Táto žltá huba chutí ako kura! Raste priamo na stromoch a väčšina ľudí ju necháva tak

Ak ste si na strome všimli veľký žltý útvar podobný vejáru, pravdepodobne ide o hubu známu ako sírovec žltooranžový (Laetiporus sulphureus). Táto drevokazná huba je známa svojou nápadnou farbou i tvarom.
Ako huba vyzerá a rastie
Sírovec sa vyznačuje žltooranžovou až sírovožltou farbou. Mladé plodnice majú dužinu mäkkú a šťavnatú, časom však tvrdnú a stávajú sa ťažko stráviteľnými. Typické sú preň vejárovité klobúky, ktoré môžu rásť nad sebou v strechovitých vrstvách.
VIDEO: Recept na sírovec na cesnaku – pozrite si postup
Jednotlivé plodnice môžu dorásť do veľkých rozmerov – niekedy aj desiatok centimetrov. Hmotnosť môže byť vysoká, no obvykle ide o niekoľkokilogramové útvary, výnimočne väčšie.
Sírovec rastie od mája do októbra. Objavuje sa na kmeňoch a konároch listnatých stromov, ako sú duby, vŕby, topole, ale aj ovocné stromy (jablone, hrušky, čerešne či slivky). Nájdeme ho nielen v lesoch, ale aj v parkoch a záhradách.
Jedlosť a opatrnosť
Sírovec žltooranžový patrí medzi jedlé huby, ale iba v mladom štádiu, keď je jeho dužina mäkká. Staršie kusy sú tvrdé a nevhodné na konzumáciu.
Treba dodať, že hoci je považovaný za jedlú hubu, niektorým ľuďom môže spôsobiť tráviace ťažkosti alebo alergické reakcie, najmä ak pochádza z ihličnatých stromov alebo ak nie je dostatočne tepelne upravený. Preto sa odporúča ochutnávať ho opatrne a vždy dobre tepelne spracovať.
Využitie v kuchyni
Po tepelnej úprave má sírovec tuhú konzistenciu a chuť, ktorú mnohí prirovnávajú k mäsu. Aj preto si získal anglický názov „chicken of the woods“ – „lesné kura“. Toto prirovnanie je subjektívne, no v kulinárskom svete sa udomácnilo.
Najčastejšie sa pripravuje podobne ako rezne – mladé kúsky sa obalia a vyprážajú. Možno ho dusiť, zapekať, použiť do omáčok či polievok. Niekedy sa pridáva aj do zeleninových jedál ako náhrada mäsa.
Výživové vlastnosti
Sírovec obsahuje bielkoviny, vlákninu a vitamíny. Obsah tuku a cholesterolu je veľmi nízky, čo z neho robí vhodnú voľbu aj pre ľudí, ktorí vyhľadávajú ľahšie jedlá alebo sa stravujú vegetariánsky.
Sírovec žltooranžový je huba, ktorú spoznáte už na prvý pohľad. Ak narazíte na mladé plodnice, môže byť zaujímavým spestrením jedálnička. Pri zbere však nezabúdajte na opatrnosť – zbierajte len mäkké a mladé kúsky a vždy ich dôkladne tepelne spracujte.