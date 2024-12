Tajomstvo šetrenia energií. Môžete ušetriť aj počas Vianoc? Chytré systémy to dokážu

Vianočné obdobie je synonymom radosti, oslavovania a pohody. No ruka v ruke so sviatkami prichádza aj nárast spotreby energie, ktorý je často vyšší, ako si uvedomujeme. Celú zimu máme krátke dni, tmavé večery a výrazne viac osvetlenia, vykurovania či elektrických spotrebičov. To všetko si berie svoju daň na rodinných financiách. Pre majiteľov fotovoltických elektrárni môže byť táto situácia ešte komplikovanejšia, ak systém nie je správne riadený.