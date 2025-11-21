Taliansky „penicilín“, ktorý vás postaví na nohy. Hotový je za pol hodiny

V talianskych rodinách existuje pokrm, ktorý sa pripravuje vždy, keď niekto potrebuje ľahké a výživné jedlo. Volá sa pastina a ide o jemnú kuraciu polievku s drobnými cestovinami. Taliani ju často označujú ako „taliansky penicilín“ – nie preto, že by mala skutočné antibiotické účinky, ale preto, že je to tradičné jedlo, ktoré prinesie teplo, tekutiny a energiu v dňoch, keď telo potrebuje oddych.
VIDEO: Ako sa pripravuje polievka pastina
Ak si radšej pozrieš postup, než len čítaš recept, môžeš si pozrieť aj video s prípravou pastiny na YouTube:
Keď človeka potrápi prechladnutie, únava alebo len chladné zimné počasie, ľahká polievka je vždy dobrým riešením. Pastina spája vývar, zeleninu a drobné cestoviny, vďaka čomu je ľahko stráviteľná a zároveň sýta. Je to typ jedla, ktoré v mnohých rodinách patrí medzi prvé, čo si pripravujú pri slabosti či nechuti k jedlu.
Prečo je pastina obľúbená?
Pastina je talianska obdoba jednoduchej domácej kuracej polievky. Pripravuje sa z vývaru, zeleniny a malých cestovín, ktoré polievke dodajú jemnú, mierne krémovú konzistenciu. V Taliansku ju poznajú všetky generácie a často sa podáva deťom, starším ľuďom aj každému, kto potrebuje ľahký, výživný pokrm.
Drobný tvar cestovín – ako hviezdičky, kolieska, písmenká či orzo – spôsobuje, že polievka zasýti aj v menšej porcii a dobre sa je aj v čase, keď človek nemá veľkú chuť do jedla.
Recept na rýchlu pastinu (4 porcie)
Ingrediencie:
- 2 lyžice masla
- 2 cibule
- 3 mrkvy
- 2 stonky stopkového zeleru
- 4 strúčiky cesnaku
- 1,5 litra kuracieho vývaru
- soľ podľa chuti
- 200 g drobných cestovín (hviezdičky, orzo, písmenká…)
- hladkolistá petržlenová vňať
- parmezán
Postup:
- Na masle orestujte nadrobno nakrájanú cibuľu, mrkvu a zeler. Nechajte ich zmäknúť 5–10 minút.
- Pridajte pretlačený alebo nasekaný cesnak a krátko ho opražte.
- Zalejte zeleninu vývarom, osoľte a na miernom ohni varte približne 30–40 minút, aby všetko zmäklo a chute sa spojili.
- Ak chcete polievku jemnejšiu, časť uvarenej zeleniny rozmixujte a vráťte späť do hrnca.
- Cestoviny uvarte zvlášť, aby sa polievka príliš nezahustila, a až potom ich pridajte do vývaru.
- Podávajte posypané petržlenovou vňaťou a strúhaným parmezánom.
Čo ak nemáte hotový vývar?
Kurací vývar sa dá pripraviť aj rýchlejšie – napríklad zo slepačích krkov, krídiel či skeletu. Mäso dajte do hrnca so studenou vodou, pridajte zeleninu, čierne korenie, nové korenie, tymian a bobkový list. Varom na miernom ohni vznikne vývar už za približne 90 minút.
Hotový vývar si môžete zamraziť, aby ste ho mali počas zimy stále k dispozícii.
Ako pastinu ešte vylepšiť
Tieto úpravy nemenia základný recept, ale môžu upraviť chuť či výživovú hodnotu polievky:
- kvapka citrónovej šťavy zjemní mastnotu a zvýrazní chuť
- parmezán dodá polievke viac chuti a bielkovín
- kúsky kuracieho mäsa urobia polievku sýtejšou
- rozšľahané vajíčko vytvorí v polievke jemné bielkovinové „obláčiky“
Pastina ako ideálne ľahké jedlo
Pastina kombinuje teplý vývar, ľahko stráviteľné cestoviny, zeleninu a mierne množstvo tuku. Vďaka tomu patrí medzi jedlá, ktoré sú vhodné aj v období oslabeného trávenia, pri nechuti do jedla alebo v chladných dňoch.
Hoci jej Taliani žartovne hovoria „taliansky penicilín“, je dôležité si uvedomiť, že ide o tradičný názov – nie medicínsky výraz. Polievka nemá liečivé účinky v zmysle liečby infekcií, no môže pomôcť doplniť tekutiny, energiu a príjemne zahriať.