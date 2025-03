Táto prekvapivo silná trvalka si hravo poradí s hlboko zakorenenými burinami, vrátane kozonohy hostcovej a bodliakov

Ak už máte na záhrade skúsenosť s kozonoha hostcovou, určite viete, že táto burina je nesmierne vytrvalá a zbaviť sa jej je takmer nemožné. Podobne na tom bývajú aj bodliaky a iné buriny s hlbokými koreňmi, ktoré sa nedajú len tak vytrhnúť. Existuje však jedna krásna trvalka, ktorá si s nimi dokáže poradiť a vytlačiť ich z kvetinového záhona. V nasledujúcich riadkoch vám ju predstavíme podrobnejšie.

Mnohí záhradkári bojujú s burinou bez chémie

Väčšina pestovateľov sa snaží obmedziť používanie agresívnej chémie na minimum. K tejto možnosti sa často uchýlime až vtedy, keď už burina doslova zaženie človeka do kúta. Ani v takom prípade to však nebýva prvá voľba – mnohí záhradkári radšej skúšajú mechanické odstraňovanie, opakované prekopávanie pôdy alebo iné, niekedy až “bláznivé” metódy, aby sa buriny zbavili prirodzenejšie.

Kedy burina stráca šancu

Stáva sa, že keď sa trvalky na záhone rozrastú, burine nezostáva priestor na život. Sú však druhy, ktoré prerastú čokoľvek. Kozonoha hostcová je toho dokonalým príkladom. Môžete ju vytrhávať alebo hĺbkovo prekopávať pôdu, no stačí jeden malý úlomok koreňa a rastlina sa objaví znova. Niektoré pôdopokryvné trvalky však majú tak silné korene, že dokážu dokonca vytlačiť aj túto najodolnejšiu burinu.

Ktoré trvalky pomáhajú v boji proti burine?

Medzi pôdopokryvnými rastlinami vynikajú pakosty (lat. Geranium). Ak sa rozhodnete strategicky využiť ich schopnosti na ničenie buriny, môžete tieto vytrvalé kvety s úspechom pestovať na slnečných i tienistých miestach. Rod Geranium zahŕňa veľké množstvo druhov a odrôd, čo vám umožňuje vybrať si taký variant, ktorý bude dokonale vyhovovať podmienkam vo vašej záhrade.

Prečo práve pakosty?

Táto trvalka rastie pomerne nízko a vytvára hustú pokrývku pôdy.

Postupne obsadí všetky voľné miesta, čím burine sťažuje priestor na rast.

Potrebuje však občasné usmernenie – okolie je vhodné obrývať, aby sa pakost nerozšíril príliš agresívne a nezačal sám pôsobiť ako burina.

Drvivá väčšina pakostov je nenáročná, so škodcami zriedka mávajú problémy a dokonca im slizniaky či slimáky nevenujú pozornosť.

Viaceré druhy kvitnú opakovane, stačí ich po odkvitnutí zastrihnúť a veľmi rýchlo znovu nasadia púčiky.

Aký pakost vybrať?

Správny druh alebo odroda závisí od typu pôdy, množstva svetla a vlahy, ktoré vo vašej záhrade máte. Niektoré kakosty rastú lepšie v ľahkých, priepustných pôdach, iné znesú aj ťažšiu ílovitú pôdu. Ak chcete, aby dokázali vytlačiť aj najodolnejšiu burinu, je veľmi dôležité, aby sa im vo vybraných podmienkach darilo.

V suchu pomôže pakost Renardov

Ak máte slnečné a suché miesto, kakost Renardov (Geranium renardii) je vynikajúcou voľbou. Bez problémov zvláda kamenisté a vápenité pôdy, jeho listy sú sivozelené a kvety sa pohybujú od bielej až po bledofialovú farbu. Na slnku sa dokáže rozrásť tak, že burina nemá šancu.

Pakost kantabrijský (Geranium x cantabrigiense) je ďalší “suchomilný” druh. Po odkvitnutí ho zrežte a on veľmi skoro vytvorí ďalšie púčiky. Pri pravidelnom reze dokáže kvitnúť počas dlhšieho obdobia.

Pakost krvavý (Geranium sanguineum) je zasa známy svojím dlhým kvitnutím – ak ho po každej vlne odkvitnutia trochu zastrihnete, poteší vás kvetmi až do jesene.

Polotieň a úplný tieň

Pakostkoreňatý (Geranium macrorrhizum) je výbornou voľbou do polotieňa. Hoci kvitne len krátko, od mája do júna, neskôr na jeseň zaujme sfarbením listov. Vo vlhkejšom tieni sa osvedčil pakost lesný (Geranium sylvaticum) a pakost Endressov (Geranium endressii). Druhý menovaný dorastá do výšky približne 40 až 50 cm, a tak dokáže vytvoriť vyšší zelený “koberec”, ktorý výborne pokryje pôdu a odradí burinu.

Zhrnutie na záver

Tvrdohlavá burina ako kozonoha hostcová či bodliaky si vyžaduje špeciálne riešenia, keďže sa dokážu regenerovať aj z najmenších kúskov koreňov. Pakosty (Geranium) patria k najlepším pôdopokryvným trvalkám, ktoré vedia obmedziť rast buriny, a zároveň oživiť záhradu svojimi kvetmi. Nenáročná starostlivosť – bežne stačí občas zrezať odkvitnuté stonky, aby rastlina opäť zakvitla, a pripraviť jej vhodné stanovište podľa nárokov daného druhu. Hustý rast koreňov dokáže vytlačiť aj hlboko zakorenené buriny, avšak treba pamätať na to, že pakosty sa môžu rozrastať intenzívne, a preto je dôležitá pravidelná kontrola ich výbežkov. Rôznorodosť druhov – v rodine pakostov si vyberie každý podľa vlahy, pôdy i svetla, ktoré má k dispozícii.

Ak už teda máte skúsenosti s nepoddajnými burinami a nechcete siahnuť po chémii, pakosty môžu byť tým pravým riešením. Stačí zohľadniť podmienky vo vašej záhrade, vybrať vhodnú odrodu a dopriať jej primeranú starostlivosť. Výsledkom bude nielen menšia námaha s odstraňovaním burín, ale aj pôvabný záhon, ktorý poteší oko počas dlhých mesiacov vegetačnej sezóny.