Táto rastlina pomáha proti migréne, kašľu a zápalom. Na výrobu sadenice stačí len vetvička

Nie všetky bylinky sú rovnaké, a to platí aj pre mätu! Mäta klasnatá je fascinujúca rastlina, ktorá nielenže skvelo chutí, ale má aj množstvo zdravotných výhod, ktoré sú pre naše telo veľmi prospešné. Aké konkrétne účinky má?

Mäta klasnatá je veľmi ľahko rozpoznateľná a jej charakteristické vlastnosti sú nenáročné na pozornosť. Má výrazne zelené, špicaté listy, ktoré sa nádherne vlnia vo vetre, a okrem toho vydáva príjemnú, sviežu vôňu. Niet divu, že jej osviežujúca esencia sa využíva vo výrobkoch ako žuvačky, cukríky, zubné pasty či ústne vody. Jej vôňa je tiež častým prvkom v parfumoch a kozmetických produktoch, pretože má antibakteriálne účinky a ideálne sa hodí na mastnú pleť. Ľudia, ktorí sa starajú o zdravie vlasov, tiež chvália jej pozitívny vplyv, pretože mäta dokáže upokojiť podráždenú pleť a zlepšiť kvalitu vlasov. Je preto obľúbenou prísadou v rôznych šampónoch a vlasovej kozmetike.

Účinný bojovník proti bolesti

Všetky tieto pozitívne účinky sú len začiatkom toho, čo mäta klasnatá dokáže. Výskumy ukázali, že pravidelná konzumácia tejto bylinky pomáha pri mnohých problémoch. „Je účinná pri problémoch s trávením, pri hnačke, bolesti hlavy, bolesti brucha, či krku,“ hovorí odborník. Dôležité je, že mäta má tiež vynikajúce sedatívne vlastnosti, ktoré pomáhajú zmierniť bolesť. Vedecká štúdia z roku 2017 potvrdila, že mäta, ktorá obsahuje látky ako kekarvon, limonén a mentol, je účinným prírodným tlmičom bolesti. Preto sa olej z mäty často používa na zmiernenie bolesti kĺbov alebo pri osteoporóze.

Mäta proti migréne

Ďalším skvelým využitím mätového oleja je jeho použitie pri migrénach. Vďaka svojej osviežujúcej vôni dokáže zmierniť intenzívnu bolesť hlavy, únavu a vytvoriť pocit pokoja a uvoľnenia. Preto, ak máte často bolesti hlavy, je užitočné mať mätový olej po ruke, napríklad v kabelke. Stačí, keď nanesiete pár kvapiek oleja na prsty a jemne vmasírujete do spánkov. Úľava by sa mala dostaviť čoskoro.

Mäta ako aromaterapia

Okrem toho, že mäta účinne bojuje proti migrénam a bolestiam, má aj silné terapeutické účinky. „Pomáha zmierniť stres a navodiť pocit pokoja,“ vysvetľuje odborníčka, ktorá si túto bylinku veľmi cení. Mäta je známa tým, že dokáže veľmi účinne pomôcť zbaviť sa zbytočných obáv, strachu, úzkosti a depresie, ktoré bývajú častým spúšťačom migrén. Jej účinky môžeme využiť na zlepšenie psychickej pohody, čo je ďalší dôvod, prečo ju mnohí ľudia používajú ako súčasť svojej každodennej starostlivosti o zdravie.

Ako si doma pestovať mätu?

Účinný čaj na nachladnutie

Okrem toho, že mäta pôsobí proti mnohým iným problémom, je skvelým pomocníkom aj pri nachladnutí. Má antiseptické vlastnosti a dokáže uľahčiť dýchanie, čo je veľmi užitočné pri zápaloch horných dýchacích ciest. Odborníčka na bylinky radí, že na prípravu účinného čaju postačí, ak použijete čerstvú alebo sušenú mätu. Do hrnčeka dajte asi 1,5 lyžičky mäty, zalejte ju 1,5 dcl horúcej vody (ideálne s teplotou 100°C) a nechajte lúhovať 5 až 8 minút. Potom čaj sceďte a vypite. Tento nápoj pomáha nielen pri nachladení, ale aj pri kašli a prispieva k lepšiemu tráveniu.

Ako si vlastnú mätu vypestovať zadarmo

A tu prichádza ďalšia výhoda: môžete si mäta jednoducho vypestovať aj sami doma, a to úplne zadarmo. Ako na to? Stačí, keď si z rastliny odoberiete 10 cm dlhý odrezok stonky, odstránite spodné listy a dáte ho na pár dní do vody. Čoskoro sa objavia korienky a potom už môžete rastlinu presadiť do kvetináča. Mäta je veľmi odolná a rastie naozaj rýchlo, takže za krátky čas budete mať doma množstvo tejto zdravej bylinky, ktorá vám pomôže s množstvom problémov.