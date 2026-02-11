Táto nenápadná pomôcka v kuchyni môže škodiť tráveniu aj hormónom. Lekár upozorňuje na riziko, o ktorom väčšina ľudí netuší

Kuchynská hubka patrí medzi najčastejšie používané pomôcky v domácnosti. Aj keď pôsobí nevinne, odborníci na hygienu upozorňujú, že práve hubky patria medzi najkontaminovanejšie predmety v kuchyni. Mnohí ľudia ich používajú príliš dlho, čo môže viesť k šíreniu baktérií na riad či pracovné plochy.
Tvrdenia o hormonálnych problémoch či poškodzovaní trávenia však nie sú vedecky preukázané. Reálne riziká sú iné – a konkrétne.
Hubka je ideálnym miestom na množenie baktérií
Najväčším problémom kuchynských hubiek je to, že po použití zostávajú:
- vlhké
- plné organických zvyškov
- uložené v teplom prostredí pri dreze
Presne tieto podmienky podporujú rast baktérií. Výskumy preukázali, že používané hubky môžu obsahovať vysoké množstvo mikroorganizmov, vrátane druhov, ktoré môžu spôsobiť infekcie u citlivých osôb.
Dôležité je však zdôrazniť:
➡️ Riziko závisí od hygieny kuchyne, nie od samotnej hubky.
➡️ Prenos baktérií je možný, ale pri bežnom používaní zdraví ľudia zvyčajne neochorejú.
Najčastejšie ide o baktérie z rodu E. coli, Enterobacter či Staphylococcus, ktoré vznikajú z kontaktu hubky s potravinami alebo organickými zvyškami.
Môžu sa uvoľňovať drobné častice materiálu
Bežné drhnúce hubky sú vyrobené z plastových polymérov. Pri dlhodobom používaní a opotrebovaní sa z nich môžu uvoľňovať drobné čiastočky, no množstvo je malé a doteraz nie sú dôkazy, že by to spôsobovalo akútne zdravotné problémy.
Takzvané mikroplasty sú témou výskumu skôr v súvislosti:
- s životným prostredím
- s kontamináciou odpadových vôd
- než s priamym ohrozením zdravia človeka pri používaní hubky
Chemické látky z hubiek
Hubky obsahujú farbivá a spojivá, no nie je potvrdené, že by sa pri bežnom domácom používaní uvoľňovalo zdravie ohrozujúce množstvo chemikálií.
Najväčšie riziko nepochádza z chemických látok, ale z:
- baktérií
- plesní
- nedostatočnej údržby
- príliš dlhého používania
Čo je teda vedecky overené?
✔ Hubky obsahujú veľké množstvo baktérií, ak sa nepoužívajú hygienicky.
✔ Baktérie sa môžu preniesť na povrchy alebo riad, najmä ak je hubka stará alebo zapácha.
✔ Hubky je potrebné meniť častejšie, ideálne každých 1–2 týždňov.
✔ Hubky je možné čiastočne dezinfikovať (varením, dezinfekčným prostriedkom alebo úplným vysušením).
✔ Alternatívy, ktoré rýchlo schnú (napr. kefy, lufa), majú zvyčajne nižšiu bakteriálnu záťaž.
❌ Nie je preukázané, že kuchynská hubka poškodzuje hormóny alebo trávenie.
❌ Nie je dokázané, že chemikálie z hubiek by v domácich podmienkach spôsobovali ochorenia.
❌ Nie je potvrdený priamy vplyv mikroplastov z hubiek na zdravie človeka počas bežného používania.
Ako používať hubku bezpečne?
Odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých pravidiel:
🟦 1. Hubku pravidelne meňte
Najlepšie každých 7–14 dní, alebo skôr, ak začne zapáchať.
🟦 2. Nechajte ju po použití úplne vyschnúť
Suché prostredie bráni množeniu baktérií.
🟦 3. Nepoužívajte jednu hubku na všetko
Najhoršie je miešať umývanie riadu, utieranie mäsa a čistenie pracovných plôch.
🟦 4. Zvážte alternatívy, ktoré zadržujú menej baktérií
Napríklad:
- prírodná lufa
- kefy z tvrdších štetín
- handričky, ktoré môžete prať pri 60 °C
🟦 5. Hubku môžete občas vydezinfikovať
Overené metódy:
- krátke prevarenie
- namočenie do roztoku s dezinfekciou
- dôkladné vysušenie na vzduchu
Mikrovlnka sa dnes už neodporúča, pretože môže byť nebezpečná pri hubkách so zvyškami kovových vlákien.