Tajomná stanica metra ukrytá pod najbohatším mestom sveta. Od roku 1945 tadiaľ neprešiel jediný vlak

Pod povrchom švédskej metropoly sa skrýva miesto, ktoré je pre bežného človeka nedostupné, hoci bolo vybudované v čase, keď sa štokholmské metro dynamicky rozrastalo. Reč je o stanici Kymlinge – neotvorenom projekte, ktorý sa mal stať súčasťou modernej dopravnej siete, no nikdy sa tak nestalo. Napriek tomu, že Štokholm patrí medzi najbohatšie a technologicky najvyspelejšie mestá sveta, práve tu leží paradox: hotová stanica bez jediného pravidelného vlaku.
Projekt, ktorý zastavil až vývoj mesta
Stanica Kymlinge začala vznikať začiatkom 70. rokov, keď Švédsko plánovalo rozšíriť metro o nové obytné a administratívne zóny. Lokalita severne od mesta bola vtedy určená na ambiciózny urbanistický rozvoj – rátalo sa s novou štvrťou plnou úradov a bytových domov. Metro malo byť jej prirodzenou súčasťou.
V čase výstavby stanica dostala základné betónové konštrukcie, podzemné priestory, technické miestnosti aj budúce nástupištia. Práca sa však nikdy nedostala do finále: nedoinštalovali sa eskalátory, koľajové súčasti ani vybavenie pre cestujúcich.
Prečo projekt skončil?
Plány mesta sa zásadne zmenili. Štokholm upustil od rozvoja rozsiahlej administratívnej štvrte a územie Kymlinge sa dostalo do pozornosti ochrancov prírody. Postupne sa začalo využívať najmä ako rekreačná oblasť s veľkými zelenými plochami.
Metro tam zrazu nemalo koho voziť.
Výsledkom bolo, že stanica zostala nedokončená — neslúži verejnosti a má status tzv. „ghost station“, hoci nejde o historický objekt ani opustenú pamätihodnosť. Je to jednoducho projekt, ktorý zastavil nečakaný obrat v plánovaní.
Legenda, ktorá vznikla sama od seba
Hoci bol dôvod neotvorenia stanice čisto praktický, okolo Kymlinge časom vznikli rôzne legendy. To je pre podobné miesta typické: nepoužívaný podzemný priestor, prázdne nástupište a ticho vytvárajú atmosféru, ktorá inšpiruje fantázie o „tajnom metre“ či „strašidelných vlakoch“.
Zaujímavé je, že tunelová sieť okolo stanice je technicky funkčná — vlaky metra tade občas prechádzajú ako služobné spoje, no nezastavujú. Pre cestujúcich je Kymlinge uzavretá a oficiálne neprevádzkovaná.
Žiadna tragédia, žiadne nešťastie
Okolo stanice sa občas objavujú neoverené príbehy o údajnej nehode alebo vojnovom využití, no nič z toho sa nezakladá na pravde. Kymlinge nevznikla počas druhej svetovej vojny a neviažu sa k nej žiadne nešťastia. Ide čisto o výstavbový projekt, ktorý prestal byť aktuálny.
Čo bude ďalej?
Budúcnosť Kymlinge je stále nejasná.
– niektorí urbanisti tvrdia, že región bude rásť a stanica by sa raz mohla dokončiť,
– iní sú presvedčení, že územie bude chránené a metro tam nikdy nepovedie.
Mesto zatiaľ nepredstavilo žiadny konkrétny plán. Stanica tak zostáva kuriozitou – podzemnou stavbou, ktorá mala slúžiť cestujúcej verejnosti, ale napokon sa stala symbolom toho, ako rýchlo sa môžu zmeniť vízie rozvoja.