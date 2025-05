Táto európska destinácia je ako Kalifornia. Cesta sem netrvá 11 hodín a pláže máte len pre seba

Často premýšľate o tom, aké by to bolo začínať deň jemnými lúčmi ranného slnka na takmer prázdnej pláži, kde počujete len šumenie mora a svoj vlastný dych pri joge? Po rannom cvičení by ste vzali surfovaciu dosku a vydali sa za perfektnými vlnami. Neskôr popoludní by ste sa pokojne túlali vinicami s pohárom kvalitného vína v ruke a deň zakončili fascinujúcim západom slnka, ktorý nebo zafarbí do všetkých možných odtieňov oranžovej a červenej.