Tajomné rozmnožovanie cykasov. Ako rastliny využívajú teplo a infračervené žiarenie na prilákanie opeľujúcich chrobákov

Cykasy patria medzi najstaršie žijúce línie semenných rastlín. Objavili sa už v období karbonu, teda približne pred 300 miliónmi rokov. Na rozdiel od dinosaurov, ktorí vyhynuli, cykasy prežili do dnešných dní, hoci mnohé druhy sú dnes ohrozené.

Cykasy nevytvárajú kvety – ich rozmnožovacie orgány sú šištice

Ako nahosemenné rastliny tvoria samčie a samičie šištice. Keďže každá rastlina je buď samčia, alebo samičia, na prenos peľu potrebujú pomoc vonkajšieho činiteľa. U cykasov ním nie je vietor, ale hmyz, hlavne špecializované druhy chrobákov.

Tento fakt je vedecky potvrdený: väčšina cykasov je entomofilných, čo znamená, že ich opeľujú chrobáky.

Termogenéza: prečo sa cykasové šištice zahrievajú

Jedna z najzaujímavejších vlastností cykasov je schopnosť produkovania tepla, nazývaná termogenéza. Tento jav bol spoľahlivo zdokumentovaný v mnohých botanických štúdiách.

Overené fakty:

  • Samčie šištice cykasov sa dokážu zahriať o niekoľko stupňov Celzia nad teplotu okolia.
  • Teplo podporuje uvoľňovanie prchavých aromatických látok, ktoré slúžia ako signál pre chrobáky.
  • Samčie šištice sa typicky zahrievajú v čase, keď chrobáky potrebujú nabrať peľ.

Termogenéza sama o sebe nie je hypotéza, ale dobre zdokumentovaný fyziologický jav.

Ako prebieha opeľovanie cykasov?

1. Samčie šištice produkujú teplo a uvoľňujú vône

Teplom sa zrýchľuje rozptyl vôní a zároveň vytvára prostredie, ktoré chrobáky vyhľadávajú.

2. Chrobáky sa zhromažďujú na samčej rastline a pokryjú sa peľom

Ide najmä o špecializované druhy, ktoré s cykasmi evolučne fungujú v symbióze.

3. Samičie šištice vytvárajú vlastné chemické signály (nemusia sa zahrievať vždy)

Niektoré druhy vykazujú slabšiu termogenézu, iné vôbec. Rozdiely závisia od konkrétneho rodu a druhu cykasu.

4. Chrobáky prenesú peľ na samičie šištice a dôjde k oplodneniu

Tento proces bol zdokumentovaný pri viacerých druhoch cykasov a predstavuje dnes akceptovaný vedecký model opeľovania.

Infrared signály

Štúdia publikovaná v časopise Science priniesla nové poznatky o tom, že niektoré cykasy môžu hrávať úlohu v infračervenej signalizácii, pretože ich termogenéza vytvára pre hmyz detekovateľný tepelný rozdiel.

Overené, nie prehnané tvrdenia:

  • Niektoré druhy chrobákov dokážu vnímať teplotné rozdiely.
  • Termogenéza cykasov vytvára teplé body, ktoré hmyz dokáže identifikovať.
  • Vedci navrhujú, že tepelná signalizácia môže predstavovať evolučne starý typ komunikácie medzi rastlinami a opeľovačmi.

Čo nie je 100% dokázané:
– že všetky cykasy používajú infračervené signály,
– ani to, že chrobáky majú špecializované „infra senzory“ podobné technickým zariadeniam.

Jasne dokázané je vnímanie teploty, nie plnohodnotná infračervená percepcia v technologickom zmysle.

Historický dôkaz: chrobák zachovaný v jantári

V jantári bol objavený prehistorický chrobák Cretoparacucujus cycadophilus, ktorého telo obsahovalo cykasový peľ.
Tento nález skutočne existuje a patrí medzi dôkazy, že hmyz opeľoval cykasy už pred desiatkami miliónov rokov.

Cykasy v prírode aj v domácnostiach

Cykasy obľubujú teplé a suché oblasti. Niektoré druhy tolerujú aj mierne mrazy. Najznámejším druhom pestovaným v domácnostiach je Zamia furfuracea, často odporúčaná pre svoju nenáročnosť.

Fosílne dôkazy potvrdzujú, že cykasy v minulosti rástli aj na území dnešnej Európy, vrátane stredoeurópskeho priestoru.

