Tento nenápadný škodca sa v decembri vracia do skleníkov. Objavil sa už aj na Slovensku a v Česku

Záhradkári zvyčajne rátajú s tým, že v zimných mesiacoch má väčšina škodcov po sezóne. Vonku mrzne a hmyz, ktorý ich celé leto trápil na záhonoch, mizne. To však platí len dovtedy, kým sa neocitnú vo vykurovanom skleníku. Práve tam totiž nachádza útočisko jeden z najčastejších zimných škodcov – molica, drobná biela muška, ktorá sa živí rastlinnou miazgou.
Keďže mnoho pestovateľov presúva svoje rastliny pred zimou do skleníka, molice tu majú ideálne podmienky. A hoci sú malé a nenápadné, dokážu rýchlo vytvoriť veľkú kolóniu, ktorá rastliny viditeľne oslabí.
Video: Ako molice vyzerajú a čo spôsobujú
Ak si nie si istý, či si molice už niekedy videl, pomôže krátka ukážka. Na kanáli Recepty Prima nápadov nájdeš video, ktoré jasne ukazuje, ako sa molice správajú na rastlinách, ako vylietajú z listov pri dotyku a aké škody spôsobujú:
Čo je molica a prečo je vo vykurovanom skleníku nebezpečná?
Molica je malý lietajúci hmyz dorastajúci do veľkosti 1–2 milimetre. Jej telo aj krídla sú pokryté jemným voskovým bielym povlakom, vďaka ktorému vyzerá ako drobná biela mušľa. V skutočnosti však nejde o motýľa (ako mole), ale o skleníkovú mušku, ktorá parazituje na živých rastlinách.
Molica:
- živí sa cicaním miazgy
- oslabuje fotosyntézu aj rast
- spôsobuje žltnutie a deformáciu listov
- zanecháva na listoch medovicu – lepkavý povlak, na ktorom sa tvorí čierna huba (soť)
Napáda rôzne druhy rastlín – od zeleniny cez okrasné rastliny až po bylinky. Nie je vyberavá a v teple sa rozmnožuje veľmi rýchlo.
Prečo sa molice objavujú práve v decembri?
Molice nedokážu prežiť mráz. V exteriéri hynú, no v teplom skleníku prežívajú aj v zimných mesiacoch. Stačí im:
- teplo
- suchší vzduch
- rastliny s jemnými listami
- prostredie bez prirodzených predátorov
Výsledkom je, že práve v zime sa môžu premnožiť ešte výraznejšie než v lete.
Ako zistíš, že rastliny napadli molice?
Typickými znakmi sú:
• Biely mrak mušiek pri dotyku rastliny
Molice najčastejšie sedia na spodnej strane listov. Keď rastlinou pohneš, vyletia v malom bielom obláčiku.
• Lepkavá vrstva – medovica
Dôsledok kŕmenia lariev aj dospelých jedincov.
• Čierna plesňová nečistota (soť)
Vzniká na povrchu medovice a ešte viac obmedzuje rast rastliny.
• Viditeľné oslabenie
Listy vädnú, žltnú, krútia sa alebo predčasne opadávajú.
Ako sa molíc účinne zbaviť?
Aby bol článok 100 % pravdivý, uvádzam len preukázané účinné metódy, bez mýtov.
1. Žlté lepové dosky
Molice žltá farba silne priťahuje. Dosky slúžia na odchyt aj monitoring populácie.
2. Biologické alebo chemické prípravky
Účinné sú najmä:
- prípravky s účinnou látkou spinosad
- výťažky z neemového oleja (azadirachtín)
- moderné insekticídy určené pre skleníkové plodiny
Pôsobia na larvy aj dospelé molice.
3. Biologická ochrana – prirodzení nepriatelia
Profesionalizované skleníky používajú:
- Encarsia formosa (parazitická osička)
- Eretmocerus eremicus (parazitická blanokrídlovka)
Ide o ekologický spôsob s veľmi vysokou účinnosťou.
4. Mechanické obmedzenie
- jemné vysávanie dospelých molíc
- odstraňovanie silne napadnutých listov
Tieto metódy znižujú počet jedincov, ale nevyriešia problém samostatne.
Fungujú domáce recepty?
Niektoré rastliny majú výraznú arómu, ktorá môže molice mierne odpudzovať, napríklad:
- cesnak
- rozmarín
- mäta
Tieto metódy však nemajú silný likvidačný účinok. Sú vhodné skôr ako doplnok popri účinných metódach.
Prevencia je kľúčová
Moliciam dokážeš predísť jednoduchými opatreniami:
- pravidelne kontroluj spodnú stranu listov
- vetraj skleník
- izoluj novoprinesené rastliny aspoň na pár dní
- pri prvých príznakoch konaj rýchlo – molice sa množia každých pár dní