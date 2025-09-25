Tajomstvo skúsených záhradkárov. Horčicu musíte vysiať práve teraz, inak o úrodu prídete

Horčica (rod Sinapis alebo Brassica) patrí medzi najpoužívanejšie rastliny pestované ako zelené hnojivo. Jej pestovanie je obľúbené nielen u skúsených farmárov, ale aj u domácich záhradkárov, pretože rastie rýchlo, vytvorí hustý porast, potláča burinu a po zapracovaní do pôdy obohacuje zem o organickú hmotu. Aby však horčica splnila svoju úlohu, je dôležité dodržať niekoľko pravidiel a vyhnúť sa častým chybám.
Prečo siať horčicu na jeseň
Jesenný výsev horčice má hneď niekoľko výhod. Rastlina dokáže ešte pred príchodom zimy vyrásť do dostatočnej veľkosti a ochráni odkrytú pôdu pred eróziou či vysychaním. Jej zelená hmota sa následne môže zapracovať do pôdy na jar alebo zostať cez zimu na povrchu ako prirodzený mulč.
Najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť
- Príliš neskorý výsev
Horčica potrebuje aspoň 6 až 8 týždňov vegetácie bez silných mrazov, aby stihla vytvoriť dostatok zelenej hmoty. Preto ju v našich podmienkach vysievame ideálne od konca augusta do začiatku októbra. Ak sejbu odložíte na neskorú jeseň, rastliny už nemusia dorásť a efekt zeleného hnojenia bude slabý.
- Nesprávne pripravená pôda
Hoci horčica nie je veľmi náročná na živiny, darí sa jej v ľahších, dobre priepustných a prevzdušnených pôdach. V ťažkých ílovitých alebo premokrených pôdach rastie zle. Pred sejbou preto pôdu prekyprite a ak je veľmi ťažká, pridajte piesok alebo kompost.
- Nechať rastliny kvitnúť a vysemeniť sa
Ak horčicu ponecháte kvitnúť, stratí časť svojho významu ako zelené hnojivo. Staršie a drevnatejúce stonky sa v pôde rozkladajú pomaly a semená sa môžu nechcene rozšíriť po celej záhrade. Najlepší čas na zapracovanie je krátko pred kvitnutím, keď majú rastliny výšku približne 25–35 cm.
- Nedodržanie osevného postupu
Horčica patrí medzi kapustovité rastliny. Ak by ste ju vysievali na záhony, kde predtým rástla kapusta, brokolica alebo kel, riskujete rozšírenie pôdnych chorôb (napr. nádorovitosť kapustovitých). Preto sa odporúča dodržiavať aspoň trojročnú prestávku, kým horčicu opäť zasejete na rovnaké miesto.
Ako horčicu správne vysiať
- Hustota výsevu: približne 1–2 g semien na 1 m².
- Technika sejby: semienka jemne zapravte do pôdy hrabľami do hĺbky asi 1–2 cm.
- Zálievka: po výseve pôdu pokropte vodou. Ak je jeseň suchá, treba vlhkosť udržiavať, inak sa klíčenie spomalí alebo neprebehne vôbec.
- Stanovište: hodí sa najmä na záhony, kde ste pestovali náročnejšie plodiny, napríklad zemiaky alebo koreňovú zeleninu.
Ako horčicu využiť ako zelené hnojivo
Keď porast dosiahne výšku približne 30 cm, treba ho pokosiť a zapracovať do pôdy rýľom alebo kultivátorom. Ak vám to počasie nedovolí, môžete porast ponechať na povrchu – poslúži ako mulč a pôdu ochráni pred vysušením a burinou. Na jar ho potom jednoducho zaoriete spolu s ďalšími organickými zvyškami.
Horčica je výborným zeleným hnojivom, ktoré obohacuje pôdu, zlepšuje jej štruktúru a pripravuje záhony na ďalšiu sezónu. Stačí ju zasiať včas, do vhodne pripravenej pôdy, a nezabudnúť ju zapracovať ešte pred kvitnutím. Ak sa vyhnete základným chybám, odmenou vám bude úrodná pôda a zdravé rastliny v ďalšej sezóne.