
- Karfiolové kúsky obalte najprv v múke, potom vo vajíčku a nakoniec v pripravenej ochutenej strúhanke.
- Naukladajte ich na plech vystlaný papierom na pečenie.
- Pečte v rúre vyhriatej na 180 °C približne 15 minút – stačí, kým je povrch krásne zlatistý a chrumkavý.
Hotovo. Chuťovo prekvapí aj skalných milovníkov vyprážaného karfiolu.
Jogurtový dip namiesto tatarky
Mnohí si karfiol nedokážu predstaviť bez tatárskej omáčky, no existuje oveľa ľahšia a sviežejšia alternatíva.
Jednoduchý jogurtový dip:
- 200 g kyslej smotany
- 100 g bieleho jogurtu
- obľúbené bylinky
- soľ a korenie
Všetko spolu premiešajte a podávajte vychladené. Ku karfiolu sa dokonale hodí a nezaťaží žalúdok.