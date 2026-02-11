Táto nenápadná pomôcka v kuchyni môže škodiť tráveniu aj hormónom. Lekár upozorňuje na riziko, o ktorom väčšina ľudí netuší

Kuchynská hubka patrí medzi najčastejšie používané pomôcky v domácnosti. Aj keď pôsobí nevinne, odborníci na hygienu upozorňujú, že práve hubky patria medzi najkontaminovanejšie predmety v kuchyni. Mnohí ľudia ich používajú príliš dlho, čo môže viesť k šíreniu baktérií na riad či pracovné plochy.

Tvrdenia o hormonálnych problémoch či poškodzovaní trávenia však nie sú vedecky preukázané. Reálne riziká sú iné – a konkrétne.

Hubka je ideálnym miestom na množenie baktérií

Najväčším problémom kuchynských hubiek je to, že po použití zostávajú:

  • vlhké
  • plné organických zvyškov
  • uložené v teplom prostredí pri dreze

Presne tieto podmienky podporujú rast baktérií. Výskumy preukázali, že používané hubky môžu obsahovať vysoké množstvo mikroorganizmov, vrátane druhov, ktoré môžu spôsobiť infekcie u citlivých osôb.

Dôležité je však zdôrazniť:
➡️ Riziko závisí od hygieny kuchyne, nie od samotnej hubky.
➡️ Prenos baktérií je možný, ale pri bežnom používaní zdraví ľudia zvyčajne neochorejú.

Najčastejšie ide o baktérie z rodu E. coli, Enterobacter či Staphylococcus, ktoré vznikajú z kontaktu hubky s potravinami alebo organickými zvyškami.

Môžu sa uvoľňovať drobné častice materiálu

Bežné drhnúce hubky sú vyrobené z plastových polymérov. Pri dlhodobom používaní a opotrebovaní sa z nich môžu uvoľňovať drobné čiastočky, no množstvo je malé a doteraz nie sú dôkazy, že by to spôsobovalo akútne zdravotné problémy.

Takzvané mikroplasty sú témou výskumu skôr v súvislosti:

  • s životným prostredím
  • s kontamináciou odpadových vôd
  • než s priamym ohrozením zdravia človeka pri používaní hubky

Chemické látky z hubiek

Hubky obsahujú farbivá a spojivá, no nie je potvrdené, že by sa pri bežnom domácom používaní uvoľňovalo zdravie ohrozujúce množstvo chemikálií.
Najväčšie riziko nepochádza z chemických látok, ale z:

  • baktérií
  • plesní
  • nedostatočnej údržby
  • príliš dlhého používania

Čo je teda vedecky overené?

Hubky obsahujú veľké množstvo baktérií, ak sa nepoužívajú hygienicky.
Baktérie sa môžu preniesť na povrchy alebo riad, najmä ak je hubka stará alebo zapácha.
Hubky je potrebné meniť častejšie, ideálne každých 1–2 týždňov.
Hubky je možné čiastočne dezinfikovať (varením, dezinfekčným prostriedkom alebo úplným vysušením).
Alternatívy, ktoré rýchlo schnú (napr. kefy, lufa), majú zvyčajne nižšiu bakteriálnu záťaž.

Nie je preukázané, že kuchynská hubka poškodzuje hormóny alebo trávenie.
Nie je dokázané, že chemikálie z hubiek by v domácich podmienkach spôsobovali ochorenia.
Nie je potvrdený priamy vplyv mikroplastov z hubiek na zdravie človeka počas bežného používania.

Ako používať hubku bezpečne?

Odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých pravidiel:

🟦 1. Hubku pravidelne meňte

Najlepšie každých 7–14 dní, alebo skôr, ak začne zapáchať.

🟦 2. Nechajte ju po použití úplne vyschnúť

Suché prostredie bráni množeniu baktérií.

🟦 3. Nepoužívajte jednu hubku na všetko

Najhoršie je miešať umývanie riadu, utieranie mäsa a čistenie pracovných plôch.

🟦 4. Zvážte alternatívy, ktoré zadržujú menej baktérií

Napríklad:

  • prírodná lufa
  • kefy z tvrdších štetín
  • handričky, ktoré môžete prať pri 60 °C

🟦 5. Hubku môžete občas vydezinfikovať

Overené metódy:

  • krátke prevarenie
  • namočenie do roztoku s dezinfekciou
  • dôkladné vysušenie na vzduchu

Mikrovlnka sa dnes už neodporúča, pretože môže byť nebezpečná pri hubkách so zvyškami kovových vlákien.

