Tajomstvo chrumkavých zemiakových placiek prezradené. Stačí len lyžica tejto obyčajnej tekutiny zo špajze

Zemiakové placky patria medzi jedlá, ktoré si väčšina z nás rada dopraje – voňavé, chrumkavé a jemné. Jediným mínusom býva to, že pri vyprážaní nasajú veľa oleja a potom môžu zaťažiť žalúdok aj žlčník. Nedávno som sa však dozvedela jednoduchý trik, vďaka ktorému sa z obyčajných placiek stane krehká a ľahšia pochúťka. A čo je na tom najlepšie? Tajomstvo nie je žiadna drahá prísada, ale niečo, čo máme všetci doma v špajzi.
Zázrak ukrytý v obyčajnom octe
Možno to znie neuveriteľne, no stačí pridať do cesta obyčajnú lyžicu octu. Moja susedka, ktorá mi tento trik prezradila pri plote, sa na mňa len usmiala, akoby odhalila starodávne rodinné tajomstvo. „Skús to, uvidíš,“ povedala. A mala pravdu – výsledok ma doslova šokoval.
Placky sa nepripaľujú, nerozpadávajú sa, majú zlatistú farbu a navyše nie sú také mastné. A stačí naozaj len jedna polievková lyžica. Viac by už nebolo vhodné – placky by potom mohli pripomínať nakladané uhorky, a to predsa nechceme.
Prečo to funguje?
Za všetkým je jednoduchá chémia. Kyselina v octe spôsobí, že sa škrob v zemiakoch mierne spevní. V praxi to znamená hneď tri výhody:
- cesto lepšie drží pokope a placky sa nerozpadávajú
- pri vyprážaní nasajú menej oleja
- získajú krásne chrumkavý okraj, aký máme všetci radi
Ako bonus ocot pomáha zachovať svetlú farbu čerstvo nastrúhaných zemiakov. Už žiadne nevzhľadné sivasté cesto, ktoré znie chutiam skôr na škodu. Ak máte doma jablčný ocot, pokojne ho použite – dodá plackám jemný ovocný podtón.
Nemusíte nič zložité zháňať
Trik s octom je veľkou výhodou aj preto, že ho môžete použiť s tým, čo máte práve doma. Či už ide o obyčajný kvasný ocot alebo jablčný, výsledok bude vždy fungovať. Niektorí kuchári dokonca namiesto octu skúšajú pridať kvapku alkoholu, efekt je podobný.
Tipy, ako dosiahnuť dokonalý výsledok
Samotný ocot nie je jediným faktorom úspechu. Aby boli vaše placky ozajstnou lahôdkou, oplatí sa myslieť aj na ďalšie detaily:
- Panvica musí byť poriadne rozohriata.
- Oleja nepoužívajte ani priveľa, ani primalo – ideál je tenká vrstva.
- Cesto dávkujte po menších porciách, aby sa placky piekli rovnomerne.
Ak tieto drobnosti dodržíte, budete mať na stole placky, ktoré ohúria aj návštevu. A čo je dôležité – budú lahodné, chrumkavé a oveľa menej mastné než tie klasické.