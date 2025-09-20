Tajomstvo susedky. Vďaka tomuto triku mi jablká vydržali svieže až pol roka

Mnohí záhradkári poznajú situáciu, keď jeden jabloňový strom prinesie úrodu, ktorú rodina ani nestihne zjesť. Časť skončí v koláčoch, časť v kompótoch, ale stále zostáva veľa plodov, ktoré by bola škoda nechať zhniť. Ak sa jablká uskladnia správne, dokážu vydržať svieže a chutné až do jari. Tajomstvo spočíva nielen v načasovaní zberu, ale aj v samotnej príprave plodov a výbere vhodného miesta na skladovanie.
Kedy je správny čas zbierať jablká?
Na uskladnenie sú vhodné len vyzreté, no nie prezreté plody. Zvyčajne dozrievajú od septembra do októbra – záleží na odrode. Spoznáte to podľa farby šupky a najmä podľa semienok, ktoré by mali byť tmavohnedé. Ak už jablká začínajú samé padať zo stromu, je neskoro – takéto ovocie vydrží podstatne kratšie.
Zberajte ich vždy ručne a jemne. Najlepšie je použiť záhradnícke nožnice a nechať stopku neporušenú. Plod bez stopky sa totiž rýchlejšie kazí. Vyhnite sa trhaniu či hádzaniu do koša – aj drobné poškodenie môže spôsobiť, že sa do jablka dostanú plesne alebo baktérie.
Triedenie – krok, ktorý sa nevypláca preskočiť
Po zbere je dôležité jablká pozorne pretriediť. Na uskladnenie odložte len zdravé a nepoškodené kusy. Ak sú otlčené, červivé alebo prasknuté, zjedzte ich čo najskôr alebo ich spracujte – na šťavu, kompót či sušené krížalky. Aj jedna nahnitá jablková „čierna ovca“ dokáže pokaziť celú zásobu.
Kde a ako jablká skladovať?
Najideálnejším miestom je tmavý, chladný a mierne vlhký priestor. Klasický kamenný pivničný sklep, nevykurovaná garáž alebo špajza s teplotou od +2 do +5 °C je priam dokonalá. Vlhkosť by mala byť aspoň 85 %, inak začnú jablká zvrašťovať a vysychať.
Plody ukladajte do debničiek, prepraviek alebo na police tak, aby sa navzájom nedotýkali. Môžete ich oddeliť slamou, pilinami či papierom. Niektorí záhradkári prisahajú na trik so starými novinami – každé jablko zvlášť zabalíte do tenkého papiera a tým spomalíte šírenie prípadnej hniloby.
Dobrou pomôckou sú aj plastové vrecká s malými dierkami. Tie udržia potrebnú vlhkosť a zároveň umožnia prúdenie vzduchu. Pozor však, nesmú byť úplne uzavreté – inak sa v nich nahromadí etylén, ktorý urýchľuje dozrievanie a kazenie.
Nemáte pivnicu? Existujú aj iné možnosti
Ak bývate v byte alebo nemáte chladný sklad, jablká môžete uložiť aj do chladničky. Najlepšie do dolnej zásuvky určenej na zeleninu. Je však potrebné počítať s tým, že sa tam zmestí len menšie množstvo a plody nevydržia tak dlho ako v pivnici.
Ďalšou alternatívou je ovocie spracovať – usušiť, zavariť alebo vylisovať na mušt. Sušené jablká, známe ako krížalky, sú nielen chutné, ale aj výživné a vydržia vám celé mesiace.
Malá rada na záver
Nech si zvolíte ktorýkoľvek spôsob, pamätajte na jedno základné pravidlo: do skladu patria len zdravé a kvalitné jablká. Práve od tohto kroku závisí, či si budete môcť vychutnávať vlastnú úrodu ešte v čase, keď vonku bude vládnuť mráz a stromy budú bez listov.
Správne uskladnenie je malá námaha, ktorá sa bohato vráti – každým sladkým sústom, aj keď je jar ešte ďaleko.