Tajomstvo, ktoré poznali len naše staré mamy. Takto budú vaše knedle dokonalé

Knedle sú tradičnou súčasťou českej a slovenskej kuchyne a málokto si bez nich predstaví sviečkovú, segedín alebo guláš. Mnohí sa ich však boja pripravovať, pretože sa im už niekedy pri varení vo vode rozvarili. Našťastie existuje jednoduché riešenie – varenie v pare. Ak si osvojíte tento postup, knedle zostanú nadýchané, pekne držia tvar a určite sa nerozmočia.
Prečo sa knedle rozvárajú vo vode?
Pri klasickom varení vo vode sa knedle dostávajú do priameho kontaktu s tekutinou. Ak je cesto mäkšie, prípadne ho necháme variť pridlho, povrch knedlí sa môže narušiť, nasiaknuť vodou a knedle sa rozvaria. Okrem toho je potrebné dávať pozor aj na to, aby voda neprestala vrieť – pri kolísavej teplote sa cesto dusí namiesto toho, aby sa varilo, čo tiež zvyšuje riziko rozmočenia.
Výhody varenia v pare
Pri parení sa knedle nedotýkajú vody. Para ich ohrieva rovnomerne zo všetkých strán, vďaka čomu:
- knedle zostanú suché na povrchu
- vo vnútri budú ľahké a nadýchané
- nehrozí, že sa rozmočia alebo rozvaria
- a manipulácia po uvarení je jednoduchšia, pretože sa nelepia
Tento spôsob je spoľahlivý a vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí majú s varením knedlí málo skúseností.
Spôsoby, ako knedle variť v pare
Existuje viac možností, ako doma dosiahnuť parenie:
- Parný hrniec – ideálna voľba, ak ho máte doma. Knedle sa ukladajú do nádoby s dierovaným dnom, pod ktorou sa odparuje voda.
- Parák do hrnca – kovová alebo bambusová vložka, ktorá sa položí nad hladinu vody v obyčajnom hrnci. Je lacná a veľmi praktická.
- Domáce riešenie s utierkou – ak nemáte parák, môžete natiahnuť čistú utierku cez veľký hrniec s vriacou vodou a pevne ju prichytiť o rúčky. Na ňu položíte knedle, prikryjete ďalšou utierkou a pokrievkou. Funguje to, no treba dbať na stabilitu a bezpečnosť.
Ako pripraviť cesto na parenie
Na parenie sa hodí cesto, ktoré je o niečo mäkšie než pri varení vo vode. Ak by bolo príliš tuhé, knedle by neboli také nadýchané. Preto pri miesení pridajte trochu viac tekutiny a nebojte sa, ak sa vám cesto zdá redšie.
Po vykysnutí vytvarujte šišky alebo bochníčky a vložte ich do pary. Ak pripravujete viac kúskov, uložte ich ďalej od seba, aby sa pri varení nezlepili.
Čas a priebeh varenia
Knedle sa v pare varia približne 25 minút. Počas varenia je veľmi dôležité, aby v hrnci vždy jemne vrela voda – iba tak vzniká dostatočné množstvo pary. Ak by sa voda vyparila, knedle sa nedovaria.
Po dovarení je dobré knedle hneď nakrájať a uložiť pod čistú utierku, aby nevyschli. Pri parení nie je potrebné ich prepichovať, pretože vo vnútri nezostáva voda, ktorá by musela unikať.
Ak chcete mať knedle vždy nadýchané a bez rizika rozvarenia, parenie je najspoľahlivejšia voľba. Tento spôsob používali už naše staré mamy a funguje rovnako dobre aj dnes.