Taliansko pritvrdzuje pravidlá. Na lyže už len s helmou. Povinnosť platí pre deti aj dospelých, hrozia vysoké pokuty

Taliansko v posledných rokoch výrazne sprísnilo bezpečnostné pravidlá na lyžiarskych svahoch. Zmeny sa dotkli najmä alkoholu, povinného poistenia zodpovednosti a správania sa na zjazdovkách. Napriek častým tvrdeniam však neplatí, že by bola prilba povinná pre všetkých lyžiarov bez rozdielu veku.
Povinná prilba platí len pre maloletých
Podľa platného zákona (Legislatívny dekrét č. 40/2021, neskoršie úpravy) je ochranná lyžiarska prilba povinná pre všetky osoby mladšie ako 18 rokov. Prilba musí spĺňať európske bezpečnostné normy (certifikácia CE, napr. EN 1077).
Pre dospelých lyžiarov a snowboardistov zatiaľ povinnosť nosiť helmu neexistuje. Je však veľmi silno odporúčaná a v praxi ju používa drvivá väčšina ľudí na svahoch.
Aké pokuty hrozia?
Ak maloletý lyžiar jazdí bez prilby, môže byť uložená pokuta v rozmedzí približne 100 až 150 eur. Sankcia sa spravidla týka zákonného zástupcu dieťaťa.
Pri opakovanom porušení pravidiel môže v krajnom prípade dôjsť aj k odobratiu skipasu.
Kontroly na svahoch sú skôr výnimočné
Aj keď zákon platí, v praxi neprebiehajú plošné alebo systematické kontroly na každej zjazdovke. V známych strediskách, ako je Madonna di Campiglio, Plose či Gitschberg-Jochtal, sa kontroly objavujú skôr nárazovo – najmä pri úrazoch alebo závažnom porušení pravidiel.
Povinné poistenie áno, alkohol nie
Čo však Taliansko kontroluje dôsledne, je povinné poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré musí mať každý lyžiar. Bez neho môže hroziť pokuta a problémy pri riešení nehody.
Zároveň platia prísne limity na alkohol – jazda pod vplyvom alkoholu je považovaná za priestupok, v závažných prípadoch až za trestný čin, podobne ako v cestnej premávke.
Prečo vznikol dojem, že helma je povinná pre všetkých?
Dôvodom je kombinácia:
- veľmi silných odporúčaní zo strany štátu
- faktu, že takmer všetci dospelí dnes helmu dobrovoľne nosia
- a nepresných mediálnych interpretácií pripravovaných návrhov, ktoré zatiaľ neboli schválené
Diskusia o rozšírení povinnej prilby aj na dospelých síce v Taliansku prebieha, no v súčasnosti nejde o platný zákon.
Zhrnutie: čo platí dnes
- ✅ helma povinná pre osoby do 18 rokov
- ❌ helma nie je povinná pre dospelých
- ✅ povinné poistenie zodpovednosti pre všetkých
- ✅ prísne pravidlá pre alkohol na svahoch
- ⚠️ pokuty pri porušení zákona možné