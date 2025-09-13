Tento chorvátsky ostrov ukrýva poklad. Dom pri mori kúpite lacnejšie než garáž v Bratislave

Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov aj Čechov. S rastúcim záujmom turistov však rastú aj ceny nehnuteľností na pobreží a na známych ostrovoch. Zatiaľ čo na Istrii alebo na Makarskej riviére sa ceny domov pohybujú vysoko nad možnostami bežného kupujúceho, na menších ostrovoch sa stále dajú nájsť zaujímavé ponuky. Jedným z takých miest je ostrov Susak.
Ostrov s piesočnatými plážami a pokojnou atmosférou
Susak je drobný ostrov v Kvarnerskom zálive, len asi desať kilometrov od známejšieho Lošinju. Na rozlohe necelé štyri kilometre štvorcové žije približne 140 stálych obyvateľov. Na rozdiel od Hvaru či Brača tu nenájdete hlučné bary ani luxusné mariny – život na ostrove plynie pomalšie a autentickejšie.
Zaujímavosťou je, že Susak má piesčité pláže, čo je v Chorvátsku skôr výnimka. Práve tie spolu s krištáľovo čistým morom lákajú dovolenkárov, ktorí hľadajú pokoj a rodinnú atmosféru. Na ostrov sa dá dostať iba loďou – trajektom alebo katamaránom z Lošinju, ktorý je s pevninou spojený pravidelnými linkami.
Ceny nehnuteľností na Susaku
Na rozdiel od rušných letovísk sú ceny domov na Susaku stále relatívne dostupné. V realitných ponukách sa objavujú nehnuteľnosti v rôznom stave aj rozlohe:
- menšie domy alebo domy pred rekonštrukciou sa predávajú od 60 000 – 80 000 €,
- väčšie alebo lepšie udržiavané stavby môžu stáť 150 000 – 180 000 € a viac,
- v ponuke sú aj menšie apartmány, napríklad o výmere 30 m² za približne 110 000 €.
Treba však rátať s tým, že mnohé z lacnejších domov si vyžadujú rozsiahle opravy. Náklady na rekonštrukciu závisia od rozsahu prác aj od dopravy materiálu, ktorý sa na ostrov vozí loďou.
Pre koho je kúpa výhodná?
Susak je miesto pre tých, ktorí hľadajú pokoj, autentickú atmosféru a menší kontakt s masovou turistikou. Kúpa nehnuteľnosti môže byť vhodná pre rodiny, ktoré chcú mať vlastné dovolenkové zázemie, alebo pre investorov, ktorí chcú dom prenajímať návštevníkom.
Aj keď ceny v Chorvátsku rastú, Susak patrí medzi miesta, kde sa ešte stále dajú kúpiť domy za čiastky, ktoré sú v porovnaní s inými časťami Jadranu nižšie.