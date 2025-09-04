Tekvica je symbol jesene. Pozor na predávkovanie, telo vám dá jasné signály

Tekvica sa v posledných rokoch stala ikonou jesenných dní. Vidíme ju na záhradách, pri dverách domov, v obchodoch aj na verejných priestranstvách. Zároveň sa stala obľúbenou surovinou v kuchyni – z tekvice pripravujeme polievky, koláče, pečené kúsky k mäsu, zeleninové prílohy, pyré, zaváraniny či dokonca sušené chipsy. Možností je nekonečne veľa.
Je pravda, že tekvica je veľmi zdravá, má nízky obsah kalórií a obsahuje cenné látky prospešné pre organizmus. Vďaka tomu si našla miesto aj v jedálničkoch ľudí, ktorí chcú schudnúť alebo si udržať štíhlu líniu. No ako sa hovorí, všetkého veľa škodí – a platí to aj v prípade tejto oranžovej krásky. Aj tekvicou sa totiž dá „predávkovať“. Ako to spoznať?
Prečo je tekvica oranžová?
Charakteristickú sýtooranžovú farbu spôsobuje beta-karotén, ktorý poznáme aj z mrkvy či sladkých zemiakov. Ide o silný antioxidant, ktorý si telo premieňa na vitamín A. Ten podporuje imunitu, zlepšuje kvalitu zraku, chráni bunky pred poškodením a celkovo prispieva k správnemu fungovaniu organizmu.
Platí jednoduché pravidlo – čím intenzívnejšia farba dužiny, tým viac beta-karoténu tekvica obsahuje. Jesenné recepty sú preto nielen chutné, ale aj výživné. No keď toho prijímame priveľa, telo to začne dávať najavo.
Karotenémia: stav, ktorý môže vystrašiť
Možno ste už počuli pojem karotenémia. Nejde o chorobu, ktorá by ohrozovala život, no jej prejavy môžu byť pre človeka nepríjemné a znepokojujúce. Prejavuje sa totiž zožltnutím pokožky.
Keď pečeň nedokáže spracovať všetok nadbytočný beta-karotén, začne sa ukladať v podkožnom tuku. Prvé príznaky si väčšinou všimneme na dlaniach a chodidlách, kde koža dostane jemne žltkastý odtieň.
Nie je to žltačka
Pri prvom pohľade do zrkadla môže človeku napadnúť to najhoršie – žltačka. Našťastie, existuje jednoduchý rozdiel. Ak ide o žltačku, zmení farbu aj očné bielko. Ak je na vine nadmerná konzumácia tekvice, oči zostanú krásne biele. Vtedy môžeme zostať pokojní a jednoducho na pár dní alebo týždňov obmedziť príjem tekvicových jedál.
Keď má telo tekvice dosť
Zožltnutá pokožka nie je jediným príznakom. Tekvica obsahuje veľa vlákniny, ktorá je síce pre zdravé trávenie dôležitá, no vo veľkom množstve dokáže poriadne potrápiť. Prejaviť sa to môže nadúvaním, plynatosťou alebo celkovým pocitom ťažoby v žalúdku.
To je jasný signál, že organizmus má „plné zuby“ tekvice a potrebuje si oddýchnuť. Netreba sa však báť – tekvica sa dá dobre skladovať a vydrží aj niekoľko mesiacov, takže nie je dôvod ju rýchlo spotrebovať v priebehu pár dní.
Ako dostať situáciu pod kontrolu
Ak spozorujete vyššie spomenuté príznaky, stačí urobiť jednoduchú vec – dať si od tekvice pauzu. Nemusíte ju úplne vyradiť zo stravy, len znížiť množstvo. Postupne sa farba pokožky vráti do normálu a zažívacie ťažkosti ustúpia.
Tekvica je právom obľúbenou jesennou plodinou – je zdravá, chutná, nízkokalorická a plná vitamínov. No aj pri nej platí zásada striedmosti. Ak to s ňou preženieme, telo nás varuje jasnými signálmi: zožltnutou pokožkou či tráviacimi ťažkosťami. Vtedy je najlepším riešením jednoducho trochu ubrzdiť a dopriať si pestrosť v jedálničku.