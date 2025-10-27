Takto uvaríte červenú repu, aby zostala sladká a sýto červená

Červená repa patrí medzi zeleniny, ktoré sú nielen chutné, ale aj mimoriadne zdravé. Je lacná, zasýti a navyše dodá telu množstvo vitamínov a minerálov prospešných pre srdce, cievy aj prirodzenú detoxikáciu organizmu. Aby ste však z nej dostali to najlepšie, treba vedieť, ako ju správne pripraviť.
Ako vybrať tú najlepšiu repu?
Pri kúpe sa oplatí venovať pozornosť nielen samotnému koreňu, ale aj listom. Práve vňať je spoľahlivým ukazovateľom čerstvosti. Ak je povädnutá, unavená alebo zožltnutá, je veľmi pravdepodobné, že ani koreň už nie je v ideálnej forme. Čerstvá repa má pevnú, hladkú šupku bez mäkkých miest, prasklín či tmavých škvŕn.
Odborníci odporúčajú vyberať menšie hľuzy, ktoré sú šťavnatejšie a majú jemnejšiu chuť. Veľké kusy bývajú často vláknité a menej sladké.
Dajte si pozor na korienky
Pri pohľade na repu si všímajte aj drobné bočné korienky. Ak ich má veľa, nie je to dobré znamenie. Naznačuje to, že repa rástla v príliš zahustenom záhone, kde mala málo priestoru. Takéto plody bývajú tvrdé, drevnaté a bez chuti – aj keď sú v akcii, radšej ich nechajte v regáli.
Nože a škrabky odložte bokom
Keď už máte čerstvú repu doma, prichádza na rad jej tepelná úprava. A tu robí mnoho ľudí zásadnú chybu – olúpavajú ju a krájajú ešte pred varením. To je však presne to, čomu sa treba vyhnúť. Po narezaní alebo ošúpaní začne z koreňa vytekať šťava, v ktorej sa nachádzajú vitamíny aj prírodné farbivá. Výsledkom by bola bledá, mdlá repa bez typickej chuti.
Variť aj s korienkom
Prekvapivo, ani korienok by ste nemali odrezávať. Rovnako ako odstránenie šupky by totiž spôsobil, že repa doslova „vykrváca“ a stratí farbu. Jediné, čo môžete skrátiť, je vňať – stačí ju zrezať približne na jeden až dva centimetre. Takto pripravené hľuzy vložte do hrnca, zalejte vodou a nechajte variť, kým nezmäknú.
Horúca voda chráni vitamíny
Niektorí kuchári odporúčajú repu zalievať horúcou vodou. Skráti sa tým čas varenia a zelenina si zachová viac vitamínov, ktoré sa pri dlhšom varení postupne strácajú. So soľou však počkajte až po dovarení – ak by ste ju pridali hneď, repa by stratila svoju krehkosť a jemnú štruktúru.
Studená voda pre krajšiu farbu
Iní šéfkuchári nedajú dopustiť na studený začiatok varenia. Tvrdia, že ak repu vložíte do studenej vody a necháte ju pomaly zahrievať, zachová si intenzívnejšiu farbu aj prirodzenú sladkosť. Navyše, ak do vody pridáte trošku soli, výsledná chuť bude ešte plnšia a harmonickejšia. Každý spôsob má svoje výhody – skúste oba a zistite, ktorý vám vyhovuje viac.
Ocot ako tajná zbraň
Skutočnou vychytávkou je ocot. Ak chcete, aby vaša repa zostala sýto červená, pridajte do vody malé množstvo octu – ideálne dvakrát. Najprv počas varenia a potom ešte raz tesne pred jeho koncom. Ocot pomáha stabilizovať pigment, takže repa si zachová svoj žiarivý odtieň aj po nakrájaní.
Studený šok pod kohútikom
Keď je repa uvarená, hneď ju zlejte a vložte pod prúd studenej vody. Tento krátky teplotný šok spôsobí, že šupka sa sama začne odlupovať a vy ju ľahko stiahnete prstami bez použitia noža. Okrem toho sa tým zastaví proces varenia, takže repa zostane pevná a krásne farebná.
Zhrnutie
- Nelúpajte a nekrájajte repu pred varením.
- Neodrezávajte korienok, iba vňať skráťte na 1–2 cm.
- Varte ju buď v horúcej vode (pre zachovanie vitamínov), alebo v studenej (pre výraznejšiu farbu).
- Pridajte trochu octu počas varenia aj pred koncom.
- Po uvarení ju okamžite schlaďte v studenej vode.
Červená repa pripravená týmto spôsobom si uchová krásnu farbu, plnú chuť aj vysoký obsah živín. Hodí sa do šalátov, polievok, ako príloha k mäsu či len tak – s kvapkou olivového oleja a trochou syra.