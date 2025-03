Tajný trik s jedlou sódou. Prečo ju šikovní ľudia sypú do rohov a prečo s tým začnete aj vy

Odstraňovanie nepríjemných pachov

Jedlá sóda výborne pohlcuje zápach. Umiestnite malú misku s jedlou sódou do chladničky, do skrinky s topánkami alebo do priestorov, kde sa vyskytuje zatuchnutý vzduch. Sóda pachy neutralizuje a zanechá svieži vzduch.