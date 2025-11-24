Tajomný Drakulov hrad Bran v Rumunsku ukrýva raritu. O tajnom únikovom prechode vedeli kedysi len tí zasvätení

Hrad Bran patrí medzi najznámejšie rumunské pamiatky. Nachádza sa na skalnom brale neďaleko mesta Brašov a po stáročia predstavoval dôležitý bod na hranici medzi Transylvániou a Valašskom. Hoci je dnes často spájaný s legendou o Drakulovi, jeho skutočný príbeh je oveľa zaujímavejší než literárne mýty.
Pozrite si hrad Bran aj na videu
Ak si chceš spraviť predstavu o tom, ako hrad Bran vyzerá zvnútra aj zvonka, môžeš si pozrieť krátku videoprehliadku na YouTube:
Pevnosť na strategickom mieste
Prvá písomná zmienka o hrade Bran sa objavuje v roku 1377. Uhorsko v tom období ovládal kráľ Ľudovít I., ktorý udelil mešťanom z Brašova právo postaviť kamennú pevnosť na kontrolu horskej obchodnej cesty. Cez priechod Bran–Rucăr prechádzali kupci aj vojenské oddiely, a preto bolo toto miesto ideálne na obranu aj výber cla.
Stavba, ktorá vznikla, mala všetky charakteristické črty stredovekej strážnej pevnosti – hrubé múry, úzke schodiská, strážne veže a polohu umožňujúcu sledovať celé údolie pod hradom.
Význam hradu v neskorších storočiach
V priebehu dejín hrad niekoľkokrát menil funkciu aj vlastníkov. Slúžil ako pohraničná pevnosť, sídlo správy, a neskôr ako obytný objekt. Jeho význam postupne rástol v závislosti od politickej situácie v regióne, no vždy zostal dôležitou kamennou dominantou okolia.
Spoločné roky s kráľovskou rodinou
V 20. storočí začal nový a veľmi známy úsek jeho histórie. Mesto Brašov v roku 1920 darovalo hrad rumunskej kráľovnej Márii z Edinburghu ako prejav vďaky za podporu Rumunska počas prvej svetovej vojny.
Kráľovná Mária bola známou a rešpektovanou európskou panovníčkou – vnučkou britskej kráľovnej Viktórie aj ruského cára Alexandra II. Hrad Bran sa stal jej obľúbeným letným sídlom. Dala ho upraviť, zútulniť a premeniť na pohodlnú rezidenciu so zachovaním jeho historickej podstaty.
Po jej smrti a po období komunistického znárodnenia sa z hradu stalo verejné múzeum. V roku 2009 bol v rámci reštitúcií vrátený jej potomkom – rodine Habsburgovcov – ktorí ho spravujú dodnes.
Drakula a Bran: legendy verzus fakty
Aj keď si mnohí návštevníci spájajú hrad s Drakulom, realita je jednoduchá:
- neexistujú dôkazy, že by Vlad III. Țepeș, valašský knieža z 15. storočia, na hrade žil alebo ho využíval ako sídlo
- autor románu Dracula, Bram Stoker, hrad Bran pravdepodobne nikdy nevidel a jeho literárny popis sa s reálnou stavbou presne nezhoduje
Spojenie hradu s upírskou legendou je teda skôr moderný kultúrny fenomén a turistická značka než historický fakt.
Hrad Bran ako múzeum a obľúbená pamiatka
Dnes je hrad Bran jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií v Rumunsku. V jeho interiéroch sa nachádzajú zbierky historického nábytku, umeleckých predmetov, predmetov dennej potreby, ale aj exponáty venované obdobiu kráľovnej Márie. Návštevníci tak môžu vidieť kombináciu stredovekej architektúry a 20. storočia, keď hrad zažil poslednú veľkú modernizáciu.
Okolie hradu dopĺňa skanzen s tradičnými rumunskými domami, ktorý predstavuje život a staviteľstvo v tejto oblasti.
Bran nie je upírska atrakcia, ale mimoriadne zachovaná stredoveká pevnosť s kráľovskou históriou a dôležitou úlohou v dejinách regiónu. Vďaka svojej architektúre, výnimočnej polohe a prepojeniu s rumunskou monarchiou patrí medzi najcennejšie rumunské kultúrne pamiatky.