Táto voňavá bylinka vás zbaví komárov a do záhrady prinesie celý rad výhod

Vedeli ste, že existuje bylinka, ktorá krásne vonia, výborne chutí a popritom dokáže prirodzeným spôsobom odplašiť komáre či iný dotieravý hmyz? Reč je o bazalke, obľúbenej a mimoriadne aromatickej rastline, ktorú môžu pestovať aj úplní začiatočníci. V našich podmienkach síce nezvládne zimu vonku, ale aj tak vám dokáže poskytovať množstvo benefitov v interiéri i exteriéri. Poďme sa pozrieť na to, prečo by ste bazalku mali rozhodne zaradiť do svojej domácej bylinkovej či zeleninovej záhradky a akým spôsobom vám môže pomôcť v boji proti nepríjemnému hmyzu.

Bazalka: Voňavé požehnanie pre záhradu

Bazalka (lat. Ocimum basilicum) sa u nás zvyčajne pestuje ako jednoročná rastlina. Počas teplejších mesiacov si ju môžete vysadiť do kvetináča na balkón, terasu či parapet, alebo ju zasadiť priamo do záhona k ďalším plodinám. Vďaka svojej prenikavej vôni je pre ľudí veľmi príťažlivá, no na komáre pôsobí presne naopak – jednoducho im nevonia. Čerstvé lístky bazalky sú navyše kulinárskym pokladom – môžete ich použiť do šalátov, omáčok, cestovín či polievok a vždy vám jedlo krásne prevoňajú.

Prečo práve bazalka?

Tajomstvom bazalky sú esenciálne oleje obsiahnuté v listoch. Tie obsahujú rôzne látky, ako je napríklad citronelal, limonén či nerolidol. Dôležitú úlohu však zohráva aj estragol (známy aj ako metylchavikol), ktorý vytvára veľmi špecifickú vôňu tejto bylinky. Z hľadiska ľudského nosu je táto aróma príjemná, ale pre komáre je doslova neznesiteľná. Práve táto skutočnosť robí z bazalky prírodný repelent – dokáže odplašiť komáre i ďalší otrávený hmyz, ktorý si inak rád pochutnáva na našich rastlinách.

Ak si chcete o repelentných rastlinách vypočuť viac a zistiť, ktoré ďalšie bylinky môžu tiež prispieť k tomu, aby ste si užili pokojnejšie večery bez bzučiacich komárov, môže vám pomôcť aj inšpiratívne video, kde uvádzajú 10 podobných voňavých rastlín vhodných na tento účel.

Ako konkrétne bazalka plaší komáre?

Komáre a iné drobné škodce reagujú citlivo na prchavé látky uvoľňujúce sa z bazalkových listov. Keď si v lete vychutnávate posedenie na balkóne či v altánku a zrazu sa objavia dotieraví komári, stačí si odtrhnúť pár lístkov bazalky, rozotrieť ich medzi prstami a potrieť si šťavou pokožku – napríklad na rukách či členkoch. Tým sa vytvorí jemná vonná „bariéra“. Hoci prirodzené repelenty majú časovo obmedzenú účinnosť, nič vám nebráni tento postup kedykoľvek zopakovať. Dokonca si vystačíte aj s niekoľkými lístkami, takže nemusíte rastlinu zbytočne drasticky otrhávať.

Bazalka pri dverách a oknách

Rovnako sa bazalka odporúča pestovať v blízkosti dverí, okien alebo iných vstupných miest do domácnosti. Silná vôňa dokáže do určitej miery spomaliť či celkom zabrániť prenikaniu hmyzu dovnútra. Netreba však zabudnúť, že malá rastlinka na parapete nedokáže zázraky, a ak máte v lete dvere či okná dlho otvorené, komáre si cestičku dovnútra môžu nájsť. Napriek tomu môže bazalka pôsobiť aspoň ako čiastočné preventívne opatrenie na odpudzovanie hmyzu v okolí okien.

Bazalka a jej prínos pre inú zeleninu

Prirodzená aróma bazalky však nemá účinok len na komáre, ale aj na záhradných škodcov. Tí sa zvyknú vyhýbať miestam, kde sa v ovzduší šíria esenciálne látky bazalky, preto je vítanou pomocníčkou pri takzvanej sprievodnej výsadbe. Svojimi repelentnými vlastnosťami dokáže znížiť riziko napadnutia plodín škodcami, akými sú napríklad vošky či roztoče.

Sprievodná výsadba (companion planting)

Bazalka je jednou z klasických „sprievodných rastlín“ (companion plants), ktoré prinášajú svojim susedom v záhone rôzne výhody. Často sa odporúča sadiť ju k rajčinám, kde údajne pozitívne vplýva na ich chuť a pomáha ich chrániť pred škodcami. Okrem rajčín je bazalka prospešná aj pre iné druhy, ako je baklažán, kukurica či kapustovité rastliny typu kapusta, brokolica a kel. Vo svojej blízkosti vraj podporuje rast a tiež priťahuje opeľovače. Čo sa týka fazule alebo hrachu, taktiež sa verí, že prítomnosť bazalky zlepšuje ich opeľovanie, keďže láka užitočný hmyz, ktorý pomáha pri tvorbe plodov.

