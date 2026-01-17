Tento jednoduchý trik skráti sušenie prádla na polovicu. Stačí medzi mokré oblečenie pridať jednu vec

Sušenie prádla je jednou z tých domácich povinností, ktoré dokážu natiahnuť čas najmä vtedy, keď človek najviac potrebuje mať všetko hotové. Vonku vlhko, doma dusno, sušička pracuje naplno a oblečenie sa stále nechce dosušiť. Práve v takýchto dňoch sa oplatí poznať jednoduchú domácu fintu, ktorú si medzi sebou odporúčajú ľudia už roky. Je nenáročná, lacná a v praxi prekvapivo účinná.
Mnohí sa o nej dozvedeli aj vďaka krátkemu videu na YouTube, kde je celý postup ukázaný názorne a zrozumiteľne. Ak si chcete trik pozrieť na vlastné oči, video nájdete tu:
Suchý uterák ako „urýchľovač“ sušenia
Trik spočíva v tom, že do sušičky vložíte jeden suchý, čistý uterák spolu s mokrým oblečením. Uterák má schopnosť v prvých minútach pohltiť časť vlhkosti, ktorá by inak cirkulovala v bubne. Sušička tak nemusí odvádzať taký veľký objem vody a rýchlejšie sa dostane do fázy, keď oblečenie už len dosušuje.
Uterák pracuje ako dočasná špongia:
- zväčší plochu, na ktorú sa vlhkosť môže preniesť
- podporí efektívnejšie prúdenie vzduchu
- pomôže skrátiť sušiaci program, a tým aj znížiť spotrebu energie
Mnohí ľudia, ktorí tento trik vyskúšali, potvrdzujú, že práve pri hrubších kusoch oblečenia alebo menších dávkach je rozdiel najviac viditeľný.
Ako uterák správne použiť
Najlepšie je vyhradiť si na tento účel jeden starší uterák, ktorý je stále dobre savý. Aby bol efekt čo najlepší, oplatí sa dodržať niekoľko praktických krokov:
- uterák pridajte hneď na začiatku sušiaceho cyklu
- približne po 15–20 minútach ho vyberte, aby už zbytočne nespomaľoval ďalší proces
- následne ho môžete dosušiť samostatne alebo jednoducho prevesiť na sušiak
Tým, že uterák pohltí časť vlhkosti v prvej fáze sušenia, zariadenie si s dávkou poradí rýchlejšie a spotrebuje menej energie.
Kedy je trik najúčinnejší
Najväčší efekt sa dá pozorovať v týchto situáciách:
- sušíte malú až strednú dávku prádla
- potrebujete rýchlo usušiť jeden či dva kusy, napríklad mikinu alebo nohavice
- oblečenie má tendenciu zhlukovať sa v bubne a brániť cirkulácii vzduchu
Uterák pomáha tomu, aby sa kusy nelepili k sebe a teplý vzduch sa dostal rovnomerne ku každému materiálu.
Na čo si dať pozor
Ak to s uterákmi preženiete, účinok sa obráti proti vám. Viac než jeden suchý uterák môže nasiať toľko vlhkosti, že sušička bude pracovať dlhšie, nie kratšie. Stačí teda jeden kus.
Odporúča sa aj jednoduché „pretrepanie“ prádla približne po desiatich minútach sušenia – veci sa tak od seba oddelia a vzduch k nim lepšie prenikne. Tento krok podporí rovnomernejšie sušenie a môže ďalej skrátiť čas.
Ak chcete prádlo usušiť rýchlejšie alebo jednoducho nechcete, aby sa sušička točila celé hodiny, siahnite po suchom uteráku. Je to jednoduché riešenie, ktoré dokáže zrýchliť každodennú rutinu a ušetriť energiu bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.