Takto zistíte, že vaša matraca už doslúžila a môže vám škodiť: stačí jednoduchý!

Ak sa ráno budíte dolámaní, bez energie a s pocitom, že ste si vôbec neoddýchli, nemusí za tým byť iba stres alebo nekvalitný spánok.
Veľmi často je problémom samotné lôžko – konkrétne matraca, ktorá už nespĺňa svoju funkciu.
V takom prípade je najlepším riešením výmena za novú, prispôsobenú potrebám vášho tela. Ako však spoznať, že tá stará je už naozaj za hranicou životnosti?
V posteli trávime tretinu života – nepodceňujte ju
Pri odporúčaných ôsmich hodinách spánku strávi človek v posteli takmer tretinu svojho života. Práve preto by miesto, kde spíte a regenerujete organizmus, malo poskytovať maximálny komfort a podporu.
Kvalitný spánok je základom zdravia a veľký podiel na ňom má správne zvolená matraca.
Čo odporúča špecialista na matrace Petr Vašíček?
Viac sa dozviete vo videu tu:
Matrace nie sú navždy
Ak vás často bolí chrbát alebo máte dlhodobo nekvalitný spánok, príčina môže byť práve v nevhodnej alebo starej matraci.
Mnohí ľudia si myslia, že jedna matraca vydrží celý život, no to je omyl. Hoci výrobcovia často poskytujú záruku 10 až 20 rokov, v praxi by sa mala matraca meniť približne po 8 rokoch – a to nielen z hľadiska komfortu, ale aj hygieny.
Aj keď matraca navonok vyzerá v poriadku, jej vnútorná výplň postupne stráca ortopedické vlastnosti. Dochádza k preležaniu materiálu a pôsobeniu vlhkosti z potu.
Navyše sa v nej časom hromadia prachové častice, nečistoty, vlasy a odumretá koža. Takéto prostredie je ideálne pre vznik plesní a množenie baktérií, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať dýchanie a celkové zdravie.
Signály, že spíte na nevhodnej matraci
Zďaleka nejde len o rannú bolesť tela. Nekvalitnú matracu spoznáte aj podľa ďalších znakov:
- cítite preležané miesta, najmä v oblasti bedier a ramien,
- matraca nie je rovná a miestami sa pod telom prepadáva,
- pri pohybe vydáva nepríjemné zvuky,
- penová výplň je deformovaná alebo nerovnomerná,
- objavuje sa nepríjemný zápach.
Správna matraca by mala byť rovná, tichá a bez akýchkoľvek deformácií.
Pozor pri výbere matrace do manželskej postele
Pri manželskej posteli je dôležité myslieť na to, že na nej nespia dve rovnaké telá. Každý partner má inú výšku, hmotnosť aj preferencie tvrdosti.
Riešením môžu byť tzv. duálne matrace, kde má každá strana odlišné vlastnosti prispôsobené konkrétnemu človeku. Ak ste si však s partnerom telesne veľmi podobní, môže byť finančne výhodnejšia klasická veľká matraca.
Kvalitná výplň je základ
Pri kúpe novej matrace sa zamerajte najmä na kvalitu výplne. Keď si ľahnete, pružiny vytvárajú protitlak.
Ak je materiál nekvalitný, telo sa tomuto tlaku bráni častým otáčaním a hľadaním pohodlnej polohy počas celej noci. Výsledkom je nepokojný spánok a únava.
Preto je vhodné voliť matrace s kvalitnou pamäťovou penou, ktorá sa presne prispôsobí tvaru vášho tela a poskytne mu rovnomernú oporu.
Jednoduchý test pred kúpou matrace
Keď si v obchode vyberiete niekoľko kandidátov, neponáhľajte sa. Každú matracu si dôkladne otestujte:
- Ľahnite si na ňu aspoň na 10 minút.
- Po približne 15 minútach test zopakujte.
- Vyberte si tú matracu, ktorá vám bola pohodlná v oboch prípadoch.
Len tak máte istotu, že nová matraca bude skutočne podporovať kvalitný a zdravý spánok.