Tento nenápadný zvyk v kuchyni dokáže znížiť plytvanie potravinami až o tretinu

plytvanie potravinami
plytvanie potravinami Foto: www.shutterstock.com

Mnoho ľudí má pocit, že doma s jedlom neplytvá. Realita je však iná – potraviny končia v koši takmer v každej domácnosti. Najčastejšie ide o zeleninu, mliečne výrobky, hotové jedlá či ovocie, ktoré sa nestihne skonzumovať, pretože sa naň zabudne alebo sa stratí v preplnených policiach chladničky.

Plytvanie potravinami pritom nie je len otázkou peňazí. Vyhadzujeme niečo, čo sme nakúpili, pripravili a mohli ešte využiť. Odborníci sa zhodujú, že jedným z najúčinnejších spôsobov, ako množstvo vyhodeného jedla znížiť, je jednoduchá zmena v tom, ako máme doma usporiadané zásoby.

Prehľadnosť je kľúč: potraviny, ktoré vidíte, skonzumujete skôr

Výskumy z oblastí správania spotrebiteľov ukazujú, že ľudia prirodzene siahajú po tom, čo majú na očiach a čo je jednoducho dostupné. Potraviny, ktoré sú uložené vzadu, zakryté alebo v nepriehľadných obaloch, sa omnoho ľahšie prehliadnu. A práve to je najčastejší dôvod, prečo sa pokazia.

Preto odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých krokov:

  • Udržiavať chladničku prehľadnú, aby bol každý kus ihneď viditeľný.
  • Ukladať staršie potraviny dopredu a nové za ne, čo zabezpečí prirodzené striedanie zásob.
  • Používať priehľadné nádoby, v ktorých je obsah jasne viditeľný.
  • Označovať dátumy otvorenia a spotreby, aby ste mali prehľad, čo treba minúť ako prvé.

S podobným princípom pracuje aj mnoho profesionálnych kuchárov. Šéfkuchári bežne odporúčajú ukladať zvyšky a otvorené potraviny do popredia, aby boli na očiach a spotrebovali sa skôr, než sa znehodnotia.

Ako môže prehľadná kuchyňa zmeniť váš deň

Predstavte si, že ráno otvoríte chladničku a okamžite vidíte všetko, čo máte k dispozícii. Žiadne nejasné krabice, žiadne sáčky zasunuté v rohu. Zelenina, ktorú treba rýchlo minúť, je vpredu. Hotové jedlá sú uložené v priehľadných nádobách. Ovocie je na svojom mieste tak, aby ste ho nemohli prehliadnuť.

Takáto jednoduchá vizuálna kontrola počas dňa často stačí na to, aby ste:

  • spracovali zeleninu, ktorá by inak stratila čerstvosť
  • spotrebovali zvyšky z predchádzajúceho dňa
  • využili suroviny, ktoré ste možno pôvodne nemali v pláne použiť

Vďaka tomu sa postupne výrazne znižuje to, čo by skončilo v koši.

Praktické rady, ktoré fungujú v každej domácnosti

● Krátke plánovanie na nasledujúci deň

Nemusíte mať detailný týždenný plán. Niekedy stačí premyslieť si, čo zajtra určite použijete.

● Zvyšky ukladajte na viditeľné miesto

Potraviny schované v zadných radoch sa ľahko zabudnú. Priehľadné krabičky sú veľkou pomocou.

● Vyhraďte si poličku „spotrebujte najskôr“

Takáto jednoduchá kategorizácia pomáha udržať prehľad nad tým, čo rýchlo stráca čerstvosť.

● Zapisujte si otvorené potraviny

Krátky zoznam na chladničke alebo malé poznámky vám pripomenú, čo je potrebné minúť ako prvé.

Záver: malé zmeny, ktoré prinášajú veľký rozdiel

Je bežné myslieť si, že na zníženie plytvania jedlom je potrebný presný jedálniček alebo sofistikované nástroje. V skutočnosti však veľká časť potravín končí v odpade jednoducho preto, že ich pri každodennej rutine nevidíme.

Preto má také silné účinky aj obyčajné pravidlo: čo je na očiach, to sa skôr zje.

Usporiadaná chladnička a prehľadná špajza nie sú len estetickým detailom – sú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako prirodzene znížiť plytvanie potravinami bez toho, aby ste menili jedálniček alebo štýl varenia.

