Táto krvná skupina je pre komáre najväčším lákadlom. Patríte medzi „vyvolených“ aj vy? Lekári prezradili, ako sa účinne brániť

Letné večery pri ohni, grilovanie s priateľmi alebo len tiché posedenie pri západe slnka – pre väčšinu ľudí ide o chvíle oddychu a radosti. No pre niektorých je to doslova nočná mora. Kým ostatní v pohode debatujú a vychutnávajú si atmosféru, vy neustále odháňate húfy komárov. A výsledok? Ruky, nohy aj krk posiate štípancami. Prečo práve vy? Môže za to niečo viac než len smola?

Niektorí komáre nezaujímajú, iných si vyhliadnu okamžite

Možno to poznáte – komárov je zopár, no vy ich schytáte všetky. Vaša babka by možno skonštatovala, že máte „sladkú krv“. A hoci to znie ako babská povera, moderná veda naznačuje, že nie je až tak ďaleko od pravdy. Komáre si totiž naozaj „vyberajú“ svoje obete na základe určitých telesných znakov – a jedným z nich je aj krvná skupina.

Komáre nie sú náhodní „útočníci“. Ich výber má svoj systém

Tieto drobné bzučiace tvory sa neorientujú len zrakom, ale majú aj veľmi citlivý čuch. Pomocou neho dokážu zaregistrovať rôzne chemické látky, ktoré vylučuje naše telo – či už dychom, potom alebo cez pokožku. Zásadnú úlohu zohráva najmä oxid uhličitý, ktorý vydychujeme, ale tiež teplota kože, vlhkosť, kyselina mliečna či čpavok.

A hoci by to niekto možno nepovedal, „krvavé hody“ si doprajú len samičky komárov – potrebujú totiž bielkoviny z krvi na vývoj vajíčok. A vycítia vás vraj aj na vzdialenosť 50 metrov. Zaujímavosťou je, že komáre dávajú prednosť tmavému oblečeniu – takže čierne tričko či tmavé šaty môžu byť nevedomým pozvaním.

Krvná skupina „0“ je pre komáre ako delikatesa

Podľa viacerých vedeckých štúdií majú komáre najväčšiu chuť na ľudí s krvnou skupinou 0. Títo jedinci bývajú poštípaní až dvakrát častejšie než ostatní. Na druhom mieste v „rebríčku obľúbenosti“ je skupina B, za ňou nasleduje AB. Tí, ktorí majú krv skupiny A, môžu byť o čosi pokojnejší – podľa vedcov je pre komáre najmenej atraktívna.

Samozrejme, výnimky potvrdzujú pravidlo. Aj človek s menej „chutnou“ krvnou skupinou môže byť terčom, ak telo vylučuje iné lákavé látky, alebo ak je výrazne spotený či sa pohybuje v prostredí, kde sa komáre vyskytujú vo väčšom počte.

Mýtus o cesnaku a čo skutočne funguje

Obľúbeným tipom na odpudenie komárov je konzumácia cesnaku. Možno za to môže podobnosť komárov s upírmi – lenže účinok cesnaku nie je vedecky potvrdený. Na druhej strane, čo je potvrdené, je skutočnosť, že alkohol v krvi môže komáre naopak prilákať. Po pár drinkoch ste teda pre nich ešte väčšou lahôdkou.

Ak sa chcete naozaj účinne brániť, spoľahnite sa na repelenty – či už chemické alebo prírodné. Príroda nám ponúka aj svoje odpudzovače – vôňa citrusov, eukalyptu či levandule komárom skutočne nevonia. Účinné môžu byť aj vonné tyčinky, ktoré ich odplašia svojím aromatickým dymom.

Ako znížiť riziko štípancov doma aj vonku

Dôležitá je prevencia. V interiéri pomôžu siete proti hmyzu na oknách, biele alebo svetlé závesy a vyhýbanie sa silnému svetlu večer, ktoré komáre priťahuje. Vonku je dobré nosiť svetlé oblečenie, prikrývať si nohy aj ruky a vyhýbať sa miestam so stojatou vodou, kde sa komáre množia.

A čo robiť, ak už štípanec máte? V prvom rade sa snažte miesto nerozškrabať. Nielenže sa tým predĺži hojenie, ale hrozí aj riziko infekcie a vzniku jaziev. Na upokojenie svrbenia môžete použiť gély z lekárne, ale aj domáce recepty – napríklad obklad z octu, cibule alebo sódy bikarbóny.