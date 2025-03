Táto časť domu sa nesmie maľovať. Prečo je to také riskantné?

Renovácia a výmaľba bývania patria k činnostiam, ktorým sa raz za čas nevyhne takmer nikto. Možno vás práve láka myšlienka oživiť svoj domov novými farbami, či už preferujete jemné pastelové odtiene, alebo máte chuť na výrazné a experimentálne kombinácie. Pravdou je, že nanesenie novej farby dokáže interiér úplne premeniť a dodať mu svieži, moderný vzhľad.

Napriek tomu by ste však pri maľovaní mali brať ohľad na niektoré nebezpečné miesta, kde by farba rozhodne nemala skončiť. Jednou z týchto problémových oblastí sú elektrické zásuvky a vypínače. Možno vás láka predstava, že ich zladíte so stenou, aby nevyčnievali alebo nevyzerali fádne. Existuje však viacero dobrých dôvodov, prečo je lepšie vyhnúť sa ich priamemu natieraniu. Nižšie sa dozviete, prečo je to riskantné, a nájdete tipy na bezpečné riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť jednotný dizajn bez zbytočného ohrozenia.

Prečo by ste sa mali vyhnúť maľovaniu zásuviek a vypínačov

Na prvý pohľad sa môže zdať, že premaľovanie zásuviek a vypínačov je jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť jednotu a zharmonizovať farby v miestnosti. V skutočnosti však tento nápad prináša množstvo rizík, ktoré si často neuvedomíme vopred.

Nebezpečenstvo spojené s vlhkosťou

Farby na stenu obvykle obsahujú určité množstvo vody alebo iného rozpúšťadla. Ak sa natretá farba dostane do vnútra zásuvky či vypínača, môže narušiť citlivé elektrické komponenty. Vlhkosť a elektrické obvody jednoducho nejdú dokopy: môže dôjsť k skratom, prerušeniu dodávky prúdu alebo dokonca k situáciám, ktoré predstavujú priame ohrozenie vášho zdravia a bezpečnosti. Zlá priľnavosť farby

Väčšina zásuviek a vypínačov je vyrobená z plastu s hladkým a často lesklým povrchom. Farba na takomto podklade zvyčajne nedrží dobre a má tendenciu sa odlupovať či šupinatieť už pri bežnom dotyku. Namiesto pekného jednotného vzhľadu sa rýchlo dočkáte nevzhľadných fľakov, ktoré celý efekt zničia a vytvoria dojem neprofesionálne odvedenej práce. Možné zdravotné riziká

Okrem nebezpečenstva požiaru či skratov treba zobrať do úvahy aj potenciálne podráždenie dýchacích ciest či pokožky, ak by došlo k úniku škodlivých látok v kombinácii s elektrinou. Aj keď je väčšina moderných farieb relatívne bezpečná, riziko vzniku nebezpečných pár či spáleniny v dôsledku elektrickej poruchy nie je radno podceňovať.

Ako riešiť nevzhľadné zásuvky a vypínače

Možno si kladiete otázku, ako teda postupovať, ak chcete, aby všetky prvky v miestnosti ladili s novou výmaľbou. Tu je niekoľko odporúčaní:

Výmena za farebne vhodné modely

Dnes už nájdete veľké množstvo dizajnových elektrických zásuviek a vypínačov v rozličných odtieňoch a povrchových úpravách. Stačí sa rozhliadnuť v obchodoch s elektroinštalačným materiálom alebo na internete a určite nájdete také, ktoré farbou či štýlom splynú s vašou stenou. Aj keď to môže byť o niečo vyššia investícia, výsledný efekt bude profesionálny a bezpečný. Použitie špeciálnych farieb určených na plastové povrchy

Ak naozaj trváte na tom, že chcete existujúce zásuvky prispôsobiť farebne, vyhľadajte farby špeciálne vyvinuté pre plasty. Tie bývajú odolnejšie a lepšie sa prichytia k povrchu. Pred natieraním však zásuvky a vypínače dôkladne odpojte od prívodu elektriny a odmontujte kryty. Maľovať sa smie výlučne plastový kryt – nikdy nie vnútorná časť. Potom ich nechajte dôkladne vyschnúť, aby ste sa vyhli akémukoľvek prenosu vlhkosti dovnútra zariadenia. Zverte to profesionálom

Ak si nie ste istí, či to zvládnete, alebo neviete, aké elektroinštalačné postupy dodržať, vyhľadajte radšej odborníkov. Skúsený elektrikár vám dokáže poradiť a pomôcť nainštalovať také vypínače či zásuvky, ktoré budú zodpovedať vášmu vkusu a zároveň zaistia bezpečnosť pre celú domácnosť.

Na čo ešte pamätať pri maľovaní interiéru

Ochrana pred poškodením : Pred začatím prác vždy zakryte nábytok, podlahy a ostatné zariadenie, ktoré by mohlo prísť do kontaktu s farbou.

: Pred začatím prác vždy zakryte nábytok, podlahy a ostatné zariadenie, ktoré by mohlo prísť do kontaktu s farbou. Kvalitné materiály : Investujte do overených farieb, štetcov a valčekov. Lacné produkty môžu mať slabú kryciu schopnosť alebo sa rýchlo opotrebujú.

: Investujte do overených farieb, štetcov a valčekov. Lacné produkty môžu mať slabú kryciu schopnosť alebo sa rýchlo opotrebujú. Bezpečnosť pri práci: Počas maľovania vetrajte, aby ste sa vyhli nadmernému vdychovaniu výparov. Ak pracujete s elektrickými inštaláciami, vypnite ističe a využite ochranné pomôcky.

Zhrnuté a podčiarknuté, pri maľovaní interiéru sa rozhodne neodporúča maľovať elektrické zásuvky a vypínače priamo na mieste, kde sú zapojené. Vodivosť a vlhkosť spojená s farbou môžu spôsobiť vážne problémy, od porúch elektriny až po potenciálne nebezpečné úrazy. Hladký plastový povrch zase spôsobuje rýchle odlupovanie farby a výsledok nemusí vyzerať tak, ako ste si predstavovali.

Ak sa predsa len chcete vyhnúť tomu, aby tieto komponenty vizuálne rušili celkový dojem, existuje bezpečné riešenie: buď si zadovážte farebne ladiace kryty, alebo využite špeciálne farby na plasty, pričom kryty zásuviek a vypínačov vždy odmontujte a maľujte ich zvlášť. Tak zaistíte, že nedôjde k prieniku vlhkosti do elektrického systému.

Pri každej rekonštrukcii je kľúčové, aby sa dizajn a funkčnosť dokonale dopĺňali. Dbajte na bezpečnosť, kvalitné materiály a správne pracovné postupy. Ak si nie ste istí, nebojte sa osloviť odborníkov. Takto dosiahnete nielen krásne zladenú miestnosť, ale aj vnútorný pokoj, že ste nič nepodcenili.