Táto vianočná dekorácia patrí k najnebezpečnejším, no napriek tomu si ju ľudia každoročne nosia domov

Prírodné ozdoby patria k Vianociam rovnako ako vôňa škorice či ligot sviečok. Vetvičky ihličnanov, farebné bobule a vždyzelené rastliny dokážu v domácnosti vytvoriť čarovnú sviatočnú atmosféru. Málokto si však uvedomuje, že niektoré z týchto tradičných dekorácií môžu byť nielen krásne, ale aj jedovaté.
Nie je to dôvod na paniku, skôr na zdravú opatrnosť. Viaceré obľúbené zimné rastliny obsahujú toxické látky, ktoré môžu po požití vyvolať rôzne zdravotné ťažkosti – od miernych žalúdočných problémov až po život ohrozujúce komplikácie. Najviac ohrozené sú malé deti, domáce zvieratá a seniori.
Inšpirujte sa v youtubovom kanáli
Pozrime sa teda pravdivo a bez mýtov na tri rastliny, ktoré sa v domácnostiach počas sviatkov objavujú najčastejšie: tis červený, cezmína a bršlen.
Tis červený – najjedovatejšia rastlina, ktorá sa bežne používa v aranžmánoch
Tis červený je jedným z najtoxickejších okrasných druhov v Európe. Jeho husté tmavozelené ihličie a jasne červené „bobule“ (v skutočnosti arily) z neho robia esteticky dokonalú dekoráciu. Problém je, že takmer celá rastlina obsahuje alkaloidy nazývané taxíny, ktoré sú vo väčšom množstve smrteľné.
Čo je na tise jedovaté?
- listy, kôra aj drevo
- semená ukryté v červenom arile
- jedinou nejedovatou časťou je samotná dužina arilu, nie semená
Taxíny ovplyvňujú činnosť srdca a nervového systému. Otrava môže nastať aj po požití malého množstva ihličia či semien, najmä u detí alebo zvierat.
Príznaky otravy tisu:
- nevoľnosť, zvracanie
- závraty, slabosť
- spomalený alebo nepravidelný pulz
- v závažných prípadoch zástava srdca
Preto odborníci jednoznačne odporúčajú, aby sa tis nepoužíval v domácnostiach, kde sú deti alebo zvieratá. Ak existuje čo i len podozrenie, že niekto rastlinu ochutnal, je nutné okamžite vyhľadať lekára alebo veterinára.
Cezmína – krásna symbolika, mierna toxicita
Cezmína patrí k najtypickejším sviatočným symbolom. Lesklé listy a červené bobule sú lákavé, no aj keď rastlina nie je vysoko jedovatá, jej bobule môžu spôsobiť zažívacie ťažkosti.
Čo môže cezmína vyvolať?
- bolesť brucha
- zvracanie, hnačku
- nechutenstvo
- miernu otravu u psov a mačiek
Aby sa prejavili výraznejšie príznaky, dieťa by muselo zjesť viac bobúľ naraz. Napriek tomu je dobré držať dekorácie s cezmínou mimo dosahu detí – ich farebnosť k ochutnaniu doslova nabáda.
Bršlen – jedovaté bobule v lákavých farbách
Plody bršlenu pôsobia ako stvorené na zimné aranžmány. Ružové až oranžové tobolky sa na jeseň otvárajú a odhaľujú nápadné oranžové alebo karmínové semená. Hoci sú veľmi dekoratívne, všetky časti bršlenu sú jedovaté, najmä jeho semená.
Príznaky po požití bršlenu:
- bolesti brucha
- hnačka a zvracanie
- v extrémnych prípadoch poruchy srdcového rytmu
K vážnej otrave dochádza zriedkavo, no odborné zdroje jednoznačne uvádzajú, že ide o rastlinu, ktorú by deti ani domáce zvieratá nemali mať v dosahu.
Je bezpečné mať tieto rastliny počas sviatkov v byte?
Áno, ale len vtedy, ak dodržíte základné bezpečnostné pravidlá:
- dekorácie umiestnite vysoko a stabilne
- pravidelne kontrolujte, či z nich neopadávajú bobule alebo kúsky rastliny
- po sviatkoch všetky rastlinné zvyšky dôkladne odstráňte
- v domácnostiach s mačkami je vhodné zvážiť ich úplné vynechanie – mačky radi skúmajú všetko, čo visí alebo sa leskne
Ak máte čo i len malé obavy, je úplne v poriadku siahnuť po bezpečnejších alternatívach. Skvelou voľbou sú napríklad jedľové vetvičky, ktoré nádherne voňajú a nestrácajú ihličie tak rýchlo ako smrek či borovica.
Tis, cezmína aj bršlen sú rastliny, ktoré môžu v domácnosti predstavovať riziko, no zároveň sú bežnou súčasťou vianočných dekorácií. Kľúčom je informovanosť a rozumný prístup. Ak viete, kde ich umiestniť a na čo si dať pozor, môžete si prírodnú výzdobu užiť bez obáv.