Tajomstvo dokonale čerstvého chleba: Vložte dve kocky tohto do chlebníka a výsledok vás prekvapí!

Každý z nás pozná ten skvelý pocit, keď si ráno vychutnáva chrumkavý, nádherne voňajúci krajček čerstvého chleba alebo teplé rožky. Takéto okamihy však často zažívame len krátko po nákupe, pretože pečivo už na druhý deň stráca svoju sviežosť a chuť. Ak nemáte čas denne behať do pekárne a hľadáte spôsob, ako udržať chlieb dlho čerstvý, máme pre vás skvelé riešenia, ktoré vám zaručia, že vaše pečivo bude ako čerstvo upečené aj niekoľko dní po zakúpení.

Zabudnite na igelitové vrecká – ako správne skladovať pečivo?

Prvou a najdôležitejšou zásadou pre dlhú čerstvosť chleba či rožkov je vhodný spôsob skladovania. Mnohí si zvyknú po príchode domov pečivo jednoducho vložiť do igelitových vreciek. Tento postup je síce praktický, no z dlhodobého hľadiska vedie skôr k opačnému efektu. V igelite sa totiž hromadí nadmerná vlhkosť, ktorá spôsobuje nielen rýchlejšie kazenie a tvorbu plesní, ale mení pečivo na nevábne gumové kúsky.

Oveľa vhodnejšie je preto používať kvalitný chlebník z dreva, kovu alebo bambusu, ktorý zabezpečuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zároveň chlieb či rožky chráni pred prílišným vysychaním. Ak chlebník nemáte, môžete využiť aj klasické plátené alebo ľanové utierky. Prírodné tkaniny prepúšťajú vzduch a regulujú vlhkosť optimálne. Dôležité je tiež vybrať správne miesto – ideálne je vyhnúť sa okoliu varnej dosky, rúry či kanvice, kde je zvýšená teplota a vlhkosť.

Overený trik našich starých mám: dve kocky cukru v chlebníku

Možno ste o tomto jednoduchom, no mimoriadne účinnom triku ešte nepočuli. Stačí, ak vložíte do chlebníka dve obyčajné kocky cukru. Zdá sa vám to zvláštne? Pravdou je, že cukor má výnimočnú schopnosť absorbovať prebytočnú vlhkosť. Takto predídete vzniku plesní a zároveň zabránite tomu, aby chlieb či rožky zvlhli a stratili svoju typickú chrumkavosť.

Ak sa rozhodnete tento trik vyskúšať, myslite aj na pravidelnú výmenu cukrových kociek. Ak spozorujete, že cukor sa začína rozpúšťať alebo je značne nasiaknutý vlhkosťou, jednoducho ho nahraďte čerstvými kockami.

Dokonalá sviežosť po celý rok vďaka mrazeniu

Ďalším veľmi efektívnym spôsobom, ako si zabezpečiť pečivo vždy pripravené na konzumáciu, je jeho zmrazenie. Dôležité však je, aby ste chlieb či rožky vložili do mrazničky v ich maximálnej čerstvosti – ideálne ihneď po zakúpení alebo po upečení. Takto si pečivo uchová všetky pôvodné vlastnosti, chuť i vôňu.

Pred zmrazením rozdeľte pečivo na menšie porcie. Každú časť dôkladne zabaľte do mikroténového alebo špeciálneho mraziaceho vrecka a vytlačte z neho prebytočný vzduch. Vzduch totiž spôsobuje vznik ľadových kryštálikov, ktoré by mohli narušiť štruktúru chleba.

Keď pečivo budete potrebovať, jednoducho ho nechajte rozmraziť pri izbovej teplote, čo zvyčajne trvá niekoľko hodín. Ak ste v časovej tiesni, môžete použiť mikrovlnnú rúru s programom na rozmrazovanie chleba. Na záver môžete pečivo krátko vložiť do rúry alebo hriankovača, čím mu vrátite pôvodnú chrumkavosť.

Bonus pre gurmánov: domáci chlebík s vôňou kmínu

Ak chcete povýšiť svoj zážitok z pečiva na úplne novú úroveň, vyskúšajte domáce pečenie chleba. Niet nad tú nezameniteľnú vôňu čerstvo upečeného chleba, ktorá naplní celý dom. Na internete nájdete množstvo jednoduchých a chutných receptov. Medzi Slovákmi je obľúbený najmä jednoduchý rascový chlieb, ktorý je chuťovo lahodný, voňavý a zároveň ľahko pripraviteľný. Navyše pri domácom pečení presne viete, aké ingrediencie používate, čím získate nielen čerstvý, ale aj zdravší chlieb.

VIDEO: Ako na dokonalý domáci chlieb (YouTube)

Vďaka tomuto videu uvidíte celý postup, ktorý vám zaručene pomôže vytvoriť vlastný, voňavý a chutný chlieb priamo vo vašej kuchyni.

Rýchle zhrnutie, ako si udržať chlieb dlhšie čerstvý:

Vyhnite sa igelitovým vreckám – používajte chlebník alebo plátenú utierku.

Dve kocky cukru – efektívne absorbujú vlhkosť a predlžujú čerstvosť.

Mrazenie pečiva – zabezpečí dlhotrvajúcu sviežosť a čerstvosť.

Rozmrazovanie – postupné pri izbovej teplote alebo pomocou mikrovlnnej rúry.

Domáce pečenie chleba – neporovnateľná vôňa, chuť a radosť z vlastného výtvoru.

Už nikdy nemusíte siahať po tvrdých krajcoch alebo sa trápiť s gumovými rožkami. S týmito overenými trikmi ušetríte čas aj peniaze, nebudete plytvať potravinami a každé raňajky si vychutnáte ako gurmánsky zážitok. Stačí trochu plánovania a váš chlieb bude chutný, voňavý a čerstvý, akoby ste ho práve vytiahli z pekárskej pece!