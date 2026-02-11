Tajomstvá podzemných húb odhaľujú špeciálne vycvičené psy aj ich trpezliví majitelia

V lesoch po celých Spojených štátoch sa na vyhľadávaní podzemných húb čoraz viac podieľajú psy plemena lagotto romagnolo. Toto talianske plemeno je známe mimoriadne citlivým čuchom, vďaka ktorému dokáže nájsť vzácne hľuzovky ukryté aj desiatky centimetrov pod zemou. Zároveň zohráva dôležitú úlohu pri vedeckom výskume, keďže mnohé druhy podzemných húb nie je možné objaviť inak než s pomocou psov.
V okolí mesta Hendersonville pracuje dvojica trénerov, ktorí so svojimi psami pravidelne prehľadávajú tiché lesy a zbierajú vzorky pre výskumné tímy. Psy nachádzajú rôzne druhy hľuzoviek, ktoré sa využívajú na vedeckú identifikáciu a v niektorých prípadoch aj v gastronómii, kde rastie dopyt po pôvodných amerických druhoch.
Čo sú hľuzovky a prečo sú pre odborníkov také dôležité?
Hľuzovky sú podzemné plodnice húb, ktoré žijú v symbióze s koreňmi stromov. Vytvárajú mykorhízne spojenie, pri ktorom si strom aj huba navzájom poskytujú živiny. Keďže sú skryté pod zemou, ich prítomnosť často prezradia až psy trénované na ich pach.
Z vedeckého hľadiska sú hľuzovky významné, pretože:
- fungujú ako bioindikátory zdravia pôdy
- reagujú na klimatické zmeny, sucho či znečistenie
- pomáhajú mapovať mykorhízne siete, ktoré sú základom pre zdravé lesy
- predstavujú obrovský, stále málo prebádaný svet — odhaduje sa, že viac než 90 % húb na Zemi nie je vedecky opísaných
Keďže podzemné huby takmer nie je možné nájsť bez psov, spolupráca medzi terénnymi zberačmi a vedcami je kľúčová.
Ako funguje spolupráca občianskych zberačov s vedou?
V USA existuje aktívna sieť dobrovoľníkov a zberačov, ktorí pracujú so svojimi psami a posielajú nálezy univerzitám. Výskumné tímy, napríklad z:
- University of Florida
- University of California, Berkeley
- North Carolina State University
analyzujú získané vzorky a pomocou DNA sekvenovania zisťujú, či ide o známe alebo doposiaľ nepopísané druhy húb. Tento postup je štandardom v modernej mykológii, najmä pri podzemných druhoch, ktoré sú bežne neviditeľné.
Práve vďaka spolupráci občianskych zberačov a odborníkov sa podarilo v posledných rokoch objaviť viaceré nové druhy rodu Tuber aj Leucangium v oblastiach, kde sa ich výskyt predtým nepredpokladal.
Ako sa psy cvičia na vyhľadávanie hľuzoviek?
Výcvik psa na hľuzovky je podobný ako pri detekčných psoch využívaných na letiskách či políciou. Základom je pozitívne posilňovanie:
- pes sa najprv učí rozoznávať pach hľuzovky
- neskôr hľadá ukryté vzorky v interiéri
- postupne prechádza k hľadaniu v prírode
- nakoniec sa učí označiť presné miesto nálezu
Lagotto romagnolo je na túto úlohu mimoriadne vhodné, pretože má silný čuch, pracovné nadšenie a je ľahko ovládateľné. Tréneri zároveň dbajú na to, aby psy nepoškodili jemné podzemné mycélium — bez neho by sa hľuzovky nemohli ďalej rozmnožovať.
Čo prinášajú nové objavy?
Získané vzorky putujú na laboratórne analýzy, kde vedci zisťujú ich genetickú jedinečnosť. Tento postup už odhalil viacero druhov, ktoré sa dlho považovali za európske, no ukázalo sa, že ide o úplne odlišné severoamerické taxóny.
Medzi potvrdené druhy patrí napríklad:
- Tuber canaliculatum – pôvodná hľuzovka Severnej Ameriky
- nové druhy rodu Tuber zo stredozápadných štátov
- podzemné druhy príbuzné smržom v rode Leucangium
Tieto objavy pomáhajú lepšie pochopiť ekologické väzby v amerických lesoch a poskytujú pestovateľom aj šéfkuchárom nové možnosti.
Výskum pestovania hľuzoviek
V Severnej Karolíne prebieha dlhodobý výskum pestovania périgordskej čiernej hľuzovky, jednej z najcennejších na svete. Vedci tu:
- inokulujú sadenice stromov spórami hľuzoviek
- porovnávajú vhodnosť rôznych hostiteľských druhov (lieska, dub, gaštanovník)
- sledujú vplyv svetla, vlhkosti a pôdy
- testujú udržateľné pestovateľské postupy
Cieľom je poskytnúť budúcim pestovateľom vedecky podložené odporúčania, ktoré im pomôžu minimalizovať riziko neúspešnej investície.
Náročná, ale mimoriadne obohacujúca práca
Hľadanie hľuzoviek je fyzicky náročné — často prebieha v kopcovitých oblastiach, na bahnitých chodníkoch či v hustých lesoch. Psy potrebujú pravidelný tréning aj starostlivosť a terén môže priniesť stretnutia s divokou zverou.
Napriek tomu sa tento spôsob práce teší rastúcemu záujmu. Spája totiž prírodu, výcvik psov, ekologický výskum a objavovanie druhov, ktoré by bez ľudskej a psiej spolupráce ostali navždy skryté pod zemou.
Hľuzovky predstavujú jeden z najmenej prebádaných svetov mykológie. A práve psy s výnimočným čuchom umožňujú vedcom posúvať poznanie o tomto tajomnom ekosystéme ďalej.
