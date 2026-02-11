Tajomné rozmnožovanie cykasov. Ako rastliny využívajú teplo a infračervené žiarenie na prilákanie opeľujúcich chrobákov

Cykasy patria medzi najstaršie žijúce línie semenných rastlín. Objavili sa už v období karbonu, teda približne pred 300 miliónmi rokov. Na rozdiel od dinosaurov, ktorí vyhynuli, cykasy prežili do dnešných dní, hoci mnohé druhy sú dnes ohrozené.
Cykasy nevytvárajú kvety – ich rozmnožovacie orgány sú šištice
Ako nahosemenné rastliny tvoria samčie a samičie šištice. Keďže každá rastlina je buď samčia, alebo samičia, na prenos peľu potrebujú pomoc vonkajšieho činiteľa. U cykasov ním nie je vietor, ale hmyz, hlavne špecializované druhy chrobákov.
Tento fakt je vedecky potvrdený: väčšina cykasov je entomofilných, čo znamená, že ich opeľujú chrobáky.
Termogenéza: prečo sa cykasové šištice zahrievajú
Jedna z najzaujímavejších vlastností cykasov je schopnosť produkovania tepla, nazývaná termogenéza. Tento jav bol spoľahlivo zdokumentovaný v mnohých botanických štúdiách.
Overené fakty:
- Samčie šištice cykasov sa dokážu zahriať o niekoľko stupňov Celzia nad teplotu okolia.
- Teplo podporuje uvoľňovanie prchavých aromatických látok, ktoré slúžia ako signál pre chrobáky.
- Samčie šištice sa typicky zahrievajú v čase, keď chrobáky potrebujú nabrať peľ.
Termogenéza sama o sebe nie je hypotéza, ale dobre zdokumentovaný fyziologický jav.
Ako prebieha opeľovanie cykasov?
1. Samčie šištice produkujú teplo a uvoľňujú vône
Teplom sa zrýchľuje rozptyl vôní a zároveň vytvára prostredie, ktoré chrobáky vyhľadávajú.
2. Chrobáky sa zhromažďujú na samčej rastline a pokryjú sa peľom
Ide najmä o špecializované druhy, ktoré s cykasmi evolučne fungujú v symbióze.
3. Samičie šištice vytvárajú vlastné chemické signály (nemusia sa zahrievať vždy)
Niektoré druhy vykazujú slabšiu termogenézu, iné vôbec. Rozdiely závisia od konkrétneho rodu a druhu cykasu.
4. Chrobáky prenesú peľ na samičie šištice a dôjde k oplodneniu
Tento proces bol zdokumentovaný pri viacerých druhoch cykasov a predstavuje dnes akceptovaný vedecký model opeľovania.
Infrared signály
Štúdia publikovaná v časopise Science priniesla nové poznatky o tom, že niektoré cykasy môžu hrávať úlohu v infračervenej signalizácii, pretože ich termogenéza vytvára pre hmyz detekovateľný tepelný rozdiel.
Overené, nie prehnané tvrdenia:
- Niektoré druhy chrobákov dokážu vnímať teplotné rozdiely.
- Termogenéza cykasov vytvára teplé body, ktoré hmyz dokáže identifikovať.
- Vedci navrhujú, že tepelná signalizácia môže predstavovať evolučne starý typ komunikácie medzi rastlinami a opeľovačmi.
Čo nie je 100% dokázané:
– že všetky cykasy používajú infračervené signály,
– ani to, že chrobáky majú špecializované „infra senzory“ podobné technickým zariadeniam.
Jasne dokázané je vnímanie teploty, nie plnohodnotná infračervená percepcia v technologickom zmysle.
Historický dôkaz: chrobák zachovaný v jantári
V jantári bol objavený prehistorický chrobák Cretoparacucujus cycadophilus, ktorého telo obsahovalo cykasový peľ.
Tento nález skutočne existuje a patrí medzi dôkazy, že hmyz opeľoval cykasy už pred desiatkami miliónov rokov.
Cykasy v prírode aj v domácnostiach
Cykasy obľubujú teplé a suché oblasti. Niektoré druhy tolerujú aj mierne mrazy. Najznámejším druhom pestovaným v domácnostiach je Zamia furfuracea, často odporúčaná pre svoju nenáročnosť.
Fosílne dôkazy potvrdzujú, že cykasy v minulosti rástli aj na území dnešnej Európy, vrátane stredoeurópskeho priestoru.