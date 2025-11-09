Tento jednoduchý cvik zbaví bolesti kolien. Zvládne ho naozaj každý!

Bolesti kolien patria medzi nepríjemné ťažkosti, ktoré občas potrápia takmer každého z nás – bez ohľadu na vek či fyzickú kondíciu.
Ak sa s nimi trápite aj vy, prinášame vám niekoľko jednoduchých tipov, ako sa bolesti zbaviť a zároveň jej účinne predchádzať.
Prečo kolená bolia
Bolesť v kolenách je bežný problém, ktorý môže mať rôzne príčiny – od drobných úrazov, nadmerného zaťaženia pri športe či chôdzi, cez nadváhu, až po prirodzené opotrebovanie spôsobené vekom.
Ak je bolesť vážnejšia alebo dlhodobo pretrváva, je vždy najlepšie vyhľadať odborníka – ortopéda či fyzioterapeuta.
Pohyb je najlepšia prevencia
Najlepším spôsobom, ako bolesti predchádzať, je pravidelné cvičenie. Dôležité je nielen posilňovanie kolenného kĺbu, ale aj jeho natiahnutie a následné uvoľnenie.
Rozšírený mýtus, že pri bolesti kolien treba pohyb obmedziť, neplatí – naopak, správne zvolené cviky môžu kĺbom výrazne uľaviť.
Pred začiatkom cvičenia sa však oplatí poradiť s fyzioterapeutom, ktorý pomôže určiť vhodnú intenzitu a typ pohybu.
Tip na jednoduché cvičenie, ktoré zvládne každý, nájdete vo videu:
Tento cvik odporúčajú fyzioterapeuti nielen ako prevenciu, ale aj ako súčasť rekonvalescencie po operáciách kolena. Cvičiť by ste ho mali denne – na obe nohy. Prvé zlepšenie a úľavu pocítite už po pár dňoch.
Nezabúdajte na rozcvičku a strečing
Pred každou fyzickou aktivitou je potrebné telo zahriať. Krátka rozcvička pomôže predísť zraneniu a pripraví svaly aj kĺby na záťaž.
Rovnako dôležité je naťahovanie po cvičení, ktoré uvoľní svaly a zlepší ich pružnosť.
Pri starostlivosti o kolená sa zamerajte najmä na natiahnutie svalov prednej (kvadricepsov) a zadnej strany stehien (hamstringov).
Striedajte rôzne typy pohybu
Aby ste predišli jednostrannému preťaženiu kĺbov, je vhodné striedať rôzne druhy aktivít. Kombinujte domáce cvičenie s chôdzou, namiesto výťahu občas zvoľte schody.
Skvelou voľbou je aj beh, joga alebo jazda na bicykli. Rozmanitý pohyb pomáha predchádzať opotrebovaniu rovnakých častí kolena a udržiava telo v rovnováhe.
Nevysedávajte príliš dlho
Ak máte sedavé zamestnanie, snažte sa aspoň raz za hodinu vstať, prejsť sa alebo si spraviť pár jednoduchých preťahovacích cvikov.
Dlhé sedenie aj státie v jednej polohe kolenám škodí, pretože zvyšuje tlak na kĺby a zhoršuje ich prekrvenie.
Udržujte si primeranú váhu
Nadváha alebo obezita znamená pre kolená aj bedrá nadmerné zaťaženie. Každé kilo navyše zvyšuje tlak na kĺby, čo môže viesť k bolesti a rýchlejšiemu opotrebovaniu.
Vyberajte si správnu obuv
Veľmi dôležitá je aj kvalitná obuv. Topánky s mäkkou podrážkou tlmia nárazy pri chôdzi, čím znižujú záťaž kolien.
Správna obuv zároveň podporuje svaly nôh a chrbta, a tým zlepšuje celkové držanie tela.
Myslite na kolená aj počas spánku
Ak spávate na boku, skúste si medzi kolená vložiť malý vankúšik. Pomôže to nielen kĺbom, ale aj chrbtici – telo sa tak lepšie uvoľní a ráno sa zobudíte bez nepríjemného napätia.
Zhrnutie:
Bolesti kolien nie sú nezvratné – pravidelný pohyb, vhodné cvičenie, zdravá váha a kvalitná obuv dokážu spraviť zázraky. Začnite už dnes s pár minútami denne a vaše kolená sa vám poďakujú.