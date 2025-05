Táto rastlina zdobila byty za socializmu. Dnes na ňu mnohí zabudli, čo je veľká škoda

Obrovské listy s nádhernými otvormi, impozantná silueta a stonka, ktorá sa elegantne ovíja okolo prírodnej opory – to všetko sú typické znaky monstery, rastliny, ktorá kedysi zdobila takmer každý slovenský a český byt. Za čias socializmu bola monstera doslova ikonickou izbovou rastlinou. Dnes ju však v domácnostiach vidíme už len zriedka, čo je skutočne škoda. Nastal však čas, aby sme jej vrátili slávu, ktorú si jednoznačne zaslúži.

Exotická kráska priamo z dažďového pralesa

Monstera vyzerá ako priamo vystrihnutá zo scény z tropického pralesa – a niet sa čo diviť, práve odtiaľ totiž pôvodne pochádza. Jej domovinou sú husté džungle Strednej a Južnej Ameriky, kde dorastá do impozantnej výšky až dvadsiatich metrov. O takéto rozmery sa starajú predovšetkým vzdušné korene, ktoré jej pomáhajú prichytiť sa o kmene stromov a postupne sa šplhať stále vyššie. Samozrejme, vo vašej obývačke sa monstera do takejto gigantickej veľkosti nerozrastie, ale aj v menších rozmeroch vie byť veľmi pôsobivá a dominantná.

Nenáročná na starostlivosť, jednoduchá na rozmnožovanie

Monstera bola obľúbená najmä preto, že jej pestovanie zvládli aj ľudia, ktorí s izbovými rastlinami nemali veľké skúsenosti. Práve jednoduchosť starostlivosti a ľahká reprodukcia z nej spravili hit socialistických domácností. V časoch pred revolúciou, keď obchody neponúkali široký výber tropických rastlín, sa totiž monsterou navzájom obdarovávali rodiny aj priatelia. Rastlina bola jednoducho dostupná a doslova kolovala medzi domácnosťami.

Ako pestovať monsteru, aby skutočne prosperovala?

Dobrou správou je, že aj keď časy sa výrazne zmenili, nároky tejto rastliny zostali stále rovnako nenáročné. Čo teda monsteru poteší a zabezpečí jej krásne, zdravé listy?

Svetlo bez ostrého slnka

Monstera potrebuje predovšetkým dostatok rozptýleného svetla. Priame slnečné lúče totiž môžu spôsobiť, že sa jej listy spália a začnú chradnúť. Naopak, príliš tmavý kútik spomalí jej rast a monstera bude pôsobiť smutne a nevýrazne.

Pravidelná zálievka, ale s opatrnosťou

Vody by mala monstera dostať vtedy, keď povrch substrátu mierne preschne. Rozhodne ju nezalievajte príliš často ani výdatne, pretože príliš mokrá pôda spôsobí hnilobu koreňov, a vy tak môžete o rastlinu úplne prísť. Rovnako ju však nezabúdajte pravidelne rosiť, pretože vlhký vzduch zbožňuje – veď pochádza z tropického pralesa! Pri každodennom orosovaní veľmi rýchlo ožije a odvďačí sa vám nádhernými, sýto zelenými listami.

Ideálna teplota ako v pohodlí domova

Rovnako ako my, aj monstera má najradšej izbovú teplotu v rozmedzí od 18 do 24 °C. Ak jej chcete ešte viac pomôcť, doprajte jej občasnú dávku hnojiva v období od jari do jesene. Kvalitný substrát, ideálne kombinácia rašeliny, humusu a perlitu, jej zabezpečí všetko potrebné na dlhšiu dobu. Nezabúdajte ju tiež pravidelne presádzať – najlepšie raz za rok, aby mala stále dostatok priestoru pre rozrastajúce sa korene.

Ako monsteru jednoducho rozmnožiť?

Ďalšou výhodou monstery je jednoduché množenie pomocou odrezkov. Stačí odrezať časť stonky s aspoň jedným listom a vzdušným koreňom. Odrezok vložíte do pohára s vodou alebo priamo do vlhkého substrátu. Už po niekoľkých týždňoch si všimnete, že monstera vytvorila nové korienky. Keď začne rásť ďalší nový list, rastlinu môžete pokojne presadiť do stáleho kvetináča. Takto získané mladé rastlinky sú ideálnym darčekom pre rodinu, priateľov alebo kolegov. Možno práve vy prispejete k tomu, že sa táto elegantná rastlina opäť dostane do módy.

Bonus navyše: Čistý vzduch vo vašej domácnosti

Existuje ešte jeden dôvod, prečo by ste monsteru mali vyskúšať pestovať: má skvelú schopnosť čistiť vzduch od škodlivých látok. Monstera je teda výborná rastlina pre alergikov a astmatikov. Pokojne ju môžete umiestniť do spálne, kde sa postará o kvalitnejší a zdravší spánok.

Dáte jej šancu aj vy? Pestovanie monstery vôbec nie je náročné, no výsledok vás určite milo prekvapí. Skúste vrátiť túto krásnu rastlinu späť do slovenských domácností – zaslúži si to!