Táto polievka je doslova rozprávkou pre žalúdok. Zdravá mrkvová polievka, ku ktorej sa budete radi vracať

Niekedy má človek chuť na jedlo, ktoré je jednoduché, teplé a ľahko stráviteľné. Práve v takých chvíľach sa často siaha po polievke. Táto mrkvová polievka patrí medzi nenáročné recepty, ktoré sa pripravujú z bežných surovín, majú jemnú chuť a hodia sa ako ľahký obed alebo večera.
Základom je mrkva, doplnená o malé množstvo krupice a ovsených vločiek. Výsledkom je polievka s jemnou konzistenciou, ktorá zasýti viac než čistý zeleninový vývar, no zároveň nepôsobí ťažko.
Videorecept ako doplnok
Ak si chcete postup pozrieť aj vizuálne, existuje videorecept na krémovú mrkvovú polievku, ktorý pripravila redakcia magazínu Apetit. Video slúži ako názorná ukážka prípravy podobného typu polievky a môže byť inšpiráciou pre tých, ktorí dávajú prednosť vareniu podľa obrazu.
Prečo je mrkvová polievka vhodná do bežného jedálnička
Mrkva je známa tým, že obsahuje beta-karotén, ktorý si telo dokáže premieňať na vitamín A. Ten je dôležitý pre normálnu funkciu zraku, imunitného systému a pokožky. Mrkva zároveň obsahuje vlákninu, ktorá je súčasťou zdravej stravy a prispieva k správnemu fungovaniu trávenia.
Ovsené vločky dodávajú polievke ďalšiu porciu vlákniny a komplexných sacharidov, zatiaľ čo krupica slúži na jemné zahustenie. Vďaka tomu je polievka sýtejšia, ale stále vhodná aj pre ľudí, ktorí uprednostňujú ľahšie jedlá.
Je dôležité zdôrazniť, že nejde o liek ani „zázračné“ jedlo. Ide o nutrične vyváženú, jednoduchú polievku, ktorá môže byť prirodzenou súčasťou pestrej stravy.
Kvalitná mrkva je základ
Chuť polievky ovplyvňuje najmä kvalita použitých surovín. Najlepšia je čerstvá, sladká mrkva – ideálne domáca, no dobre poslúži aj kvalitná mrkva z obchodu. Čím má mrkva lepšiu chuť, tým výraznejšia bude výsledná polievka aj bez silného dochucovania.
Recept na jemnú mrkvovú polievku
Suroviny:
- 500 g mrkvy
- 2 lyžice masla alebo olivového oleja
- 2 lyžice krupice
- 2 lyžice ovsených vločiek
- 1 liter vody
- soľ podľa chuti
- čerstvá petržlenová vňať
Postup:
Mrkvu ošúpte a nahrubo nastrúhajte. V hrnci zohrejte maslo alebo olivový olej a krátko na ňom orestujte mrkvu spolu s krupicou a ovsenými vločkami. Suroviny len jemne zahrejte, aby sa uvoľnila ich vôňa, nie aby zhnedli.
Zmes zalejte vodou, osoľte a priveďte k varu. Polievku varte na miernom ohni približne 15 až 20 minút, kým mrkva úplne nezmäkne a polievka mierne nezhustne. Následne ju môžete rozmixovať dohladka alebo ponechať časť mrkvy v menších kúskoch podľa vlastnej chuti.
Na záver pridajte nasekanú čerstvú petržlenovú vňať a polievku krátko premiešajte.
Ak chcete jemne obmeniť chuť, môžete do hotovej polievky pridať pár kvapiek citrónovej šťavy alebo malé množstvo zázvoru. Ide však výlučne o chuťové úpravy, nie o zdravotné zásahy. Polievka tak zostáva jednoduchým, prirodzeným jedlom, ktoré si môžete prispôsobiť podľa vlastných preferencií.