Tajomstvo dokonalej úrody cesnaku. Túto chybu robí 90 % záhradkárov

Máte pocit, že ste vo svete pestovania cesnaku úplný nováčik? Možno ste si mysleli, že ten nezameniteľný šmak, ktorý mali jedlá vašej babičky, bol len vecou náhody. Pravda je však iná – za všetkým stála starostlivosť od výsadby až po uskladnenie. Ak dodržíte pár základných pravidiel, aj vám sa podarí dopestovať cesnak, ktorý bude mať intenzívnu chuť, vydrží vám celú sezónu a prekoná všetko, čo ste kedy kúpili v obchode.
Predstavte si tú situáciu: otvoríte špajzu, vezmete cesnak zo supermarketu a hneď pri dotyku zistíte, že to nebude ono. Strúčik je gumovitý, vôňa nevýrazná a chuť? Radšej ani nehovoriť. Vaša kuchyňa si zaslúži niečo lepšie! Pritom stačí jediný deň na záhrade s rýľom v ruke a trochu znalostí, aby ste si vypestovali zásobu cesnaku, ktorý vaše recepty povýši na úplne novú úroveň.
Cesnak – viac než len bežná zelenina
Cesnak je fenomén. Každý strúčik v sebe nesie obrovskú silu – akoby malý bojovník, ktorý sa už pod zemou pripravuje na veľký súboj za vaše chuťové poháriky. Jesenný cesnak potrebuje prejsť zimným chladom, aby sa v ňom vytvorili cenné silice. Práve tie mu dodávajú jeho ostrú arómu a robia z neho prírodné antibiotikum, ktoré posilňuje imunitu.
Výsadba na jeseň má ešte jednu výhodu – pôda, ktorá sa postupne ochladzuje, prirodzene bráni rozvoju hubových chorôb. Ak by ste však cesnak zasadili príliš skoro do ešte teplej pôdy, začal by rásť predčasne. To ho vyčerpá a na jar by bol slabší, čo sa negatívne prejaví na celej úrode.
Zásady úspešnej výsadby
Ak chcete, aby sa váš cesnak vydaril, držte sa týchto pravidiel:
- Správny čas výsadby – čakajte, kým teplota pôdy klesne pod 9 °C. Zvyčajne je to koncom novembra alebo začiatkom decembra.
- Vhodné stanovište – cesnak má rád slnečné miesto s priepustnou, ľahšou pôdou. Najlepšie sa mu darí po uhorkách alebo kapustovej zelenine.
- Nevhodní predchodcovia – vyhnite sa výsadbe po cibuli, póre či strukovinách. Pôda po nich nie je vhodná aspoň štyri roky.
- Ošetrenie sadby – strúčiky je dobré pred výsadbou namočiť na dve hodiny do roztoku Sulky. Ak preferujete prírodný spôsob, môžete použiť horúcu vodu s teplotou 50 °C na približne 25 minút.
- Hĺbka a rozstupy – strúčiky vkladajte 6 – 10 cm hlboko, vždy podpučím nadol. Rozstupy nechajte 10 – 15 cm, aby mal cesnak dostatok priestoru.
- Ochranná šupka – neodstraňujte obal zo strúčikov. Pôsobí ako prirodzený štít proti vysychaniu a chorobám.
Jarná starostlivosť – kľúč k silným hlavičkám
Práca v záhrade nekončí výsadbou. Na jar, keď cesnak vyraší zo zeme, začína jeho najdôležitejšia fáza. V marci až apríli potrebuje poriadnu dávku živín, ktoré podporia rast a tvorbu strúčikov.
Najlepším pomocníkom je dusičnan vápenatý alebo kvalitný domáci kompost. Tie dodajú cesnaku dusík, ktorý je nevyhnutný pre jeho silný rast. Treba však mať na pamäti, že menej je niekedy viac – prílišné hnojenie spôsobí, že rastlina pôjde do vňate a samotné strúčiky budú slabšie.
Prečo sa oplatí pestovať slovenský cesnak
Domáci cesnak má oproti dovozu výraznú výhodu – obsahuje až dvojnásobok účinných látok. Zatiaľ čo ten čínsky býva počas prepravy ošetrovaný chémiou proti klíčeniu, slovenské a české odrody si zachovávajú všetky prírodné silice, vitamíny aj enzýmy.
Za zmienku stoja najmä odrody ako Lukan alebo Záhorský II, ktoré boli vyšľachtené špeciálne pre naše klimatické podmienky. Sú odolné, dobre sa skladujú a majú intenzívnu chuť, ktorú v kuchyni určite oceníte.
Paličiaky alebo nepaličiaky?
Nie je cesnak ako cesnak – existujú dva základné typy:
- Paličiaky – tvoria pevný stvol, ich strúčiky sú veľké a ľahko sa čistia.
- Nepaličiaky – síce majú menšie strúčiky, no vydržia uskladnené aj dva roky a chuťovo sú ešte výraznejšie.
Ak radi varíte každý deň a spotrebujete cesnak rýchlo, oceníte paličiaky. Ak si však chcete urobiť zásoby na dlhšie obdobie, nepaličiaky sú jasnou voľbou.
Pestovanie cesnaku nie je žiadna veda, hoci na prvý pohľad môže pôsobiť zložito. Ak dodržíte základné pravidlá výsadby, nezabudnete na jarnú starostlivosť a vyberiete si vhodnú odrodu, odmenou vám bude cesnak plný chuti, vône a zdravia.