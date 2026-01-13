Tajomstvo „najosamelejšieho domu na svete“ a legendy o miliardárovi pripravujúcom sa na koniec civilizácie

Na fotografiách pôsobí takmer nadpozemsky. Uprostred drsnej islandskej krajiny stojí osamelý biely dom, ktorý vyvoláva predstavu absolútnej samoty. Žiadne cesty, žiadne svetlá miest, len neustály vietor a Atlantický oceán, ktorý obmýva strmé útesy ostrova Elliðaey zo všetkých strán.
Práve tento obraz spôsobil, že stavba sa stala jedným z najznámejších „opustených domov“ sveta. No realita je oveľa jednoduchšia, než legendy, ktoré okolo nej vznikli.
Ostrov Elliðaey: drsný aj nádherný súčasne
Elliðaey je súčasťou súostrovia Vestmannaeyjar na juhu Islandu. Ide o neobývaný ostrov s vysokými skalami, zeleným vrchom a mimoriadne bohatým vtáčím životom. Najvýraznejšími návštevníkmi sú papuchalky, ktoré tu každé leto hniezdia v tisícoch.
Napriek dnešnej izolácii nie je ostrov bez histórie. Do začiatku 20. storočia tu žilo niekoľko rodín. Živili sa najmä rybolovom a zberom vtákov, vrátane ich vajec. Život bol extrémne náročný – počasie bolo nevyspytateľné a zásoby si museli zabezpečovať vlastnými silami.
Okolo roku 1930 však obyvatelia odišli. Ostrov sa ukázal ako príliš nehostinný a moderné podmienky na pevnine ponúkali jednoduchší život.
Pravda o legendárnom dome
Osamelý dom na Elliðaey mnohí považovali za sídlo samotára, tajného miliardára alebo dokonca islandskú základňu pre hviezdu Björk. Tieto predstavy sú však len internetové mýty.
Čo je fakt:
✔ Ide o loveckú chatu
Dom bol postavený okolo roku 1953 Elliðaey Hunting Association – loveckým spolkom, ktorý tu pôsobí už desaťročia. Chata slúži na sezónny lov morských vtákov, najmä papuchalkov.
✔ Na ostrove nikto trvalo nežije
Chata je využívaná len príležitostne. Nie je tam elektrina, tečúca voda ani infraštruktúra. Voda sa zachytáva z dažďa, kúri sa drevom alebo plynovým kúrením, podľa vybavenia aktuálnej sezóny.
✔ Nemá žiadnu súvislosť s Björk
Kedysi sa riešilo, že Björk by mohla dostať pozemok na inom ostrove s podobným názvom, čo vyvolalo zmätok na internete. S ostrovom Elliðaey však nikdy nič nemala.
✔ Nie je to bunker ani príprava na „koniec sveta“
Dom nie je vybavený ako úkryt. Je to jednoduchá chata na prenocovanie pre skupinu lovcov.
Prečo nás tento dom fascinuje?
Pohľad na Elliðaey vyvoláva pocit pokory. Ostrov je miestom, kde vládne príroda – mení farby, nálady aj počasie v priebehu minút. Raz pôsobí melancholicky, inokedy pokojne a jasne, akoby odrezaný od celého sveta.
Možno práve toto je dôvod, prečo fotografie „najosamelejšieho domu na svete“ obiehajú internet. V čase, keď sme obklopení hlukom, pracovnými povinnosťami a digitálnym svetom, pôsobí Elliðaey ako pripomienka života bez signálu, bez zhonu a bez publika.
Stačí dom, ostrov a oceán.