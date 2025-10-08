Cukety patria medzi najvďačnejšie druhy zeleniny – rýchlo rastú, prinášajú bohatú úrodu a dajú sa pestovať takmer všade, kde dopadá slnko. Mnohí záhradkári si myslia, že na ich pestovanie potrebujú veľký záhon, no v skutočnosti to nie je nevyhnutné.
Ak máte balkón, terasu alebo malý dvor, môžete sa tešiť z vlastných cukiet aj vy. Stačí poznať niekoľko jednoduchých zásad.
Dá sa pestovať aj v nádobách – ale treba vedieť ako
Cukety majú pomerne rozsiahly koreňový systém, preto im treba dopriať dostatok priestoru.
Na jednu rastlinu je ideálna nádoba s objemom 10 až 20 litrov a priemerom aspoň 30 centimetrov.
Použiť môžete plastové vedro, starý kvetináč, jutové vrece alebo väčší kanister – dôležité je, aby mal na dne otvory na odtok prebytočnej vody.
Priehľadné plastové fľaše sa síce často spomínajú ako alternatíva, no pre cukety nie sú ideálne. Korene totiž neznášajú priame slnečné žiarenie a v priehľadnom plaste sa môžu prehrievať. Ak ich predsa len použijete, obaľte ich látkou, fóliou alebo natrite tmavou farbou.
Substrát a výživa rozhodujú o úspechu
Cukety obľubujú úrodnú, mierne vlhkú pôdu bohatú na živiny. Najlepšie sa im darí v substráte s prímesou kompostu alebo záhradnej zeminy zmiešanej s rašelinou. Pred výsadbou môžete na dno nádoby pridať trochu zrelého kompostu alebo granulovaného hnojiva na plodovú zeleninu.
Rastliny v nádobách potrebujú častejšie zalievanie, pretože substrát sa rýchlejšie vysušuje. Zalievajte pravidelne, ideálne ráno, a vodu smerujte ku koreňom, nie na listy.
Kedy a ako vysádzať
S priamym výsevom môžete začať v druhej polovici mája, keď už nehrozia mrazy. Ak si chcete priesady predpestovať, začnite približne v apríli. Semená zasaďte asi 2–3 cm hlboko a nechajte ich klíčiť pri teplote okolo 20 °C.
Do jednej nádoby vysaďte len jednu rastlinu, aby mala dosť priestoru. Cukety potrebujú slnečné miesto, aspoň 6 hodín svetla denne.
Starostlivosť počas rastu
Cukety rastú rýchlo – prvé plody môžete očakávať približne 8 až 10 týždňov po výsadbe.
Počas rastu priebežne odstraňujte staré alebo poškodené listy, aby mala rastlina viac energie na tvorbu plodov.
Ak pestujete v nádobách, je vhodné raz za dva týždne prihnojiť tekutým hnojivom, napríklad na báze žihľavového výluhu alebo kupovaným prípravkom pre plodovú zeleninu.
Úroda a ďalšia sezóna
Cukety plodia postupne počas celého leta až do septembra. Zberajte ich, keď dosiahnu veľkosť 15–20 cm – vtedy sú najjemnejšie a najchutnejšie.
Z prezretých plodov si môžete uschovať semienka na ďalšiu sezónu, ale len v prípade, že nejde o hybridnú odrodu (označenie F1).
Na jeseň, po skončení sezóny, rastliny odstráňte, substrát môžete zapracovať do kompostu a nádoby vyčistite a uskladnite na ďalší rok.
Funguje to aj na inú zeleninu
Rovnaký princíp pestovania v nádobách možno využiť aj pri paradajkách, uhorkách, paprikách či bylinkách.
Pri menších rastlinách, ako je bazalka či pažítka, postačí aj menšia nádoba alebo plastová fľaša.
Pestovanie cukiet v nádobách je overený a ekologický spôsob, ako si dopriať čerstvú zeleninu aj bez veľkej záhrady. Vyžaduje si len trochu plánovania, dostatok vody a výživnú pôdu.
Ak sa na jar pustíte do výsadby pripravení, cukety vám počas leta prinesú chutnú a spoľahlivú úrodu.