Takto sa má v skutočnosti používať alobal! Pravda o lesklej a matnej strane prekvapí, väčšina ľudí o tom nemá ani tušenie

Keď odviniete z rolky kúsok hliníkovej fólie, hneď vidíte jasný kontrast – jedna strana sa leskne a druhá je matná. Mnohí si automaticky myslia, že tieto povrchy majú rozdielne vlastnosti a používajú sa pri balení či pečení rôznymi spôsobmi. V skutočnosti však pravda vyzerá úplne inak, než sa roky traduje.
Prečo má alobal dve rôzne strany?
Rozdiel nevzniká zámerne, ale úplne prirodzene pri výrobe. Aby sa hliník dokázal vyvaliť do extrémne tenkej fólie, používajú sa dva pláty naraz položené na seba. Tenký materiál by sa inak roztrhol.
- Strana v kontakte s oceľovým valcom zostane lesklá.
- Strana pritlačená k druhému plátu je matná.
Neexistuje žiadna dodatočná úprava ani povlak. Rozdiel je výlučne vizuálny a nemá vplyv na vlastnosti fólie. Toto je oficiálne potvrdené všetkými veľkými výrobcami hliníkovej fólie.
Obe strany majú rovnaké vlastnosti – to je fakt
Bez ohľadu na to, ktorú stranu použijete:
- fólia rovnako vedie teplo
- rovnako chráni potraviny pred vlhkosťou a vzduchom
- má rovnakú pevnosť a odolnosť
- rovnakým spôsobom reaguje na teplotu
Lesklá ani matná strana nemajú pri klasickom alobale žiadnu funkčnú výhodu.
Mýtus o tom, že jedna strana lepšie odráža teplo, vychádza zo skutočnosti, že lesklé povrchy skutočne odrážajú viac tepla. Ale pri pečení v domácich rúrach je tento efekt zanedbateľný, pretože v rúre dominuje konvekcia – prúdenie horúceho vzduchu, nie radiácia.
To znamená, že výber strany nezohráva prakticky žiadnu úlohu.
Kedy ale na strane fólie predsa len záleží?
Existuje jedna dôležitá výnimka: nepriľnavý alobal.
Niektoré fólie majú špeciálnu úpravu, ktorá zabraňuje priľnutiu jedla.
Výrobcovia túto stranu väčšinou označujú (často je matná) a práve tá má smerovať na potraviny.
Pri bežnej hliníkovej fólii však nič podobné neplatí.
Chemická reakcia hliníka s potravinami
Hliník je relatívne stabilný, no reaguje s kyslými a veľmi slanými potravinami. To je vedecky potvrdený fakt.
Nevhodné na dlhodobý kontakt s alobalom sú najmä:
- paradajky a paradajkové omáčky
- jedlá s octom
- nakladaná zelenina
- jedlá s vysokým obsahom soli
Pri dlhšom kontakte sa môžu na povrchu objaviť tmavé bodky – ide o reakciu hliníka s kyselinami. Nebezpečné to nie je, ale jedlo môže zmeniť vzhľad a mierne aj chuť.
Na krátkodobé použitie alobal nepredstavuje problém.
Pri pečení ani grilovaní sa strana nerieši
Hliníková fólia funguje pri teple úplne rovnako z oboch strán. Množstvo tepla, ktoré prechádza materiálom, nezávisí od toho, či je vonku lesk alebo matný povrch.
Preto:
- v rúre
- na grile
- ani pri pečení v alobalovom balíčku
nie je potrebné premýšľať, ktorá strana je „správna“.
V skutočnosti je dôležité niečo úplne iné
Pri používaní alobalu nezohráva rolu povrch, ale tesnosť obalu.
Ideálne je, ak fólia:
- pevne priľne k potravine
- zabráni stratám vlhkosti
- neprepustí pachy z chladničky
- udrží jedlo šťavnaté počas pečenia
Správna technika balenia má na výsledok jedla oveľa väčší vplyv ako samotná orientácia fólie.
ZÁVER: Lesklá a matná strana sú rovnaké – rozdiel je len optický
Klasický alobal je možné používať rovnako z oboch strán. Žiadna z nich nie je správna alebo nesprávna. Všetky funkčné vlastnosti sú identické, pretože ide o jeden a ten istý materiál.
Jediné, na čo si treba dávať pozor, sú:
- kyslé a slané potraviny pri dlhom skladovaní
- správne uzavretie balenia
- použitie správnej strany iba pri nepriľnavých fóliách
To je celá skutočná pravda o alobale – bez mýtov a bez domnienok.