Nevhodné kombinácie

Hoci má bazalka množstvo pozitívnych účinkov, existujú aj plodiny či bylinky, ktorým jej blízkosť príliš nevyhovuje. Neodporúča sa kombinovať ju napríklad s tymianom ani s feniklom. Tieto rastliny si môžu vzájomne zavadzať, narúšať si rastové podmienky alebo chuťové vlastnosti, prípadne môžu mať protichodné nároky na pôdu a zálievku.

Pestovanie bazalky v záhrade aj v interiéri

Bazalku môžete pestovať rôznymi spôsobmi. Ak ju chcete mať čerstvú a stále poruke, v interiéri si ju môžete založiť z malých sadeníc, prípadne kúpiť už vypestovanú rastlinku v kvetináči v obchode. Dôležité je, aby mala dostatok slnka a primeranú zálievku – nemá rada trvale premokrenú pôdu, no sucho ju tiež oslabuje. Pokiaľ ju pestujete vonku, umiestnite ju na slnečné miesto a dajte jej aspoň trochu závetria, aby nebola vystavená príliš silnému vetru či prudkým zmenám teplôt.

Prezimovanie bazalky

V našich klimatických podmienkach bazalka zimu vo vonkajšom prostredí neprečká. Pokiaľ chcete, môžete si ju pred príchodom prvých chladných dní presadiť do kvetináča a preniesť dovnútra. Nie vždy sa však bazalka v interiéri počas zimy udrží v dobrom stave – často trpí nedostatkom svetla a suchým vzduchom z radiátorov. Mnohí záhradkári preto preferujú každú jar vysadiť bazalku nanovo. Semienka môžete vysiať už koncom zimy či skoro na jar do interiéru a sadenice neskôr presunúť na záhon alebo balkón.

Prečo si bazalka zaslúži miesto vo vašej kuchyni aj na balkóne

Prírodný repelent: Bazalka svojou intenzívnou vôňou odrádza komáre, vošky a iný dotieravý hmyz. Chutná bylinka: Lístky bazalky sú výborné v čerstvej aj sušenej forme, no najlepšia je, samozrejme, čerstvo odtrhnutá. Skvelo sa hodí do šalátov, omáčok, na pizzu alebo do cestovín. Podpora pre iné rastliny: Pomáha chrániť zeleninu v záhone pred škodcami a môže prispieť k vyššej chuti či lepšiemu opeľovaniu. Jednoduchá starostlivosť: Nevyžaduje si náročné podmienky, stačí jej dostatok svetla, primeraná zálievka a kvalitný substrát.

Extra tipy pre pestovanie a využitie

Pre bohatší rast : Pravidelne zberajte a zaštipujte mladé výhonky. Bazalka potom hustne a lepšie sa rozvetvuje.

: Pravidelne zberajte a zaštipujte mladé výhonky. Bazalka potom hustne a lepšie sa rozvetvuje. Sadenie do kvetináča : Vyberte priepustný substrát a na dno kvetináča umiestnite drenážnu vrstvu (napr. kamienky či keramzit), aby voda nebola zadržiavaná pri koreňoch.

: Vyberte priepustný substrát a na dno kvetináča umiestnite drenážnu vrstvu (napr. kamienky či keramzit), aby voda nebola zadržiavaná pri koreňoch. Zber listov : Lístky bazalky vždy odtrhávajte od vrchu. Nikdy neodstráňte priveľa naraz, aby ste rastlinu neoslabili.

: Lístky bazalky vždy odtrhávajte od vrchu. Nikdy neodstráňte priveľa naraz, aby ste rastlinu neoslabili. Sušenie a mrazenie: Ak máte veľkú úrodu, bazalku môžete uchovať sušením alebo mrazením. Sušením síce stratí časť svojej arómy, no stále je užitočná ako korenina. Mrazením uchováte väčšiu časť vône a chuti.

Zhrnutie

Bazalka je obľúbená bylinka, ktorú v kuchyni využijeme na desiatky spôsobov – od dochucovania talianskych jedál až po prípravu domácich nátierok. Pre milovníkov záhrad a balkónového pestovania je však dôležitá aj z iného dôvodu: obsahuje látky, ktoré účinne odpudzujú komáre a iný drobný hmyz. Vďaka tomu je ideálnou prírodnou alternatívou k syntetickým repelentom a prospeje aj celej záhrade, keďže silné arómy odrádzajú bežných škodcov.

Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako si spríjemniť posedenie vo svojej záhradke, na terase či balkóne, určite stojí za vyskúšanie vysadiť niekoľko bazalkových sadeníc. Budete tak mať čerstvú bylinku do jedál a zároveň vás pri večernom relaxe nebude otravovať toľko bzučiaceho hmyzu. Bazalka skrátka patrí medzi tie rastliny, ktoré sa oplatí mať v blízkosti – či už kvôli vôni, chuti, alebo jej prirodzeným repelentným vlastnostiam.

Vyskúšajte si užitočnosť bazalky sami a presvedčte sa, aké výhody vám prinesie do kuchyne aj do záhrady. Je nielen krásna a užitočná, ale aj príjemne rozvonia váš priestor a svojou zelenou farbou poteší oči aj dušu. Nech už ju pestujete v malom kvetináči za oknom alebo priamo v záhone, bazalka bude vždy spoľahlivým spojencom v boji proti komárom a iným nezvaným návštevníkom.